كلوب وأوباميانج الأفضل في شهر سبتمبر بالبريميرليج

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

يورجن كلوب

توج الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي في شهر سبتمبر الماضي، ليحافظ كلوب على الجائزة للشهر الثاني على التوالي، بعدما توج بها من قبل في شهر أغسطس الماضي أيضًا، وذلك بحسب ما أبرزه الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتفوق في التتويج بالجائزة على كل من الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، والإيرلندي الشمالي برندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، والإنجليزي إيدي هاو، مدرب بورنموث.

وبدوره توج مهاجم أرسنال، الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر. وأشار حساب "البريميرليج" إلى أن أوباميانج نجح في إحراز 5 أهداف خلال 4 مشاركات بالدوري الإنجليزي خلال الشهر الماضي. يذكر أن أوباميانج كان يتنافس على الجائزة مع كل من "ألكسندر أرنولد (ليفربول)، كيفين دي بروين، رياض