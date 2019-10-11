رياضة

تعرف على طلب فايلر من مساعديه بسبب دوري الأبطال

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من جهازه المعاون إعداد تقارير فنية شاملة عن منافسي الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وكانت قرعة دور المجموعات قد وضعت الأهلي في المجموعة الثانية مع أندية النجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني. وحرص فايلر على الحديث مع جهازه المعاون عن بعض الأمور الفنية والرقمية والتكتيكية التي يرغب في تدوينها في التقارير الفنية الخاصة بالفرق التي ستواجه الأهلي في مرحلة دور المجموعات.
وحصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على راحة سلبية من التدريبات، اليوم الجمعة، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، خلال فترة توقف الدوري الممتاز. وكان فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية اليوم وغدا السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الأحد استعدادا لمواجهة
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توماس بينكيل

برنامج تأهيلي خاص من توماس بينكيل لثلاثي الأهلي

وضع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالنادي الأهلي، برنامجا تأهيليا أخيرا خاصا لثلاثي الفريق المصاب، وهم عمرو السولية ومحمود متولي ومروان محسن؛ من أجل البدء في تنفيذه بشكل تدريجي بعد الانتهاء من المرحلة التأهيلية التي ينفذها الثلاثي في الوقت الحالي، تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني. ويسعى بينكيل لتجهيز الثلاثي، وذلك بناءً على التقارير الطبية التي تسلمها من الجهاز الطبي بشأن تطورات برامج تأهيل اللاعبين والوقت الزمني الذي يحتاج إليه كل لاعب لإعلان جاهزيته بشكل تام من أجل الدخول في التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجي.
كلوب (1)

كلوب وأوباميانج الأفضل في شهر سبتمبر بالبريميرليج

توج الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي في شهر سبتمبر الماضي، ليحافظ كلوب على الجائزة للشهر الثاني على التوالي، بعدما توج بها من قبل في شهر أغسطس الماضي أيضًا، وذلك بحسب ما أبرزه الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتفوق في التتويج بالجائزة على كل من الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، والإيرلندي الشمالي برندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، والإنجليزي إيدي هاو، مدرب بورنموث.
جريزمان‎ (2)

سيميوني يعلق على وضع جريزمان في برشلونة

تحدث مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، عن وضع نجمه السابق في الفريق، أنطوان جريزمان، رفقة ناديه الجديد برشلونة، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، وقال سيميوني في هذا الشأن: "لقد قابلت جريزمان منذ يومين، إنه سعيد ومن الواضح أنه الآن في المكان الذي يريده، جريزمان لاعب يملك موهبة وسيكون على ما يرام رفقة برشلونة، إنه شخص جيد ومتواضع، وسيعرف طريقه للاندماج داخل فريقه الجديد بشكل صحيح، جريزمان لا يتحدث كثيرًا، لكنه كثير المشاركات، وسوف يدخل ببطء في المجموعة ببرشلونة، إنه حاليا سعيد وليس لديَّ شك في أنه سيظهر بشكل جيد معهم".
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الأهلى -واطلع برة (13)

«الأهلي VS فرق زيمبابوي».. فوز الأحمر بنسبة 80%

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت في مدينة السادس من أكتوبر، عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية بجانب فرق النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتنيوم ستارز الزيمبابوي. وشارك الثنائي أحمد حسن، أسطورة المنتخب الوطني والأهلي والزمالك السابق، ومحمد شوقي نجم الفراعنة والقلعة الحمراء السابق، في عملية القرعة، التي أدارها نائب أمين عام الكاف أنطوني بافو، ومدير إدارة المسابقات سامسون أدامو، في الحفل الذي حضره ممثلو الفرق المتأهلة.
الأهلي-و كانو-سبورت (5)

ماذا قدم الأهلي أمام الهلال في دوري الأبطال؟

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت في مدينة السادس من أكتوبر، عن وجود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية بجانب فرق النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتنيوم ستارز الزيمبابوي. وسبق أن التقي الأهلي بنظيره الهلال السوداني في 6 مباريات سابقة كان الفوز حليف الأهلي في مواجهتين بينما خسر مواجهتين، وفرض التعادل السلبي نفسه على مواجهتين. المواجهة التي من المقرر أن تجمع الفريقين في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية والمقرر لها 6-7 ديسمبر المقبل تحمل رقم 7 في تاريخ مواجهات الفريقين.
رمضان صبحي الاهلي حسين الشحات مجدي قفشة رامي ربيعة

تاريخ مواجهات الأهلي مع النجم في دوري الأبطال

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت في السادس من أكتوبر، عن وجود النادي الأهلي في المجموعة الثانية بجانب فرق النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتنيوم ستارز الزيمبابوي. وسبق للأهلي أن التقى بالنجم الساحلي في إطار منافسات دوري الأبطال في 6 مباريات سابقة كان الفوز حليف المارد الأحمر في مواجهتين وانتهت مواجهتان بفوز النجم الساحلي بينما فرض التعادل نفسه على نتيجة مواجهتين. وتعد المواجهة المقبلة بين الفريقين هي الأولى التي تجمعهما في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال حيث جاءت جميع مواجهات الفريقين السابقة بالبطولة في الأدوار الإقصائية.
الأهلى -واطلع برة (13)

اليوم.. الأهلي يتسلّم درع الدوري في احتفالية كُبرى

يُقام مساء اليوم الخميس، حفل تكريم النادي الأهلي بأحد فنادق القاهرة بمناسبة تتويج الفريق ببطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي (2018-2019) للمرة الـ41 في تاريخ النادي، ويشهد حفل التكريم أعضاء مجلس إدارة الأهلي والشركة الراعية للنادي واللجنة الخماسية التي تُدير اتحاد الكرة. ووجهت إدارة النادي الأهلي الدعوة لجميع أفراد الجهاز الفني السابق للفريق، واللاعبين الذين رحلوا عن النادي، واللاعبين الذين تمت إعارتهم، حيث حرصت إدارة الأهلي على توجيه الدعوة لكن من ساهم في حصول الفريق على درع الدوري الموسم الماضي.
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