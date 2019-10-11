تعرف على طلب فايلر من مساعديه بسبب دوري الأبطال

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

رينيه فايلر

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من جهازه المعاون إعداد تقارير فنية شاملة عن منافسي الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وكانت قرعة دور المجموعات قد وضعت الأهلي في المجموعة الثانية مع أندية النجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني. وحرص فايلر على الحديث مع جهازه المعاون عن بعض الأمور الفنية والرقمية والتكتيكية التي يرغب في تدوينها في التقارير الفنية الخاصة بالفرق التي ستواجه الأهلي في مرحلة دور المجموعات.

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على راحة سلبية من التدريبات، اليوم الجمعة، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، خلال فترة توقف الدوري الممتاز. وكان فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية اليوم وغدا السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الأحد استعدادا لمواجهة

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على راحة سلبية من التدريبات، اليوم الجمعة، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، خلال فترة توقف الدوري الممتاز.



وكان فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية اليوم وغدا السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الأحد استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة منافسات الجولة الرابعة من الدوري.



كما أجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، اتصالا هاتفيا بلاعبي الفريق الموجودين في معسكر المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض مباراة ودية أمام منتخب جنوب إفريقيا اليوم.



وحرص مدير الكرة بالأهلي على تحفيز اللاعبين ودعمهم قبل مواجهة جنوب إفريقيا الودية اليوم، علمًا بأن المنتخب الأولمبي يضم بين صفوفه من لاعبي الأهلي الرباعي رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي ومصطفى شوبير.