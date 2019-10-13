دراسة: اتباعك لنظام غذائي صحي يقلل من أعراض الاكتئاب

تشير دراسة جديدة نُشرت هذا الشهر في PLoS ONE إلى أن التحول من نظام غذائي غير صحي إلى نظام صحي أكثر، لفترة قصيرة من الزمن، يؤدي إلى تقليل أعراض الاكتئاب

تحرير:إسراء سليمان ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

الطعام الصحي

يحاول الخبراء دائمًا البحث عن طرق فعالة من أجل تحسين الحالة المزاجية، وفي نفس الوقت يحافظون على الصحة العامة؛ لذا ينصح بتناول أطعمة تزيد من معدلات السعادة كالشوكولاتة والبيتزا، وغيرهما من الأطعمة المهمة التي تفيد الجسم بشكل كبير. وعلى الجانب الآخر، أثبتت العديد من الدراسات أن الطعام الصحي الغني بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم يساعد في التخلص من القلق والتوتر، وليس ذلك فقط، بل يعزز من الجهاز المناعي أيضًا، وستظهر آثاره الإيجابية أيضًا على المدى البعيد، نقلًا عن "live strong".

يمكن أن يحدث الكثير عندما تقوم باتباع نظام غذائي صحي، غني بالمعادن والفيتامينات المهمة، فقد تفقد وزنك، إضافة إلى التقليل من خطر الإصابة بالأمراض، وتشعر بأن لديك طاقة هائلة لإنجاز مهامك بالكامل، كما تشير مجموعة من الدراسات الحديثة إلى أن الطعام الصحي يجعلك تشعر بالمرح، ويحسن من حالتك المزاجية بشكل ملحوظ،