كلمة السر بلقاس.. سقوط 3 تجار مخدرات بينهم سيدتان

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

مأمورية من قوات الأمن

حملة تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصوا فى الاتجار في المواد المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائهم بمحافظة الدقهلية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 3 متهمين بحوزتهم نصف طن لمخدر البانجو و24 طربة لمخدر الحشيش و260 جراما لمخدر الهيروين و60 قرصا مخدرا. استهدفت القوات ثلاثة عناصر إجرامية (مسجل شقى خطر مخدرات، وعاطل، وسيدة)، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بلقاس، حيث أمكن ضبط العاطل والسيدة حال

أسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 3 متهمين بحوزتهم نصف طن لمخدر البانجو و24 طربة لمخدر الحشيش و260 جراما لمخدر الهيروين و60 قرصا مخدرا.



استهدفت القوات ثلاثة عناصر إجرامية (مسجل شقى خطر مخدرات، وعاطل، وسيدة)، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بلقاس، حيث أمكن ضبط العاطل والسيدة حال استقلالهما سيارتين بدائرة مركز شرطة بلقاس، وبحوزتهما (200 لفافة بانجو وزنت 500 كيلوجرام، 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4.800 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 260 جراما، 13300 جنيه).



وتم استهداف عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، وسيدة بمركز بلقاس، حيث أمكن ضبط المتهمة وبحوزتها 1 كيلوجرام حشيش، و100 جرام بانجو و60 قرصا مخدرا وسلاح أبيض و1330 جنيها.







