راموس ينتظر كتابة التاريخ أمام النرويج

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

سيرجيو راموس

يستعد المنتخب الإسباني لمواجهة نظيره النرويجي، غدًا السبت، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وهي المباراة التي قد تحمل أنباء سارة لقائد المنتخب الإسباني سيرجيو راموس، وحال قرر روبرت مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، الاعتماد على راموس في مباراة غدٍ، سيصبح اللاعب صاحب أكبر عدد مباريات بقميص الماتادور في التاريخ، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وكان سيرجيو راموس قد عادل رقم زميله السابق، الحارس إيكر كاسياس، ضد جزر الفارو بالمشاركة في 167 مباراة.

وحال مشاركة راموس أمام النرويج، سيكون على بُعد 8 مباريات فقط عن الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون على المستوى الأوروبي، و16 مباراة عن المصري أحمد حسن عالميا، ليصبح عميد لاعبي العالم في تاريخ المشاركات. يذكر أن المنتخب الإسباني يتصدر ترتيب المجموعة السادسة في التصفيات بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، وبفارق

وحال مشاركة راموس أمام النرويج، سيكون على بُعد 8 مباريات فقط عن الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون على المستوى الأوروبي، و16 مباراة عن المصري أحمد حسن عالميا، ليصبح عميد لاعبي العالم في تاريخ المشاركات.



يذكر أن المنتخب الإسباني يتصدر ترتيب المجموعة السادسة في التصفيات بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، وبفارق 7 نقاط كاملة عن السويد صاحبة المركز الثاني.



يذكر أن راموس شارك لأول مرة بقميص منتخب إسبانيا في 26 مارس 2005، في مباراة ودية ضد الصين، ومنذ ذلك الحين توج بلقب أمم أوروبا مرتين، بجانب مونديال 2010 في جنوب إفريقيا.



وخلال 167 مباراة مع الماتادور، حقق راموس 125 انتصارا و22 تعادلًا و20 هزيمة، وسجل 21 هدفًا.