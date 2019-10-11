الناتو: العملية العسكرية التركية في سوريا قد تؤدي لكارثة إنسانية

تحرير:أ.ش.أ ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

أردوغان

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، أن العملية العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية في سوريا قد تؤدي إلى كارثة إنسانية. وقال ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفي حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، "أعربت عن مخاوفي الجدّية بشأن هذه العملية الجارية وخطر تسببها بزعزعة الاستقرار بشكل إضافي في المنطقة". وشن الجيش التركي، الأربعاء الماضي، عملية عسكرية ضد الفصائل الكردية شمال شرقي سوريا، أعقبها إدانات دولية وتهديدات أمريكية بضرب الاقتصاد التركي.

يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصمم على تحقيق أهدافه من العملية العسكرية التي يقودها الجيش التركي على مناطق شمال سوريا بأي ثمن ممكن، حتى وإن كان ذلك عن طريق اللعب بورقة اللاجئين السوريين في بلاده، التي استغلها أكثر من مرة لابتزاز أوروبا، حيث هدد الرئيس التركي، اليوم الخميس، بإرسال "ملايين" من