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حرارة وشبورة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس السبت

تحرير:أ.ش.أ ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود يوم غد السبت، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: الصغرى العظمىالقاهرة 22 34شبين الكوم 21 33طنطا 21 32دمنهور 21 31الإسكندرية 22 30بلطيم 21 29مطروح 20 29السلوم 19 28سيوة 20 33بورسعيد
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: لا صحة لتخفيض رواتب المعلمين المتعاقدين هذا العام

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول اعتزام وزارة التربية والتعليم تخفيض رواتب المعلمين المرشحين للتعاقد هذا العام. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء أي تخفيض برواتب المعلمين المؤقتين الجاري التعاقد معهم هذا العام 2019/2020، من خلال إحدى المؤسسات التابعة للوزارة، مُوضحةً أن قيمة الرواتب المُقررة للمعلمين المتعاقدين لن تقل عن المبالغ السابق صرفها، بل ستزيد وستتضمن التأمينات، والمميزات الاجتماعية المُقررة قانوناً.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

هل اختفت المقررات التموينية بالمجمعات الاستهلاكية؟ الوزراء ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول نقص المقررات التموينية المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع التموينية الأساسية، مُوضحةَ أنه يتم ضخ كميات وفيرة منها يومياً بمحال البقالة التموينية وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، مُشيرةً إلى أنها حريصة كل الحرص على توفير كافة السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.
نقابة الأطباء3

إقبال كثيف من الأطباء على انتخابات التجديد النصفي (صور)

توافد المئات من أعضاء نقابة الأطباء، اليوم الجمعة، على صناديق اقتراع انتخابات النقابة، وشهدت الصناديق إقبالًا كثيفًا من الأعضاء، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات على مقعد النقيب ونصف مقاعد مجلس نقابة الأطباء. وبدأت نقابة الأطباء، انتخابات التجديد النصفي، بمقر النقابة في دار الحكمة، حيث تم فتح الصناديق في التاسعة صباحا، وتواجد بعض أعضاء الجمعية العمومية مع بدء التصويت، وسط تواجد أمني. وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء، والنقابات الفرعية بالمحافظات، فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى، لانتخاب النقيب العام للأطباء، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، ويستمر التصويت حتى الخامسة مساء اليوم الجمعة.
تقاوي

الحكومة: لا صحة لاستيراد تقاوي قمح مُسرطنة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن استيراد الحكومة لشحنات تقاوي قمح مُسرطنة. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مُؤكدةً أنه لم يتم استيراد أي شحنات تقاوي قمح مُسرطنة أو مصابة بأي فطريات ضارة على صحة المواطنين، مُشددةً على أن مصر لا تستورد من الأساس أي تقاوي أقماح، وأن جميع تقاوي القمح إنتاج مصري 100%، ومُطابقة لكافة المواصفات القياسية العالمية ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة.
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طقس-حار (6)

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. وشبورة ورياح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجة البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
طقس-حار-مياه

شبورة وحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-تين-شوكى

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا ولطيف ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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حرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُعلن طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. أما عن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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