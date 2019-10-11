حركة «تحيا تونس» تقرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة

تحرير:التحرير ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

تونس

أفاد عضو المجلس الوطني لحركة "تحيا تونس"، محمد الصافي الجلالى، بأن المجلس الوطني للحزب قرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، والاصطفاف في المعارضة. وقال الجلالي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، إن المجلس يدعو الأطراف الفائزة في الانتخابات التشريعية إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد "رئيس حركة "تحيا تونس" أعرب خلال حضوره المجلس الوطني، الذي انعقد مساء أمس، عن استعداده لعملية تسليم السلطة.

وكانت الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد الماضي قد أسفرت عن حصول حزب "حركة النهضة" على أكبر عدد من مقاعد البرلمان بواقع 52 مقعدا، تلاها حزب "قلب تونس" بواقع 38 مقعدا، فيما حصدت حركة "تحيا تونس" 14 مقعدا.وفقا للدستور التونسي، يكلف رئيس البلاد الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان بتشكيل الحكومة