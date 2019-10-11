هل خفضت الدولة مخصصات برامج الحماية المقدمة للمسنين؟

تحرير:أ.ش.أ ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

وزيرة التضامن

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تخفيض مخصصات برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمسنين غير القادرين. وذكر المركز أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على أنه لا صحة لخفض مخصصات برامج الحماية الاجتماعية المُقدمة للمسنين غير القادرين, مُوضحةً أنها تولي ملف المُسنين غير القادرين اهتماما كبيرا حيث تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكبار السن من خلال برنامج "كرامة" الذي يستهدف توفير حياة كريمة لـ 44 ألفاً و673 مسناً غير قادر، بقيمة دعم 450 جنيهاً شهريًا منذ انطلاقه عام 2015 حتى الآن, بالإضافة لبرنامج الضمان الاجتماعي الذي يستهدف 199 ألفاً و995 مسناً بإجمالي 852 مليوناً و381 ألف جنيه في عام (2017/ 2018).

وأضافت الوزارة، أنها تحرص على توفير كافة الخدمات وبرامج الرعاية الاجتماعية والصحية والتأهيلية لكبار السن؛ بما يكفل لهم الحياة الكريمة، وذلك من خلال توفير 149 دار رعاية، على مستوى 22 محافظة بإجمالي عدد مستفيدين 2710 مسنين، بالإضافة إلى توفير 191 نادياً يخدمون 41.035 مسنا، فضلاً عن 18 وحدة علاج طبيعي