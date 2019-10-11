حرارة وشبورة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس السبت

تحرير:أ.ش.أ ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود يوم غد السبت، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: الصغرى العظمىالقاهرة 22 34شبين الكوم 21 33طنطا 21 32دمنهور 21 31الإسكندرية 22 30بلطيم 21 29مطروح 20 29السلوم 19 28سيوة 20 33بورسعيد

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.



بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 34

شبين الكوم 21 33

طنطا 21 32

دمنهور 21 31

الإسكندرية 22 30

بلطيم 21 29

مطروح 20 29

السلوم 19 28

سيوة 20 33

بورسعيد 23 30

دمياط 23 29

الزقازيق 20 34

الإسماعيلية 19 35

السويس 22 33

العريش 21 31

رفح 21 30

رأس سدر 22 34

نخل 15 31

نويبع 25 33

طابا 20 31

كاترين 16 29

الطور 25 30

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 25 34

مرسى علم 27 34

الفيوم 23 35

بنى سويف 23 35

المنيا 20 36

أسيوط 19 38

سوهاج 24 39

قنا 25 40

الأقصر 26 41

أسوان 29 42

الوادى الجديد 25 41

شلاتين 27 36

أبو رماد 27 36

حلايب 29 34

رأس حدربة 28 34





