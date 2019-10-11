«الزراعة» ترد على تراجع أسعار اللحوم لعدم صلاحيتها

تحرير:أ.ش.أ ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

اللحوم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تراجع أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على صلاحية وسلامة كل اللحوم المتداولة بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة، وإخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُوضحةً أن التراجع في أسعار اللحوم حيث وصلت إلى نحو 40 جنيهًا للكيلو الواحد، يأتي نتيجة توافر المعروض منها، مع حرص الدولة على توفيرها بالسعر المناسب للمواطنين، مع مراعاة خضوع المعروض بالأسواق لكافة المعايير الصحية العالمية.

وأوضحت وزارة الزراعة، أن الحكومة حريصة على توفير اللحوم بالسعر المناسب، من خلال زيادة القيمة المضافة من إناث وذكور العجول العشار، التي تُضاعِف إنتاجية اللحوم 5 أضعاف من الإنتاج المحلي، لافتةً إلى أن مشروع البتلو تجاوزت قيمته 760 مليون جنيه بواقع 52 ألف مستفيد، فضلاً عن السماح باستيراد 10 سلالات جديدة،