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الفاتر أو الدافئ.. كيف تغسلين شعرك؟

درجات الحرارة الفاترة أفضل في تليين البشرة وإزالة تراكم الأوساخ، حيث لا تحتاج الفتيات إلى غسل شعورهن بالماء البارد، ومن المهم عدم دكه بشكل سيئ
تحرير:فيروز ياسر ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
غسل الشعر
غسل الشعر
العناية بالشعر من الأمور التي يجب الحصول على آراء الخبراء فيها؛ وذلك لأن كل فتاة تحمل نوعَ شعر مختلفا عن الأخريات، وكل نوع يحتاج إلى عناية خاصة. وفي كثير من الأحيان تتبع العديد من الفتيات نهج غسل الشعر بشكل يومي، وهذا الأمر خاطئ تماما، كما أجاب مصفف الشعر عن أكثر الأسئلة التي تطرح حول الشامبو والبلسم وغسيل الشعر في مقطع فيديو على "يوتيوب"، وكان السؤال الأكثر انتشارا عن درجة الحرارة المناسبة عند الاستحمام، وحركات اليد الأفضل عند الغسيل، وكم مرة يجب غسل الشعر.
بينما تعتقد النساء أن الماء البارد يساعد على الترطيب، فإن "براد موندو" يعتقد أن درجات الحرارة الفاترة أفضل في تليين البشرة وإزالة تراكم الأوساخ، إذ قال: "لا تحتاج الفتيات إلى غسل شعورهن بالماء البارد، ولا إلى تنظيفه بصرامة، بل إن أفضل طريقة هي تحريك يديك على الشعر من جانب إلى آخر بدلا من الغسل في شكل
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اللوز-يحافظ-على-صحة-العظام-والأسنان-لكن-بيتخن

دراسة: اللوز علاج سحري لمكافحة تجاعيد الوجه

تحب المرأة أن تتمتع بمظهر لائق دائمًا، بدايةً من بشرة نضرة وحيوية إلى جسم رشيق، ومن أكثر المشكلات الصحية التي تزعجها ظهور التجاعيد في أماكن متفرقة من الجسم، خاصة في الوجه، وعند البحث عن علاج فعال وسريع، وضحت دراسة حديثة أن استهلاك اللوز بشكل يومي يساعد في التخلص من التجاعيد، إضافة إلى أنه يعيد مرونة الجلد، ويجدد الخلايا؛ لذا يتم استخدامه في كثير من مستحضرات التجميل، كما أن تدليك الجسم بزيت اللوز يعمل على التخفيف من جفاف الجلد، نقلًا عن "times of india".
العناية بالبشرة من التلوث

مسام واسعة تزعجك عند الخروج؟ استخدمي مقشرات طبيعية

تعد المسام الواسعة من الأشياء المزعجة بشكل كبير في البشرة؛ لذا نحاول دائمًا شراء منتجات باهظة الثمن للتخلص منها، ومن أجل الظهور أيضًا بشكل رائع أمام الجميع. وعلى الجانب الآخر، تميل العديد من الفتيات إلى استخدام الطرق الطبيعية، مثل ماسك الترمس والعسل، إضافة إلى الطرق الأخرى، كالذهاب إلى صالونات التجميل، من أجل عمل جلسات تنظيف للبشرة، والتخلص من المسام، ولكن قد يكون الحل في اتباع عدة خطوات بسيطة وأنتِ لا تعلمين. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "medical news today".
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لو قشرة الرأس تلاحقك في الشتاء.. لا تفرط في الشامبو

عند مشاهدة الإعلانات التليفزيونة المتعلقة بالعناية بالبشرة والشعر، ستجد إن جميعها يدور حول التخلص من القشرة، لأنه بالفعل أحد المشكلات الصحية المزعجة، فعند الذهاب إلى احتفال أو فرح، ستشعر بالحرج عند رؤية القشرة منتشرة على كتفيك، وخاصة في فصل الشتاء، ولكن بطرق بسيطة يمكنك التخلص منها، على سبيل المثال تدليك فروة الرأس بأنواع طبيعية من الزيوت، إضافة إلى الحفاظ على نظافة الشعر من خلال الاستحمام بشكل يومي، وتجنب المنتجات الرديئة، وذلك حسبما ذكر موقع "boldsky".
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