هل هاجمت حشرة «الحشد الخريفية» محاصيل الفلاحين بالمحافظات؟

تحرير:أ.ش.أ ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م

حشرة الحشد الخريفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تلف المحاصيل الزراعية نتيجة انتشار حشرة (الحشد الخريفية) بمختلف المحافظات. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتلف المحاصيل الزراعية نتيجة انتشار حشرة (الحشد الخريفية)، مُوضحةً أن نسبة الإصابة بعموم الجمهورية لم تتعد الـ 0,027%، مُشددةً على سلامة كل المحاصيل الزراعية، وتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالقضاء على الحشرات الضارة بالمحاصيل.

وأوضحت الوزارة، أنها تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمكافحة انتشار الحشرات الضارة بالمحاصيل الزراعية من خلال تدعيم المصايد في الحقول .. لافتةً إلى أنه في حالة ظهور أية حالة يتم على الفور محاصرة الحقل بالكامل، والحقول المجاورة له، ويتم رش هذه الحشرة بالمبيدات الحيوية الآمنة للقضاء عليها، ومنع انتشارها