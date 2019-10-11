رياضة

راموس ينتظر كتابة التاريخ أمام النرويج

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
سيرجيو راموس
سيرجيو راموس
يستعد المنتخب الإسباني لمواجهة نظيره النرويجي، غدًا السبت، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وهي المباراة التي قد تحمل أنباء سارة لقائد المنتخب الإسباني سيرجيو راموس، وحال قرر روبرت مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، الاعتماد على راموس في مباراة غدٍ، سيصبح اللاعب صاحب أكبر عدد مباريات بقميص الماتادور في التاريخ، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وكان سيرجيو راموس قد عادل رقم زميله السابق، الحارس إيكر كاسياس، ضد جزر الفارو بالمشاركة في 167 مباراة.
وحال مشاركة راموس أمام النرويج، سيكون على بُعد 8 مباريات فقط عن الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون على المستوى الأوروبي، و16 مباراة عن المصري أحمد حسن عالميا، ليصبح عميد لاعبي العالم في تاريخ المشاركات. يذكر أن المنتخب الإسباني يتصدر ترتيب المجموعة السادسة في التصفيات بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، وبفارق
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توماس بينكيل

برنامج تأهيلي خاص من توماس بينكيل لثلاثي الأهلي

وضع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالنادي الأهلي، برنامجا تأهيليا أخيرا خاصا لثلاثي الفريق المصاب، وهم عمرو السولية ومحمود متولي ومروان محسن؛ من أجل البدء في تنفيذه بشكل تدريجي بعد الانتهاء من المرحلة التأهيلية التي ينفذها الثلاثي في الوقت الحالي، تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني. ويسعى بينكيل لتجهيز الثلاثي، وذلك بناءً على التقارير الطبية التي تسلمها من الجهاز الطبي بشأن تطورات برامج تأهيل اللاعبين والوقت الزمني الذي يحتاج إليه كل لاعب لإعلان جاهزيته بشكل تام من أجل الدخول في التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجي.
فايلر

تعرف على طلب فايلر من مساعديه بسبب دوري الأبطال

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من جهازه المعاون إعداد تقارير فنية شاملة عن منافسي الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وكانت قرعة دور المجموعات قد وضعت الأهلي في المجموعة الثانية مع أندية النجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني. وحرص فايلر على الحديث مع جهازه المعاون عن بعض الأمور الفنية والرقمية والتكتيكية التي يرغب في تدوينها في التقارير الفنية الخاصة بالفرق التي ستواجه الأهلي في مرحلة دور المجموعات.
كلوب (1)

كلوب وأوباميانج الأفضل في شهر سبتمبر بالبريميرليج

توج الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي في شهر سبتمبر الماضي، ليحافظ كلوب على الجائزة للشهر الثاني على التوالي، بعدما توج بها من قبل في شهر أغسطس الماضي أيضًا، وذلك بحسب ما أبرزه الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتفوق في التتويج بالجائزة على كل من الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، والإيرلندي الشمالي برندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، والإنجليزي إيدي هاو، مدرب بورنموث.
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إنجلترا

إنجلترا تبحث عن التأهل إلى اليورو أمام التشيك اليوم

تتواصل، اليوم الجمعة، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما يستقبل المنتخب التشيكي نظيره الإنجليزي على ملعب إدين أرينا في تمام الساعة 8:45 مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل إنجلترا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، وتوجد التشيك في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وبإمكان إنجلترا ضمان التأهل إلى اليورو في حال حققت الفوز اليوم، وبدورها تستقبل البرتغال نظيرتها لوكسمبورج الساعة 8:45 مساءً على ملعب خوسيه الفالادي ضمن مباريات المجموعة الثانية.
راموس‎

أولمبياد طوكيو 2020 حلم سيرجيو راموس

يخطط سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، مع منتخب إسبانيا. وبحسب صحيفة الإسبانية: «موندو ديبورتيفو» فإن راموس يهدف للحصول على الميدالية الذهبية مع اللاروخا، في الوقت الذي يمكنه فيه أيضًا التتويج بكأس الأمم الأوروبية مع المنتخب الأول، للمرة الثالثة في مسيرته. وأشار التقرير إلى أن الأمر ما زال مجرد فكرة، لكنها تبدو جيدة بالنسبة للاتحاد الإسباني، لما يتمتع به راموس من خبرات. ولا يوجد ما يمنع راموس من الانضمام للمنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو تحت 23 عامًا، حيث تتيح لوائح البطولة ضم 3 لاعبين فوق السن.
زلاتان-إبراهيموفيتش (2)

تكريما له.. تمثال برونزي لإبراهيموفيتش في مسقط رأسه بالسويد

دشن الاتحاد السويدي لكرة القدم تمثالا من البرونز لنجمه الدولي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق لوس أنجلوس الأمريكي بمسقط رأسه في مدينة بمالمو، تكريما له. ونشرت الصحيفة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم "الثلاثاء"، صورا للتمثال حيث كتب عليه "عندما تأتي إلى نيويورك، يكون لديك تمثال الحرية، وعندما تأتي إلى السويد، لديك تمثال زلاتان".
كيليان مبابي

توخيل يزيد من الشكوك حول إصابة مبابي

شكك توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، في قدرة نجم الفريق كيليان مبابي على اللحاق بمعسكر المنتخب الفرنسي في فترة التوقف الدولية المقبلة؛ وذلك بسبب معاناته من إصابة عضلية. وقال توخيل في تصريحات نقلتها صحيفة "لو باريزيان": "لا أعرف مدى إمكانية انضمام مبابي لمعسكر المنتخب، يجب أن أسأل المدير الرياضي ليوناردو (ماذا سنفعل؟)، ويجب أن يخضع كيليان للعلاج لعدة أيام، لكن يجب أيضًا الاستفسار عن الاتفاق بين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وإدارة باريس سان جيرمان".
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