جريمة

كلمة السر بلقاس.. سقوط 3 تجار مخدرات بينهم سيدتان

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
مأمورية من قوات الأمن
مأمورية من قوات الأمن
حملة تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصوا فى الاتجار في المواد المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائهم بمحافظة الدقهلية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
أسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 3 متهمين بحوزتهم نصف طن لمخدر البانجو و24 طربة لمخدر الحشيش و260 جراما لمخدر الهيروين و60 قرصا مخدرا.  استهدفت القوات ثلاثة عناصر إجرامية (مسجل شقى خطر مخدرات، وعاطل، وسيدة)، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بلقاس، حيث أمكن ضبط العاطل والسيدة حال
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مصنع-اجهزة-كهربائية-مغشوشة (7)

مباحث التموين تحبط ترويج 3756 جهازا كهربائيا مغشوشا

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مراقبة أسواق التصنيع، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم الغش التجارى وتشديد الرقابة الأمنية للتصدى للممارسات التجارية غير المشروعة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمود السبيلي، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء سليم، قيام صاحب شركة للصناعات الإلكترونية بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة الوراق، بتصنيع وإنتاج أجهزة كهربائية (تليفزيونات – غسالات – شاشات) من خامات ومستلزمات رديئة ومجهولة المصدر.
طرب-حشيش

كواليس إحباط صفقة الـ3 ملايين جنيه و500 طربة حشيش

عيون مصر الساهرة لا تكل ولا تمل من مراقبة الحالة الأمنية بشتى أنحاء البلاد، حيث يبذل رجال الشرطة قصارى جهدهم لتحقيق الوجود الشرطي الفعال في الشارع المصري، وفرض هيبة الدولة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد، والعمل على مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين في المواد المخدرة، لما لها من خطورة بالغة على المجتمع، خاصة الشباب، إذ تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابي يضم 3 متهمين يقيمون بالوراق، تخصصوا في الاتجار في مخدر الحشيش.
جثه -علي-الطريق (2)

حجر وعصا وجثة.. لعنة المال تنهي حياة مقاول بالقطامية

يوم عمل شاق تمنى مهندس برمجة أن ينتهي بسلام ويعود للمنزل لتناول وجبة العشاء مع والده الستيني، والخلود إلى النوم لأخذ قسط من الراحة، إلا أن اتصالا هاتفيا غير متوقع تبددت معه أحلامه البسيطة، جاء الاتصال بخبر صادم، لعله الأصعب في حياة صاحب الـ27 ربيعا، إذ أخبره أحد العمال من طرف والده المقاول بوفاته بسبب نشوب مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص، لم يستوعب الشاب ما تلقفته أذناه للتو، فتسمر في موضعه فاقدا القدرة على الحركة بشكل مؤقت، إلا أنه أيقن حقيقة الأمر لدى وصوله إلى المستشفى.
المحكم-الدستورية-العليا (1)

«الدستورية العليا» تحتفل باليوبيل الذهبي الإثنين

تعقد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، احتفالية بمناسبة اليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري ومرور 50 عاما على إنشاء المحكمة، يوم الإثنين المقبل، ودعت المحكمة وسائل الإعلام المختلفة لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بالاحتفالية، وصرح المستشار بولس فهمي إسكندر، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث باسمها، بأنه من المقرر عقد مؤتمر صحفى للاحتفالية يوم 14 أكتوبر الجارى، على أن ترسل وسائل الإعلام إلى المحكمة عبر الفاكس أسماء من سيقومون بالتغطية الصحفية والإعلامية فى موعد غايته غدًا السبت.
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قوات-الشرطة (3)

حشيش وهيروين.. القبض على 9 تجار للمخدرات بـ5 محافظات

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأمن العام، والأمن المركزي، والإدارة العامة لكلاب الأمن والحراسة ومديريات أمن: «الدقهلية، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة» من ضبط 9 من العناصر الإجرامية التي تتاجر بالمواد المخدرة وبحوزتهم 150 طربة لمخدر الحشيش و1,100 كيلو جرام لمخدر الهيروين، وكيلو جرام لمخدر الكوكايين، و15 ألف قرص مخدر، وسلاح ناري، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، وثلاث سيارات بنطاق الدقهلية، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة.
جثة (1)

قُتل غدرا..كواليس التوصيلة الأخيرة لـ«سائق الدقهلية»

كعادته كل يوم، خرج "أحمد البياع" من منزله بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية بحثا عن الرزق من خلال عمله كسائق على سيارة أجرة، يجوب الشوارع والميادين لجني المال والعودة في المساء لأخذ قسط من الراحة يعينه على مواصلة العمل في اليوم التالي، سيناريو معتاد تبدلت أحداثه معلنة الفصل الأخير في حياته مقتولا بدم بارد، إذ استدرجه عاطلان بزعم توصيلهما إلى مدينة المنصورة لكن خطة شياطنية اتفقا عليها مسبقا أنهت حياة صاحب الـ33 سنة إضافة إلى سرقة سيارته ومتعلقاته الشخصية.
ضبط اسلحة وحبوب مخدرة فى منطقة السحر والجمال بالعاشر من رمضان (2)

سقوط «خُط المنيا» بـ 77 قطعة سلاح و58 ألف طلقة

ضربة أمنية ناجحة وجهتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتجار السلاح تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بمكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها وورش تصنيعها، إذ أكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا قيام تاجر أسلحة وذخائر، سبق اتهامه في 4 قضايا "إطلاق أعيرة نارية، سلاح أبيض، ذخيرة بمحل تجارة أسلحة وذخائر مرخص" بالاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، وأنه يتخذ مسكنه الكائن بدائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
قوات-الشرطة (4)

كيف تصدت الشرطة لمروجي الكيف في 11 محافظة؟

لا تقل أهمية اقتلاع جذور الإرهاب من البلاد عن ملاحقة مروجي المواد المخدرة الذين يدمرون وقود الأمة ومستقبلها "الشباب"، الأمر الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية وتترجمه الأجهزة الأمنية على أرض الواقعة، وذلك من خلال جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديريات التي تواصل توجيه ضرباتها ضد مروجى المواد المخدرة، وشملت الحملة الأخيرة محافظات (الشرقية - القاهرة - البحيرة - الغربية - الإسكندرية - السويس - أسيوط - المنيا - مطروح – الإسماعيلية - جنوب سيناء).
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