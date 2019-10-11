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الناتو: العملية العسكرية التركية في سوريا قد تؤدي لكارثة إنسانية

تحرير:أ.ش.أ ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
أردوغان
أردوغان
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، أن العملية العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية في سوريا قد تؤدي إلى كارثة إنسانية. وقال ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفي حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، "أعربت عن مخاوفي الجدّية بشأن هذه العملية الجارية وخطر تسببها بزعزعة الاستقرار بشكل إضافي في المنطقة". وشن الجيش التركي، الأربعاء الماضي، عملية عسكرية ضد الفصائل الكردية شمال شرقي سوريا، أعقبها إدانات دولية وتهديدات أمريكية بضرب الاقتصاد التركي.
يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصمم على تحقيق أهدافه من العملية العسكرية التي يقودها الجيش التركي على مناطق شمال سوريا بأي ثمن ممكن، حتى وإن كان ذلك عن طريق اللعب بورقة اللاجئين السوريين في بلاده، التي استغلها أكثر من مرة لابتزاز أوروبا، حيث هدد الرئيس التركي، اليوم الخميس، بإرسال "ملايين" من
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الشرطة-البريطانية (3)

إصابة 4 أشخاص في حادث طعن خارج مركز تجاري ببريطانيا

أكدت شرطة مانشستر، اليوم الجمعة، وقوع حادثة طعن خارج مركز "أكرينجتون آرندايل" التجاري الذي يقع وسط مدينة "مانشستر" الإنجليزية؛ ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص. وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن خدمات الإسعاف وصلت إلى موقع الحادثة، وأنه يتم الآن إسعاف المصابين، مؤكدة أن لقطات من موقع الحادثة أظهرت توجيه ضابط شرطة مسدسه نحو رجل منبطح على الأرض.
بوتين (2)

بوتين: نشر الصواريخ الأمريكية في دول آسيا يثير قلق روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن نشر واشنطن صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في دول آسيا يثير قلق موسكو لقدرة هذه الصواريخ على بلوغ الأراضي الروسية، ما يستدعي ردودا بالمثل. وقال بوتين، في اجتماع رؤساء رابطة الدول المستقلة المنعقد في عشق آباد، وفقا لقناة "روسيا اليوم": "لقد انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وبعد ثلاثة أشهر اختبرت الصاروخ، هذا ليس جيدا على الإطلاق مع الأخذ في الاعتبار أن المسؤولين في البنتاجون أعلنوا بالفعل أنهم يعتزمون نشر هذه الأسلحة في آسيا وأنهم يتفاوضون مع اليابان وجنوب كوريا بشأن ذلك".
أكراد-سوريا (4)

هل ينقذ الأوروبيون الأكراد من أطماع الغزو التركي؟

بات من الواضح أن رهان الأكراد الرئيسي لإيقاف هجمات تركيا العسكرية على مواقع شمال شرق سوريا، سيكون خلال الفترة المقبلة على الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد أن تضاءل دور واشنطن عسكريا في هذا الملف خلال اليومين الماضيين. ووجد قادة وزعماء الأكراد، أن الاتحاد الأوروبي قد يستطيع أن يتخذ موقفًا سياسيا من شأنه التأثير على القرار التركي، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي، بما قد يجبر الرئيس رجب طيب أردوغان على العدول عن الاستمرار في المواجهة العسكرية الحالية.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

نبع السلام.. أردوغان يستغل اللاجئين للضغط على أوروبا

يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصمم على تحقيق أهدافه من العملية العسكرية التي يقودها الجيش التركي على مناطق شمال سوريا بأي ثمن ممكن، حتى وإن كان ذلك عن طريق اللعب بورقة اللاجئين السوريين في بلاده، التي استغلها أكثر من مرة لابتزاز أوروبا، حيث هدد الرئيس التركي، اليوم الخميس، بإرسال "ملايين" من اللاجئين السوريين إلى أوروبا ردا على الانتقادات التي وجهتها دول الاتحاد الأوروبي لهجومه العسكري على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا، التي بدأت أمس الأربعاء.
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اردوغان-وترامب (1)

بعد غزو سوريا.. تركيا على بعد خطوات من جحيم اقتصادي

بدا غزو أنقرة لمواقع شمال وشرق سوريا، بمثابة فصل جديد للأزمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وهو الأمر الذي قد يُشكل تهديدًا واضحًا على المستوى الاقتصادي والسياسي لأنقرة في المستقبل القريب. الرئيس الأمريكي يدرك مدى قدرته على إيلام تركيا بشكل عام، وعلى المستوى الاقتصادي بالأخص، لا سيما أنه له تجربة سابقة على مدى العام الماضي، لم تستطع حتى الآن أنقرة أن تستفيق من ضرباتها، رغم مرور ما يزيد على عام كامل على الضربات الاقتصادية لتركيا.
قوات امريكية

الانسحاب الأمريكي من سوريا.. طعنة في ظهر الأكراد

"الولايات المتحدة انخرطت أكثر وأكثر في حرب بلا هدف في الأفق"، بهذه الكلمات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب الفعلي للقوات الأمريكية من مواقع في شمال شرقي سوريا، حيث بدأت واشنطن أمس الإثنين سحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، وهو ما يفتح الطريق أمام تنفيذ أنقرة تهديدها بشنّ هجوم ضد المقاتلين الأكراد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برر قرار الانسحاب بالقول أيضا إنه يريد ترك الأطراف الضالعة في النزاع "تحل الوضع"، وذلك في أول رد فعل منذ إعلان البيت الأبيض سحب جنود من شمال سوريا.
البنتاجون

البنتاجون يوقف التنسيق الجوي مع تركيا فوق سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن مركز العمليات الجوية المشتركة، أخرج تركيا من ترتيب المهام الجوية في سوريا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية كارلا جليسون، وفقا لراديو (سوا) الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن المركز أوقف تزويد تركيا بمعلومات مراقبة واستكشاف. وحول ما إذا كانت هذه الخطوة بمثابة إغلاق المجال الجوي بوجه سلاح الجو التركي، أوضحت أنه من الناحية التقنية لا يمكننا القول إن المجال الجوي أغلق في وجه الطيران التركي، لكن عندما يتم إخراج آلية جوية من ترتيب المهام الجوية، فإن تحليقها في مجال جوي دون تنسيق أشبه بالمستحيل.
الاعلامي-نشأت-الديهى

«عامل فيها دكر».. نشأت الديهي يسخر من أردوغان (فيديو)

سخر نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "تن"، من حديث رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، من إمكانية دخول سوريا في أي ليلة دون سابق إنذار، قائلًا: "إيه العجرفة والكبرياء والعظمة دي، عامل فيها دكر، أنت ناسي القس براونسون اللي قولت مش هتسلموا لأمريكا وسلمتوا". وأضاف: "ترامب بيقول لأردوغان لو اتحركت في شمال سوريا هقطع أيدك"، موضحًا أن تغريدة "ترامب" تسببت في تدمير العملة التركية في ظرف ساعة، وانخفضت الليرة التركية لـ 5.82 مقابل الدولار.
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