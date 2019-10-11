جريمة

مباحث التموين تحبط ترويج 3756 جهازا كهربائيا مغشوشا

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م
مصنع أجهزة كهربائية مغشوشة
مصنع أجهزة كهربائية مغشوشة
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مراقبة أسواق التصنيع، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم الغش التجارى وتشديد الرقابة الأمنية للتصدى للممارسات التجارية غير المشروعة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمود السبيلي، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء سليم، قيام صاحب شركة للصناعات الإلكترونية بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة الوراق، بتصنيع وإنتاج أجهزة كهربائية (تليفزيونات – غسالات – شاشات) من خامات ومستلزمات رديئة ومجهولة المصدر.
وتبين استخدام المشكو في حقه علامات لشركات تجارية تتشابه مع ماركات مشهورة، مُدخلا الغش والخداع على المواطنين؛ بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه بمشاركة إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بقيادة العميد خالد أبو العلا، حيث عُثر بداخله على 3756 قطعة منتج
اقرأ المزيد
قوات-الشرطة (2)

كلمة السر بلقاس.. سقوط 3 تجار مخدرات بينهم سيدتان

حملة تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصوا فى الاتجار في المواد المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائهم بمحافظة الدقهلية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
طرب-حشيش

كواليس إحباط صفقة الـ3 ملايين جنيه و500 طربة حشيش

عيون مصر الساهرة لا تكل ولا تمل من مراقبة الحالة الأمنية بشتى أنحاء البلاد، حيث يبذل رجال الشرطة قصارى جهدهم لتحقيق الوجود الشرطي الفعال في الشارع المصري، وفرض هيبة الدولة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد، والعمل على مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين في المواد المخدرة، لما لها من خطورة بالغة على المجتمع، خاصة الشباب، إذ تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابي يضم 3 متهمين يقيمون بالوراق، تخصصوا في الاتجار في مخدر الحشيش.
جثه -علي-الطريق (2)

حجر وعصا وجثة.. لعنة المال تنهي حياة مقاول بالقطامية

يوم عمل شاق تمنى مهندس برمجة أن ينتهي بسلام ويعود للمنزل لتناول وجبة العشاء مع والده الستيني، والخلود إلى النوم لأخذ قسط من الراحة، إلا أن اتصالا هاتفيا غير متوقع تبددت معه أحلامه البسيطة، جاء الاتصال بخبر صادم، لعله الأصعب في حياة صاحب الـ27 ربيعا، إذ أخبره أحد العمال من طرف والده المقاول بوفاته بسبب نشوب مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص، لم يستوعب الشاب ما تلقفته أذناه للتو، فتسمر في موضعه فاقدا القدرة على الحركة بشكل مؤقت، إلا أنه أيقن حقيقة الأمر لدى وصوله إلى المستشفى.
المحكم-الدستورية-العليا (1)

«الدستورية العليا» تحتفل باليوبيل الذهبي الإثنين

تعقد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، احتفالية بمناسبة اليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري ومرور 50 عاما على إنشاء المحكمة، يوم الإثنين المقبل، ودعت المحكمة وسائل الإعلام المختلفة لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بالاحتفالية، وصرح المستشار بولس فهمي إسكندر، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث باسمها، بأنه من المقرر عقد مؤتمر صحفى للاحتفالية يوم 14 أكتوبر الجارى، على أن ترسل وسائل الإعلام إلى المحكمة عبر الفاكس أسماء من سيقومون بالتغطية الصحفية والإعلامية فى موعد غايته غدًا السبت.
اقرأ المزيد من الأخبار
طرب-حشيش

كواليس إحباط صفقة الـ3 ملايين جنيه و500 طربة حشيش

عيون مصر الساهرة لا تكل ولا تمل من مراقبة الحالة الأمنية بشتى أنحاء البلاد، حيث يبذل رجال الشرطة قصارى جهدهم لتحقيق الوجود الشرطي الفعال في الشارع المصري، وفرض هيبة الدولة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد، والعمل على مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين في المواد المخدرة، لما لها من خطورة بالغة على المجتمع، خاصة الشباب، إذ تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابي يضم 3 متهمين يقيمون بالوراق، تخصصوا في الاتجار في مخدر الحشيش.
انقلاب ميكروباص

«المصابون على الرصيف» انقلاب ميكروباص بكورنيش الوراق

حالة من الزحام المروري سجلتها كاميرات المراقبة بطريق كورنيش النيل بنطاق مركز الوراق شمال محافظة الجيزة، مساء اليوم السبت؛ أثر حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالقرب من وزارة الري؛ مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم قائد السيارة و4 ركاب، تراوحت إصاباتهم ما بين متوسطة لخطيرة، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى معهد ناصر، وانتقلت إلى مكان الحادث قيادات القطاع الميدانية تنسيقا مع رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد مدير أمن الجيزة للمرور.
مدير أمن الجيزة2

مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية في 3 مناطق

أجرى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم الجمعة، جولة تفقدية حرص خلالها على متابعة الحالة الأمنية بعدد من المحاور والشوارع الرئيسية. البداية جاءت من منطقة الوراق شمال المحافظة، ورافقه خلال الجولة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، والعميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، واللواء فخر الدين العربي مساعد المدير لقطاع الشمال، وسط وجود أمني مكثف من قوات الأمن المركزي ورجال المرور بقيادة اللواء محمود عبد الرازق.
جثة (5)

قاتل ابن عمه بالوراق: «سرق حتة خشبة علشان يعمل عشة»

مشادة كلامية عابرة بين "ميدو" ونجل عمه الذي يكبره بعام، انتهت بتدخل الأهل لاسيما أن كليهما يقيمان في نفس العقار "منزل عائلة"، ظن الجميع أن الأمر انتهى دون شحناء لكن في المساء تجدد الخلاف بشكل أكثر دموية، تراشق ولاد العم بالألفاظ على مرأى ومسمع المارة، سرعان ما تطور إلى مشاجرة تدخل خلالها أشقاء كل منهما، ليختلس صاحب الـ23 سنة لحظات صعد فيها درجات السلم وصولا إلى مطبخ منزله، استل سكينا، وهمَّ للفتك بنجل عمه "ميدو" فسدد له طعنة نافذة في الصدر أردته قتيلا في الحال.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]