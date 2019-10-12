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دراسة: اللوز علاج سحري لمكافحة تجاعيد الوجه

يحتوي اللوز على مجموعة متنوعة من العناصر والمعادن؛ مثل البوتاسيوم والكالسيوم والحديد، إضافة إلى البروتين وفيتامين (E ،B1)، والزنك وحمض الفوليك
تحرير:إسراء سليمان ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
فوائد اللوز
فوائد اللوز
تحب المرأة أن تتمتع بمظهر لائق دائمًا، بدايةً من بشرة نضرة وحيوية إلى جسم رشيق، ومن أكثر المشكلات الصحية التي تزعجها ظهور التجاعيد في أماكن متفرقة من الجسم، خاصة في الوجه، وعند البحث عن علاج فعال وسريع، وضحت دراسة حديثة أن استهلاك اللوز بشكل يومي يساعد في التخلص من التجاعيد، إضافة إلى أنه يعيد مرونة الجلد، ويجدد الخلايا؛ لذا يتم استخدامه في كثير من مستحضرات التجميل، كما أن تدليك الجسم بزيت اللوز يعمل على التخفيف من جفاف الجلد، نقلًا عن "times of india".
توجد العديد من النظم المتبعة في ما يتعلق بالعناية بالبشرة، والتخلص من التجاعيد، من بينها استخدام ماسكات طبيعية لشد الوجه، كما أن مستحضرات التجميل التي تحتوي على معدلات مناسبة من الكولاجين تعيد للبشرة نضارتها عند التقدم في العمر، وآخر ما توصلت إليه الدراسات الحديثة أن استهلاك اللوز بشكل يومي يساعد في
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تعد المسام الواسعة من الأشياء المزعجة بشكل كبير في البشرة؛ لذا نحاول دائمًا شراء منتجات باهظة الثمن للتخلص منها، ومن أجل الظهور أيضًا بشكل رائع أمام الجميع. وعلى الجانب الآخر، تميل العديد من الفتيات إلى استخدام الطرق الطبيعية، مثل ماسك الترمس والعسل، إضافة إلى الطرق الأخرى، كالذهاب إلى صالونات التجميل، من أجل عمل جلسات تنظيف للبشرة، والتخلص من المسام، ولكن قد يكون الحل في اتباع عدة خطوات بسيطة وأنتِ لا تعلمين. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "medical news today".
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لشراء المكياج من الإنترنت مخاطر.. احذري منها

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