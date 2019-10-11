تقليل الشرائح المُعفاة من الضريبة في القانون الجديد.. المالية ترد

تحرير:أ.ش.أ ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

المالية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن تقليل الشرائح المُعفاه من الضريبة في قانون الضريبة على الدخل الجديد. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة - أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن مشروع القانون الجديد يستهدف استقرار السياسة الضريبية، وعدم المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات الضريبية المُقررة. وأشارت وزارة المالية، إلى أن القانون الجديد يستهدف إزالة غموض بعض مواد القانون الحالي، وتبسيط الإجراءات وميكنتها، وينتهج فلسفة أكثر واقعية ومرونة تيسيرًا على الممولين.

ولفتت المالية إلى أن القانون الحالي خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة أكثر من 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأن المجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال أكد أن هناك حاجة مُلحة لإعداد قانون جديد للضريبة على الدخل وهو الأمر الذي يتم الآن.وأوضحت الوزارة، أنه لم يتم الانتهاء من النسخة المبدئية لمشروع