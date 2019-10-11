إقبال كثيف من الأطباء على انتخابات التجديد النصفي (صور)

تحرير:إسلام الشاذلي.. تصوير| سامح أبو حسن ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م

انتخابات نقابة الأطباء

توافد المئات من أعضاء نقابة الأطباء، اليوم الجمعة، على صناديق اقتراع انتخابات النقابة، وشهدت الصناديق إقبالًا كثيفًا من الأعضاء، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات على مقعد النقيب ونصف مقاعد مجلس نقابة الأطباء. وبدأت نقابة الأطباء، انتخابات التجديد النصفي، بمقر النقابة في دار الحكمة، حيث تم فتح الصناديق في التاسعة صباحا، وتواجد بعض أعضاء الجمعية العمومية مع بدء التصويت، وسط تواجد أمني. وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء، والنقابات الفرعية بالمحافظات، فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى، لانتخاب النقيب العام للأطباء، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، ويستمر التصويت حتى الخامسة مساء اليوم الجمعة.

وحددت النقابة 27 مقرا للتصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية، على أن يكون هناك مقرا في عاصمة كل محافظة، ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات فور انتهاء التصويت، باللجان الفرعية. ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء 16 مرشحا، بجانب 5 قوائم رئيسية، هى: "المستقبل، الاستقلال، التقارب، أطباء مصر، الحكماء"، ويُسمح