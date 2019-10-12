دراسة: اللوز علاج سحري لمكافحة تجاعيد الوجه

يحتوي اللوز على مجموعة متنوعة من العناصر والمعادن؛ مثل البوتاسيوم والكالسيوم والحديد، إضافة إلى البروتين وفيتامين (E ،B1)، والزنك وحمض الفوليك
تحب المرأة أن تتمتع بمظهر لائق دائمًا، بدايةً من بشرة نضرة وحيوية إلى جسم رشيق، ومن أكثر المشكلات الصحية التي تزعجها ظهور التجاعيد في أماكن متفرقة من الجسم، خاصة في الوجه، وعند البحث عن علاج فعال وسريع، وضحت دراسة حديثة أن استهلاك اللوز بشكل يومي يساعد في التخلص من التجاعيد، إضافة إلى أنه يعيد مرونة الجلد، ويجدد الخلايا؛ لذا يتم استخدامه في كثير من مستحضرات التجميل، كما أن تدليك الجسم بزيت اللوز يعمل على التخفيف من جفاف الجلد، نقلًا عن "times of india".
توجد العديد من النظم المتبعة في ما يتعلق بالعناية بالبشرة، والتخلص من التجاعيد، من بينها استخدام ماسكات طبيعية لشد الوجه، كما أن مستحضرات التجميل التي تحتوي على معدلات مناسبة من الكولاجين تعيد للبشرة نضارتها عند التقدم في العمر، وآخر ما توصلت إليه الدراسات الحديثة أن استهلاك اللوز بشكل يومي يساعد في
توجد العديد من النظم المتبعة في ما يتعلق بالعناية بالبشرة، والتخلص من التجاعيد، من بينها استخدام ماسكات طبيعية لشد الوجه، كما أن مستحضرات التجميل التي تحتوي على معدلات مناسبة من الكولاجين تعيد للبشرة نضارتها عند التقدم في العمر، وآخر ما توصلت إليه الدراسات الحديثة أن استهلاك اللوز بشكل يومي يساعد في التقليل من ظهور التجاعيد والوقاية منها؛ لذا عليكِ التخلص من مجموعة المكياج لديكِ، واستبدال اللوز السحري بها، وللتأكد بشكل عملي، كشفت دراسة تجريبية جديدة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا، أن تناول وجبة خفيفة يوميا من اللوز بدلا من الوجبات الخفيفة الخالية من المكسرات، يقاوم التجاعيد، ويعمل على شد البشرة لدى النساء، خاصة بعد انقطاع الطمث، وتعد هذه الدراسة هي الأولى من نوعها، لأنها تدرس آثار اللوز فى صحة الجلد.
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استمرت هذه التجربة لمدة 16 أسبوعًا، وأجريت على 28 امرأة بعد انقطاع الطمث، واختاروا هذه النوعية من النساء بالتحديد، لأنهن الأكثر عرضة لعلامات الشيخوخة، إضافة إلى ذلك، كانت بشرتهن أكثر عرضة للشمس، وتم تقسيمهن على مجموعتين، نساء أول مجموعة قُمن بتناول اللوز كوجبة خفيفة، تمثل 20% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، أي تمثل 60 جرامًا، أما المجموعة الثانية، فاكتفت بوجبة خفيفة خالية من اللوز، وتمثل أيضًا 20% من السعرات الحرارية، وبعد ذلك تم إجراء تقييمات الجلد في بداية الدراسة، ومرة أخرى في 4 أسابيع و8 أسابيع و12 أسبوعًا و16 أسبوعًا.
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كشفت النتائج في كل مرة خلال هذه المدة عن تحسن كبير في البشرة لدى النساء اللاتي تناولن وجبة خفيفة من اللوز، حيث انخفض معدل ظهور التجاعيد إلى 10%، وفي تعليق على ذلك، قال الطبيب سيفاماني: "إن الغذاء وسيلة جيدة لتعزيز صحة الجلد، ففكرة (الصحة من الداخل إلى الخارج) لها أهمية متزايدة بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن خيارات صحية للشيخوخة".
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وعند التحدث عن اللوز، سنجد أنه مصدر غني بفيتامين E المضاد للأكسدة، ويوفر الأحماض الدهنية الأساسية والبوليفينول، وبالتالي فهو خيار ذكي للتغذية الجيدة بشكل عام، وكما هو موضح في هذه الدراسة، فإن اللوز يعد علاجا صحيا وطبيعيا للتخلص من الشيخوخة، خاصة بالنسبة للنساء بعد انقطاع الطمث؛ لذا نستطيع أن نقول الآن إنه يجب الاستهلاك اليومي للوز، من أجل الحفاظ على بشرتك على المدى الطويل.
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وبالنسبة للسعرات الحرارية والقيمة الغذائية، يحتوي اللوز على مجموعة متنوعة من العناصر والمعادن، مثل البوتاسيوم والكالسيوم والحديد، إضافة إلى البروتين وفيتامين (E ،B1)، والزنك وحمض الفوليك، والمغنيسيوم والألياف الغذائية، وبالتالي لا يسبب لك زيادة في الوزن، بل يمنحك فوائد صحية متعددة يحتاج إليها جسمك باستمرار.
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