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التعليم: لا صحة لتخفيض رواتب المعلمين المتعاقدين هذا العام

تحرير:أ.ش.أ ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م
وزير التعليم
وزير التعليم
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول اعتزام وزارة التربية والتعليم تخفيض رواتب المعلمين المرشحين للتعاقد هذا العام. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء أي تخفيض برواتب المعلمين المؤقتين الجاري التعاقد معهم هذا العام 2019/2020، من خلال إحدى المؤسسات التابعة للوزارة، مُوضحةً أن قيمة الرواتب المُقررة للمعلمين المتعاقدين لن تقل عن المبالغ السابق صرفها، بل ستزيد وستتضمن التأمينات، والمميزات الاجتماعية المُقررة قانوناً.
وأشارت الوزارة، إلى أنه تم إطلاق أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف، يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2019، لمن يريد أن يتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعمل (كمعلم، إداري، عامل)، وعلى كل من يرغب أن يرفع أوراقه وسيتم الاستعانة به، مُؤكدةً أن البوابة يجب أن يمر بها كل من يرغب في العمل بمهمة التدريس،
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وزير-التموين - على المصيلحي (2)

هل اختفت المقررات التموينية بالمجمعات الاستهلاكية؟ الوزراء ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول نقص المقررات التموينية المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع التموينية الأساسية، مُوضحةَ أنه يتم ضخ كميات وفيرة منها يومياً بمحال البقالة التموينية وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، مُشيرةً إلى أنها حريصة كل الحرص على توفير كافة السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.
نقابة الأطباء3

إقبال كثيف من الأطباء على انتخابات التجديد النصفي (صور)

توافد المئات من أعضاء نقابة الأطباء، اليوم الجمعة، على صناديق اقتراع انتخابات النقابة، وشهدت الصناديق إقبالًا كثيفًا من الأعضاء، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات على مقعد النقيب ونصف مقاعد مجلس نقابة الأطباء. وبدأت نقابة الأطباء، انتخابات التجديد النصفي، بمقر النقابة في دار الحكمة، حيث تم فتح الصناديق في التاسعة صباحا، وتواجد بعض أعضاء الجمعية العمومية مع بدء التصويت، وسط تواجد أمني. وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء، والنقابات الفرعية بالمحافظات، فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى، لانتخاب النقيب العام للأطباء، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، ويستمر التصويت حتى الخامسة مساء اليوم الجمعة.
طقس-حار-تين-شوكى

حرارة وشبورة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود يوم غد السبت، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
تقاوي

الحكومة: لا صحة لاستيراد تقاوي قمح مُسرطنة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن استيراد الحكومة لشحنات تقاوي قمح مُسرطنة. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مُؤكدةً أنه لم يتم استيراد أي شحنات تقاوي قمح مُسرطنة أو مصابة بأي فطريات ضارة على صحة المواطنين، مُشددةً على أن مصر لا تستورد من الأساس أي تقاوي أقماح، وأن جميع تقاوي القمح إنتاج مصري 100%، ومُطابقة لكافة المواصفات القياسية العالمية ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة.
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معلمين-التربية-والتعليم-داخل-الفصول (3)

التعليم: إطلاق بوابة إلكترونية للتعاقد مع الخريجين

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشون المعلمين، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن بوابة التوظيف الإلكترونية التى تطلقها الوزارة، يوم الأربعاء المقبل في الساعة الثانية عشر ظهرا، تستهدف إنشاء قاعدة بيانات المؤهلين للعمل في المدارس الحكومية والدولية والخاصة، للتأكد من المعلومات التي تقدم للطلاب صحيحة، مضيفا أن هناك عجز كبير في العمال أيضا ونحتاج إلى عمال بمواصفات خاصة، والبوابة الإلكترونية سيكون بها شروط معينة للتعاقد معه والعمل في المدارس.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

شوقي: فصل 1070 معلما لهم انتماءات.. ولا يصلحوا للعمل

هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، المعلمين احتفالا بيوم المعلم العالمي، موضحا أن هناك عمل كبير يتم في المناهج والاتاحة والكثافات والتقييم ويبقى في القلب المعلمون، مضيفا أن نظام التعليم الجديد بدأ العام الماضي ووصل إلى الصف الثاني الابتدائي والثاني الثانوي هذا العام، إذ أن فلسفة تطوير التعليم والمناهج تكمن في بحث المشكلات سواء الكثافات أو عجز المعلمين، وهذه المشكلات موجودة والوزارة تسعى لحلها من الجزور، كما أن قطاع المعلمين يتم فيه إصلاح أمور إدارية كثيرة تتعلق بمستقبل المعلمين.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

زيادات في مصروفات المدارس الخاصة والدولية.. التعليم ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن فرض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني زيادات جديدة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الحالي 2019/2020، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما. وذكر المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أن وزارة التعليم أكدت أن المصروفات الحالية كما هي دون أي زيادة، مُشددةً على أنه في حالة مخالفة أي مدرسة قيمة المصاريف المدرسية المحددة أو النسب والشرائح المحددة الخاصة باشتراك أتوبيس المدرسة للعام الدراسي الحالي 2019/2020، سيتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الموظف

بعد إقالته.. موظف بالدقهلية يمارس عمله من الشارع (صور)

احتج موظف بإدارة الجمالية التعليمية بمحافظة الدقهلية ويدعى "مختار مختار بدوي"، 57 سنة، مدير الشئون المالية والإدارية، اليوم الإثنين، على إهانة وكيل الإدارة له بطرده من المكتب المشترك بينهما في نفس الغرفة لرغبة الوكيل في الانفراد بالغرفة في المبنى بمفرده، ومنعه من الدخول وأصدر قرار إداري بإقالته من منصبه دون سابق تحقيق أو إنذار، بالمخالفة لقواعد العمل في وزارة التنمية المحلية، فما كان من "بدوي" إلا نقل مكتب عمله خارج المبنى في الشارع المقابل للإدارة وممارسة عمله.
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