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إصابة 4 أشخاص في حادث طعن خارج مركز تجاري ببريطانيا

تحرير:أ.ش.أ ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
أكدت شرطة مانشستر، اليوم الجمعة، وقوع حادثة طعن خارج مركز "أكرينجتون آرندايل" التجاري الذي يقع وسط مدينة "مانشستر" الإنجليزية؛ ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص. وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن خدمات الإسعاف وصلت إلى موقع الحادثة، وأنه يتم الآن إسعاف المصابين، مؤكدة أن لقطات من موقع الحادثة أظهرت توجيه ضابط شرطة مسدسه نحو رجل منبطح على الأرض.
وفي مايو الماضي، فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في حادث إطلاق نار خارج مسجد بإلفورد، شرقي لندن، خلال صلاة القيام، ولم تقع إصابات. وجاء على موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه تم استدعاء الشرطة على خلفية تقارير بدخول رجل مسلح فى مسجد "سفن كينجز" (الملوك السبعة) في إلفورد، أمس الخميس، وتمكن المصلون
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الناتو: العملية العسكرية التركية في سوريا قد تؤدي لكارثة إنسانية

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، أن العملية العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية في سوريا قد تؤدي إلى كارثة إنسانية. وقال ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفي حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، "أعربت عن مخاوفي الجدّية بشأن هذه العملية الجارية وخطر تسببها بزعزعة الاستقرار بشكل إضافي في المنطقة". وشن الجيش التركي، الأربعاء الماضي، عملية عسكرية ضد الفصائل الكردية شمال شرقي سوريا، أعقبها إدانات دولية وتهديدات أمريكية بضرب الاقتصاد التركي.
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بوتين: نشر الصواريخ الأمريكية في دول آسيا يثير قلق روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن نشر واشنطن صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في دول آسيا يثير قلق موسكو لقدرة هذه الصواريخ على بلوغ الأراضي الروسية، ما يستدعي ردودا بالمثل. وقال بوتين، في اجتماع رؤساء رابطة الدول المستقلة المنعقد في عشق آباد، وفقا لقناة "روسيا اليوم": "لقد انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وبعد ثلاثة أشهر اختبرت الصاروخ، هذا ليس جيدا على الإطلاق مع الأخذ في الاعتبار أن المسؤولين في البنتاجون أعلنوا بالفعل أنهم يعتزمون نشر هذه الأسلحة في آسيا وأنهم يتفاوضون مع اليابان وجنوب كوريا بشأن ذلك".
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هل ينقذ الأوروبيون الأكراد من أطماع الغزو التركي؟

بات من الواضح أن رهان الأكراد الرئيسي لإيقاف هجمات تركيا العسكرية على مواقع شمال شرق سوريا، سيكون خلال الفترة المقبلة على الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد أن تضاءل دور واشنطن عسكريا في هذا الملف خلال اليومين الماضيين. ووجد قادة وزعماء الأكراد، أن الاتحاد الأوروبي قد يستطيع أن يتخذ موقفًا سياسيا من شأنه التأثير على القرار التركي، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي، بما قد يجبر الرئيس رجب طيب أردوغان على العدول عن الاستمرار في المواجهة العسكرية الحالية.
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نبع السلام.. أردوغان يستغل اللاجئين للضغط على أوروبا

يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصمم على تحقيق أهدافه من العملية العسكرية التي يقودها الجيش التركي على مناطق شمال سوريا بأي ثمن ممكن، حتى وإن كان ذلك عن طريق اللعب بورقة اللاجئين السوريين في بلاده، التي استغلها أكثر من مرة لابتزاز أوروبا، حيث هدد الرئيس التركي، اليوم الخميس، بإرسال "ملايين" من اللاجئين السوريين إلى أوروبا ردا على الانتقادات التي وجهتها دول الاتحاد الأوروبي لهجومه العسكري على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا، التي بدأت أمس الأربعاء.
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هل تنهي تعديلات بوريس جونسون ملف البريكست؟

بنود عملية أم مقترحات غير قابلة للتطبيق، هكذا وقع الاتحاد الأوروبي في حيرة من أمره تجاه تقييم النموذج الجديد الذي قدمه رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، حيث بدا من الواضح أن هناك اختلافات في تقييم هذا النموذج ومدى إمكانية تطبيقه بشكل فعلي. ويرى رئيس الوزراء البريطاني، أنه قدم خطة "بناءة ومعقولة" إلى بروكسل، تحتوي على تنازلات من المملكة المتحدة حول إيجاد ترتيبات بديلة للدعم الأيرلندي في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ليأتي الآن دور بروكسل لتقول كلمتها النهائية بشأن هذا الملف المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
بريطانيا-والاتحاد-الأوروبي

بريطانيا: نحن في حرب إلكترونية دائمة مع روسيا والصين

اعتبر رئيس الأركان البريطاني الجنرال نيكولاس كارتر، أن بلاده في حالة حرب دائمة بسبب الهجمات الإلكترونية من أراضي روسيا والصين ودول أخرى. ونقلت صحيفة "ديلي تليجراف" عن كارتر قوله إن "الطبيعة المتغيرة للأعمال العدائية تظهر أن الحدود بين السلام والحرب بين الدول أصبحت غير واضحة. كل ذلك لأن تنافس القوى الكبرى وصراع الأفكار مع الهياكل والمجموعات غير الحكومية يهددنا كل يوم". واعتبر أن التهديد الرئيسي حاليا يرتبط بحروب الفضاء المعلوماتي، خاصة تلك الآتية من أراضي روسيا والصين.
جونسون

سيدة أعمال أمريكية تهدد عرش رئيس وزراء بريطانيا

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون احتمال فتح تحقيق جزائي ضده في قضية تضارب مصالح، عندما كان رئيسا لبلدية لندن؛ بسبب علاقة مع سيدة أعمال استفادت من تمويل حكومي. صحيفة "صنداي تايمز" أكدت أن جنيفر أركوري عارضة الأزياء الأمريكية السابقة، حصلت على تمويل حكومي بقيمة 126 ألف جنيه إسترليني، واستفادت من امتيازات مخصصة لمهمات رسمية بفضل علاقاتها مع جونسون، وفقا لـ"سكاي نيوز". ووفقا للصحيفة فإنه بعد الكشف عن هذه القضية، أعلنت إدارة لندن الكبرى في بيان، أمس الجمعة، إبلاغ "المكتب المستقل للشرطة" لتقييم ما إذا كان يمكن فتح تحقيق جزائي بحق جونسون.
بوريس جونسون

كيف تأثرت بريطانيا اقتصاديا منذ بدء البريكست؟

لم تكن مخاوف البريطانيين تجاه عملية خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي منحصرة في ما قد تعيشه المملكة المتحدة من تبعات اقتصادية وسياسية في المستقبل القريب، وتحديدًا بعد إتمام الخروج المتعثر من اليورو، ولكن تلك المخاوف تناولت أيضًا ما تعيشه بريطانيا في الوقت الحالي. ومنذ ما يزيد على ثلاث سنوات، وتحديدًا منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، تعرض الاقتصاد البريطاني لأزمات مختلفة، كان بعضها ذا تأثير طويل، استمر لعامين أو أكثر، فى أداء المملكة المتحدة في التجارة والعملة وغيرهما من العوامل الاقتصادية الرئيسية.
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