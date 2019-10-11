إصابة 4 أشخاص في حادث طعن خارج مركز تجاري ببريطانيا

تحرير:أ.ش.أ ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

الشرطة البريطانية

أكدت شرطة مانشستر، اليوم الجمعة، وقوع حادثة طعن خارج مركز "أكرينجتون آرندايل" التجاري الذي يقع وسط مدينة "مانشستر" الإنجليزية؛ ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص. وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن خدمات الإسعاف وصلت إلى موقع الحادثة، وأنه يتم الآن إسعاف المصابين، مؤكدة أن لقطات من موقع الحادثة أظهرت توجيه ضابط شرطة مسدسه نحو رجل منبطح على الأرض.

وفي مايو الماضي، فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في حادث إطلاق نار خارج مسجد بإلفورد، شرقي لندن، خلال صلاة القيام، ولم تقع إصابات. وجاء على موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه تم استدعاء الشرطة على خلفية تقارير بدخول رجل مسلح فى مسجد "سفن كينجز" (الملوك السبعة) في إلفورد، أمس الخميس، وتمكن المصلون