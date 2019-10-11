مباحث التموين تحبط ترويج 3756 جهازا كهربائيا مغشوشا

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

مصنع أجهزة كهربائية مغشوشة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مراقبة أسواق التصنيع، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم الغش التجارى وتشديد الرقابة الأمنية للتصدى للممارسات التجارية غير المشروعة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمود السبيلي، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء سليم، قيام صاحب شركة للصناعات الإلكترونية بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة الوراق، بتصنيع وإنتاج أجهزة كهربائية (تليفزيونات – غسالات – شاشات) من خامات ومستلزمات رديئة ومجهولة المصدر.

وتبين استخدام المشكو في حقه علامات لشركات تجارية تتشابه مع ماركات مشهورة، مُدخلا الغش والخداع على المواطنين؛ بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه بمشاركة إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بقيادة العميد خالد أبو العلا، حيث عُثر بداخله على 3756 قطعة منتج

وتبين استخدام المشكو في حقه علامات لشركات تجارية تتشابه مع ماركات مشهورة، مُدخلا الغش والخداع على المواطنين؛ بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه بمشاركة إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بقيادة العميد خالد أبو العلا، حيث عُثر بداخله على 3756 قطعة منتج نهائى ومستلزمات إنتاج غير مطابقة للمواصفات القياسية.



وجاءت المضبوطات على النحو التالى: (800 شاشة عرض بأحجام مختلفة، 165 جهاز تليفزيون بأحجام مختلفة، 50 غسالة مدونا عليها "منتجات نهائية معدة للبيع"، ألف شاشة كمبيوتر قديمة ومستعملة، 750 بوردة مدونا عليها "صنع فى إحدى الدول الأجنبية"، ألف هيكل تليفزيون من البلاستيك).



وبمواجهة المتهم اعترف بتصنيع الأجهزة الكهربائية من خامات ومستلزمات رديئة بقصد التربح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



