دراسة: طعام المنزل يحميك من المواد الكيمائية السامة

تعرف المواد الكميائية التي تدخل إلى الجسم بـ PFAS، كما يمكن العثور على تلك المواد في البيئة، وبجانب الأطعمة، فإنه لابد من تواجدها في أغلفة الوجبات
العادات الغذائية التي تتبعها تحدد الطريقة التي تعيش بها وتؤثر على صحتك بالسلب أو الإيجاب، ولأن الأطعمة السريعة والوجبات الخفيفة المليئة بالدهون والجبن غالبا ما تثير شهيتك أغلب الأوقات مما يجعلك لا تتناول ما يكفي من الأطعمة الصحية كالخضروات والفاكهة وتحصل على العناصر الغذائية اللازمة.
ولكن هل فكرت يوما أن الأطعمة المغلفة وسريعة التحضير أو حتى التي تشتريها مطهية من الخارج تحمل مواد كيميائية تؤثر على صحة جسمك؟
تشير دراسة جديدة إلى أن تناول وجباتك الغذائية يحميك من المواد الكيميائية السامة إلى الأبد المرتبطة بمشاكل الإنجاب والمناعة والسرطان.
ووجد العلماء أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات الطعام المطبوخة في المنزل لا يدخل إلى جسمهم الكثير من المواد الكيميائية.
اقرأ أيضا: تناول اللحوم الحيوانية يحارب الاكتئاب خلال 3 أسابيع
تعرف المواد الكميائية التي تدخل إلى الجسم عن طريق الأطعمة غير الصحية بـ PFAS، كما يمكن العثور على تلك المواد
ووجد العلماء أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات الطعام المطبوخة في المنزل لا يدخل إلى جسمهم الكثير من المواد الكيميائية.
اقرأ أيضا: تناول اللحوم الحيوانية يحارب الاكتئاب خلال 3 أسابيع
تعرف المواد الكميائية التي تدخل إلى الجسم عن طريق الأطعمة غير الصحية بـ PFAS، كما يمكن العثور على تلك المواد في البيئة أيضا، وبجانب الأطعمة، فإنه لابد من تواجدها في أغلفة الوجبات السريعة وحقائب الميكروويف التي يتم طهي الفشار فيها، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
ولكن الطهي في المنزل يمكن أن يقلل من تعرضك للمواد الكيميائية المسماه PFAS، مما يساعد على حمايتك من بعض أنواع السرطان ومشاكل الغدة الدرقية - كل ذلك مع ضمان وجود المزيد من العناصر الغذائية المغلفة في كل لقمة.
لا توجد حماية مثالية ضد السموم البيئية، خاصة تلك التي لا تزول أبدًا، مثل PFAS التي طورها العلماء عن طريق اختزال المواد البيرفلوروكاليلية في شكل السلفونات المشبعة بالفلور أوكتان.
يهمك أن تعرف: تناول العشاء في وقت مبكر يعزز من الحالة المزاجية
هذه المواد الكميائية سهلت استخدام الأدوات المنزلية الموجودة في كل مكان، مثل أدوات الطهي غير اللاصقة، ومواد الطلاء المقاومة للماء، فضلاً عن رغاوي إطفاء الحرائق القوية بشكل لا يصدق.
لكن الدراسات على الحيوانات تشير إلى أنهم تعرضوا لمخاطر مرتفعة لعدد من المشكلات الصحية، كما تم ربط التعرض لهذه المواد الكيميائية، التي لا تنهار في البيئة أو الجسم ، بضعف الخصوبة ، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، واضطرابات الجهاز المناعي الهرموني، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان.
توجد تلك المواد الكيميائية في العديد من الأطعمة، ولكن ليس بشكل متساوي من منتج لآخر، لذا استخدم الكيميائيون بيانات عن عادات الطعام ومستويات الدم من PFAS في آلاف الأشخاص لمعرفة أنماط تناول الطعام التي كانت أفضل وأسوأ بالنسبة لتعرضات PFAS.
الأشخاص الذين يتناولون الطعام في المطاعم من أي نوع كان لديهم في كثير من الأحيان مستويات أعلى من PFAS تطفو في أجسادهم، وعلى الرغم من أنهم لم يحللوا العبوة نفسها، إلا أن الباحثين يشكون في أنه كلما زاد عدد الأغلفة التي تملأ طعامك، كلما تسللت المزيد من المواد الكميائية السامة إلى ما تأكله.
في كثير من الأحيان، يحب الاشخاص تناول الطعام بالخارج، ولكن عند شراء أصناف الطهي من السوبر ماركت وطهيها بالمنزل فيكون عدد مواد PFAS أقل.
اعرف هل تسبب الأنظمة منخفضة الكربوهيدرات السرطان؟
وقال الدكتور لوريل شايدر، المؤلف المشارك في الدراسة: "هذه أول دراسة تراقب وجود صلة بين مصادر الغذاء المختلفة وتعرضات PFAS، كما تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن انتقال المواد الكيميائية المشبعة بالفلور أوكتين من تغليف المواد الغذائية إلى الغذاء يمكن أن يكون مصدرًا مهمًا للتعرض لهذه المواد الكيميائية".
ابدأ من اليوم وحاول تجنب الأطعمة المجهزة والسريعة، ثم توجه إلى السوبر ماركت واشتري الأطعمة الطازجة التي يمكنك طهيها في المنزل لتحصل على طعام صحي يفيد جسمك.