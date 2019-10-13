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دراسة: اتباعك لنظام غذائي صحي يقلل من أعراض الاكتئاب

تشير دراسة جديدة نُشرت هذا الشهر في PLoS ONE إلى أن التحول من نظام غذائي غير صحي إلى نظام صحي أكثر، لفترة قصيرة من الزمن، يؤدي إلى تقليل أعراض الاكتئاب
تحرير:إسراء سليمان ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
الطعام الصحي
الطعام الصحي
يحاول الخبراء دائمًا البحث عن طرق فعالة من أجل تحسين الحالة المزاجية، وفي نفس الوقت يحافظون على الصحة العامة؛ لذا ينصح بتناول أطعمة تزيد من معدلات السعادة كالشوكولاتة والبيتزا، وغيرهما من الأطعمة المهمة التي تفيد الجسم بشكل كبير. وعلى الجانب الآخر، أثبتت العديد من الدراسات أن الطعام الصحي الغني بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم يساعد في التخلص من القلق والتوتر، وليس ذلك فقط، بل يعزز من الجهاز المناعي أيضًا، وستظهر آثاره الإيجابية أيضًا على المدى البعيد، نقلًا عن "live strong".
يمكن أن يحدث الكثير عندما تقوم باتباع نظام غذائي صحي، غني بالمعادن والفيتامينات المهمة، فقد تفقد وزنك، إضافة إلى التقليل من خطر الإصابة بالأمراض، وتشعر بأن لديك طاقة هائلة لإنجاز مهامك بالكامل، كما تشير مجموعة من الدراسات الحديثة إلى أن الطعام الصحي يجعلك تشعر بالمرح، ويحسن من حالتك المزاجية بشكل ملحوظ،
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الفاكهة-والخضروات-أفضل-الأطعمة-المضادة-لارتجاع-المرئ

تزيل السموم| أضف الأطعمة القلوية إلى نظامك الغذائي

اتباع نظام غذائي صحي ليس سهلا وسط الإغراءات التي تتعرض لها من الأطعمة غير الصحية والوجبات السريعة المليئة بالدهون وسهلة التحضير، وهذه الوجبات تفتقر إلى القيمة الغذائية، خاصة المعادن القلوية المهمة لتحييد الأحماض. عندما يكون الجسم أكثر قوة فإنه يصبح في أفضل حالاته، ولكن في حالة الإصابة بسوء التغذية والضغط النفسي والمرض وعدم نشاط الجسم، يصبح سريع الحموضة، وهذا هو السبب في أن الأطعمة القلوية تعد كبيرة بالنسبة لنظامك الغذائي، وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
البشرة-الحساسة

هل السكر ومنتجات الألبان يؤثران في بشرتك بالسلب؟

لكل شخص رغباته الخاصة التي يشتهيها من الطعام، فالبعض يحب منتجات الألبان بشكل كبير، وآخرون يفضلون تناول السكريات، ولكن يقول الخبراء إن خفض إنتاج الألبان والسكر لصالح نظام غذائي غني بالألياف مع أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن يجعل الوجه خاليا من الحبوب والعيوب. ولأن كل فتاة تبحث عن بشرة صافية، فيمكن التحول إلى أنظمة غذائية صارمة مع تجنب الكافيين والألبان والسكر، ولكن هل هناك أي دليل على أن النظام الغذائي سوف يعيث فسادا ببشرتك، أم أنها مجرد أسطورة أخرى للعناية بالبشرة؟
البهارات-للتخسيس

«جوزة الطيب» تصيب مراهقا بـ«هلاوس» وقيء

نُقل مراهق إلى المستشفى في حالة تشبه الغيبوبة، وذلك بعد تناول جرعة زائدة من جوزة الطيب، حيث اكتشف المسعفون أن البالغ من العمر 17 عاما يتمتم بالكلام دون وعي وغير قادر على الإجابة عن الأسئلة، بالإضافة إلى التقيؤ وإجراء حركات عضلية لا إرادية. بعد فترة قليلة من نقل المراهق إلى المستشفى عرف الأطباء أنه شم ملعقة كبيرة من جوزة الطيب، ولهذا ظهرت عليه أعراض غامضة، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني. بعد ظهور حالة المراهق، تم تسليط الضوء على الآثار الضارة للتوابل الشائعة التي تضاف غالبًا إلى الأطعمة والمشروبات.
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