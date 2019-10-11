برنامج تأهيلي خاص من توماس بينكيل لثلاثي الأهلي

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

توماس بينكيل

وضع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالنادي الأهلي، برنامجا تأهيليا أخيرا خاصا لثلاثي الفريق المصاب، وهم عمرو السولية ومحمود متولي ومروان محسن؛ من أجل البدء في تنفيذه بشكل تدريجي بعد الانتهاء من المرحلة التأهيلية التي ينفذها الثلاثي في الوقت الحالي، تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني. ويسعى بينكيل لتجهيز الثلاثي، وذلك بناءً على التقارير الطبية التي تسلمها من الجهاز الطبي بشأن تطورات برامج تأهيل اللاعبين والوقت الزمني الذي يحتاج إليه كل لاعب لإعلان جاهزيته بشكل تام من أجل الدخول في التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجي.

وأجرى مروان محسن جراحة في وجهه خلال الفترة الماضية بعد إصابته في مباراة سموحة، في الوقت الذي يعاني فيه محمود متولي من الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة الزمالك، كما يعاني عمرو السولية من الإصابة في الرباط الخارجي بالكاحل، والتي تعرض لها في مباراة أسوان. الأهلي حقق العلامة الكاملة

وأجرى مروان محسن جراحة في وجهه خلال الفترة الماضية بعد إصابته في مباراة سموحة، في الوقت الذي يعاني فيه محمود متولي من الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة الزمالك، كما يعاني عمرو السولية من الإصابة في الرباط الخارجي بالكاحل، والتي تعرض لها في مباراة أسوان.



الأهلي حقق العلامة الكاملة في أول 3 مباريات في رحلة الدفاع عن اللقب، وذلك بالفوز على سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان مؤخرا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.



وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد منح اللاعبين راحة سلبية اليوم وغدا السبت على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في قمة منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري الممتاز.

