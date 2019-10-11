سيميوني يعلق على وضع جريزمان في برشلونة

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

أنطوان جريزمان

تحدث مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، عن وضع نجمه السابق في الفريق، أنطوان جريزمان، رفقة ناديه الجديد برشلونة، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، وقال سيميوني في هذا الشأن: "لقد قابلت جريزمان منذ يومين، إنه سعيد ومن الواضح أنه الآن في المكان الذي يريده، جريزمان لاعب يملك موهبة وسيكون على ما يرام رفقة برشلونة، إنه شخص جيد ومتواضع، وسيعرف طريقه للاندماج داخل فريقه الجديد بشكل صحيح، جريزمان لا يتحدث كثيرًا، لكنه كثير المشاركات، وسوف يدخل ببطء في المجموعة ببرشلونة، إنه حاليا سعيد وليس لديَّ شك في أنه سيظهر بشكل جيد معهم".

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه جريزمان من ضعف المستوى مع برشلونة بسبب توظيفه في مركز الجناح الأيسر، وعلى ذلك علق سيميوني: "توظيف جريزمان وميسي معًا في الملعب؟ هذه المشكلة تخص فالفيردي، وأنا لديَّ المشكلات الخاصة بي". وعن المقارنة بين لاعب أتلتيكو الجديد جواو فيليكس وجريزمان: "هل يمكن إحضار شاب عمره

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه جريزمان من ضعف المستوى مع برشلونة بسبب توظيفه في مركز الجناح الأيسر، وعلى ذلك علق سيميوني: "توظيف جريزمان وميسي معًا في الملعب؟ هذه المشكلة تخص فالفيردي، وأنا لديَّ المشكلات الخاصة بي".



وعن المقارنة بين لاعب أتلتيكو الجديد جواو فيليكس وجريزمان: "هل يمكن إحضار شاب عمره 19 عاما ليحل محل آخر يبلغ 28 عاما واقترب من الفوز بالكرة الذهبية، ثم نحمله كل المسؤولية؟!".



وأضاف: "تعويض جريزمان أمر صعب، الجميع يرى جواو مهاجما ثانيا، لكني أعتقد أنه يحتاج لمهاجمين أمامه كي يحظى برؤية أكبر دون أن يقتصر لعبه على مساحات صغيرة".



وعن وصفه بالمدرب الدفاعي قال: "هذا الأمر لا يضايقني، وفي كرة القدم لا يوجد أحد على حق، وأعرف ماذا أحتاج وأعلم أي طريق ينبغي أن نسلكه، ما يهمني هو المنافسة دائما".