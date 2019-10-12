دراسة: طعام المنزل يحميك من المواد الكيمائية السامة

تعرف المواد الكميائية التي تدخل إلى الجسم بـ PFAS، كما يمكن العثور على تلك المواد في البيئة، وبجانب الأطعمة، فإنه لابد من تواجدها في أغلفة الوجبات

تحرير:فيروز ياسر ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

طهي الطعام في المنزل

العادات الغذائية التي تتبعها تحدد الطريقة التي تعيش بها وتؤثر على صحتك بالسلب أو الإيجاب، ولأن الأطعمة السريعة والوجبات الخفيفة المليئة بالدهون والجبن غالبا ما تثير شهيتك أغلب الأوقات مما يجعلك لا تتناول ما يكفي من الأطعمة الصحية كالخضروات والفاكهة وتحصل على العناصر الغذائية اللازمة. ولكن هل فكرت يوما أن الأطعمة المغلفة وسريعة التحضير أو حتى التي تشتريها مطهية من الخارج تحمل مواد كيميائية تؤثر على صحة جسمك؟ تشير دراسة جديدة إلى أن تناول وجباتك الغذائية يحميك من المواد الكيميائية السامة إلى الأبد المرتبطة بمشاكل الإنجاب والمناعة والسرطان.

ووجد العلماء أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات الطعام المطبوخة في المنزل لا يدخل إلى جسمهم الكثير من المواد الكيميائية. اقرأ أيضا: تناول اللحوم الحيوانية يحارب الاكتئاب خلال 3 أسابيع تعرف المواد الكميائية التي تدخل إلى الجسم عن طريق الأطعمة غير الصحية بـ PFAS، كما يمكن العثور على تلك المواد