الفاتر أو الدافئ.. كيف تغسلين شعرك؟

درجات الحرارة الفاترة أفضل في تليين البشرة وإزالة تراكم الأوساخ، حيث لا تحتاج الفتيات إلى غسل شعورهن بالماء البارد، ومن المهم عدم دكه بشكل سيئ

تحرير:فيروز ياسر ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

غسل الشعر

العناية بالشعر من الأمور التي يجب الحصول على آراء الخبراء فيها؛ وذلك لأن كل فتاة تحمل نوعَ شعر مختلفا عن الأخريات، وكل نوع يحتاج إلى عناية خاصة. وفي كثير من الأحيان تتبع العديد من الفتيات نهج غسل الشعر بشكل يومي، وهذا الأمر خاطئ تماما، كما أجاب مصفف الشعر عن أكثر الأسئلة التي تطرح حول الشامبو والبلسم وغسيل الشعر في مقطع فيديو على "يوتيوب"، وكان السؤال الأكثر انتشارا عن درجة الحرارة المناسبة عند الاستحمام، وحركات اليد الأفضل عند الغسيل، وكم مرة يجب غسل الشعر.

بينما تعتقد النساء أن الماء البارد يساعد على الترطيب، فإن "براد موندو" يعتقد أن درجات الحرارة الفاترة أفضل في تليين البشرة وإزالة تراكم الأوساخ، إذ قال: "لا تحتاج الفتيات إلى غسل شعورهن بالماء البارد، ولا إلى تنظيفه بصرامة، بل إن أفضل طريقة هي تحريك يديك على الشعر من جانب إلى آخر بدلا من الغسل في شكل