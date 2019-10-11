رياضة

سيميوني يعلق على وضع جريزمان في برشلونة

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان
تحدث مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، عن وضع نجمه السابق في الفريق، أنطوان جريزمان، رفقة ناديه الجديد برشلونة، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، وقال سيميوني في هذا الشأن: "لقد قابلت جريزمان منذ يومين، إنه سعيد ومن الواضح أنه الآن في المكان الذي يريده، جريزمان لاعب يملك موهبة وسيكون على ما يرام رفقة برشلونة، إنه شخص جيد ومتواضع، وسيعرف طريقه للاندماج داخل فريقه الجديد بشكل صحيح، جريزمان لا يتحدث كثيرًا، لكنه كثير المشاركات، وسوف يدخل ببطء في المجموعة ببرشلونة، إنه حاليا سعيد وليس لديَّ شك في أنه سيظهر بشكل جيد معهم".
يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه جريزمان من ضعف المستوى مع برشلونة بسبب توظيفه في مركز الجناح الأيسر، وعلى ذلك علق سيميوني: "توظيف جريزمان وميسي معًا في الملعب؟ هذه المشكلة تخص فالفيردي، وأنا لديَّ المشكلات الخاصة بي". وعن المقارنة بين لاعب أتلتيكو الجديد جواو فيليكس وجريزمان: "هل يمكن إحضار شاب عمره
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ميسي: فكرت في المغادرة.. ورفضي لجريزمان كذب «حوار»

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