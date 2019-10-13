دراسة: اتباعك لنظام غذائي صحي يقلل من أعراض الاكتئاب

تشير دراسة جديدة نُشرت هذا الشهر في PLoS ONE إلى أن التحول من نظام غذائي غير صحي إلى نظام صحي أكثر، لفترة قصيرة من الزمن، يؤدي إلى تقليل أعراض الاكتئاب
يحاول الخبراء دائمًا البحث عن طرق فعالة من أجل تحسين الحالة المزاجية، وفي نفس الوقت يحافظون على الصحة العامة؛ لذا ينصح بتناول أطعمة تزيد من معدلات السعادة كالشوكولاتة والبيتزا، وغيرهما من الأطعمة المهمة التي تفيد الجسم بشكل كبير. وعلى الجانب الآخر، أثبتت العديد من الدراسات أن الطعام الصحي الغني بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم يساعد في التخلص من القلق والتوتر، وليس ذلك فقط، بل يعزز من الجهاز المناعي أيضًا، وستظهر آثاره الإيجابية أيضًا على المدى البعيد، نقلًا عن "live strong".
يمكن أن يحدث الكثير عندما تقوم باتباع نظام غذائي صحي، غني بالمعادن والفيتامينات المهمة، فقد تفقد وزنك، إضافة إلى التقليل من خطر الإصابة بالأمراض، وتشعر بأن لديك طاقة هائلة لإنجاز مهامك بالكامل، كما تشير مجموعة من الدراسات الحديثة إلى أن الطعام الصحي يجعلك تشعر بالمرح، ويحسن من حالتك المزاجية بشكل ملحوظ،
يمكن أن يحدث الكثير عندما تقوم باتباع نظام غذائي صحي، غني بالمعادن والفيتامينات المهمة، فقد تفقد وزنك، إضافة إلى التقليل من خطر الإصابة بالأمراض، وتشعر بأن لديك طاقة هائلة لإنجاز مهامك بالكامل، كما تشير مجموعة من الدراسات الحديثة إلى أن الطعام الصحي يجعلك تشعر بالمرح، ويحسن من حالتك المزاجية بشكل ملحوظ، والسبب يرجع إلى وجود علاقة بين الأمعاء والمخ، ما يعني أن الطعام الذي يدخل جسمك لن يملأ معدتك ويخفف من آلام الجوع فقط، ولكن يؤثر أيضًا فى الطريقة التي يتصرف بها عقلك والعواطف التي تواجهها، كما أن 90% من السيروتونين الخاص بك، الذي غالبا ما يطلق عليه "هرمون السعادة"، يأتي من الجهاز الهضمي، وذلك وفقا لدراسة نشرت في عام 2015.
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تمت الدراسات للتحقق من العلاقة بين الحالة المزاجية والعناصر الغذائية، من خلال استخدام علم يسمى بعلم النفس الغذائي، يركز على فكرة أن التغذية تلعب دورا في حدوث الاضطرابات العقلية، للتحقق من تأثيرات بعض العناصر الغذائية فى "المود"، وبالتحديد أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين D، وفي ما يلي بعض الأشياء التي وجدها الباحثون حتى الآن، في ما يتعلق بالصلة بين الغذاء والمزاج:
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1- الغذاء الصحي قد يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب
تشير دراسة جديدة نُشرت هذا الشهر في PLoS ONE إلى أن التحول من نظام غذائي غير صحي إلى نظام صحي أكثر، لفترة قصيرة من الزمن، يؤدي إلى تقليل أعراض الاكتئاب. قام الباحثون في الدراسة بتقسيم مجموعة من 76 طالبا جامعيا ظهرت عليهم أعراض الاكتئاب، إلى مجموعتين، قامت المجموعة الأولى بإجراء تغييرات صحية على وجباتهم الغذائية، مثل تناول المزيد من الفواكه والخضراوات والأسماك وزيت الزيتون بدلا من الأطعمة المصنعة، أما بالنسبة للمجموعة الثانية، فلم تغير من وجباتها الغذائية على الإطلاق، وبعد ثلاثة أسابيع، كان الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الصحية أقل عرضة لأعراض الاكتئاب، حيث تنتقل درجات الاكتئاب إلى المعدل الطبيعي، أما المجموعة الثانية فلم تظهر عليها أي تغيرات.
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2- يساعد النظام الغذائي الصحي في تقليل القلق
ترتبط حمية البحر المتوسط بمستويات أقل من القلق، وذلك وفقًا لدراسة نشرت في 2017، على مدار 12 أسبوعًا، إذ اتبع 33 مشاركًا في الدراسة نظامًا غذائيا من حمية البحر المتوسط، غنيا بالحبوب الكاملة والأسماك والمكسرات والخضراوات، وعلى الجانب الآخر، التزمت المجموعة الثانية التي تتكون من 34 مشاركًا بنظامهم الغذائي المعتاد، وبعد ثلاثة أشهر، كشفت النتائج عن تحسن كبير في معدلات القلق والتوتر لدى متبعي حمية البحر المتوسط.
3- اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات يؤدي إلى مزيد من الرضا
كشفت دراسة عام 2016، وشارك فيها أكثر من 12000 شخص، أن الوجبات الغذائية الغنية بالفواكه والخضراوات أدت إلى مستويات أعلى من السعادة والرضا عن الحياة والرفاهية بشكل عام.
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