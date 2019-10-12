الفاتر أو الدافئ.. كيف تغسلين شعرك؟

درجات الحرارة الفاترة أفضل في تليين البشرة وإزالة تراكم الأوساخ، حيث لا تحتاج الفتيات إلى غسل شعورهن بالماء البارد، ومن المهم عدم دكه بشكل سيئ
العناية بالشعر من الأمور التي يجب الحصول على آراء الخبراء فيها؛ وذلك لأن كل فتاة تحمل نوعَ شعر مختلفا عن الأخريات، وكل نوع يحتاج إلى عناية خاصة.
وفي كثير من الأحيان تتبع العديد من الفتيات نهج غسل الشعر بشكل يومي، وهذا الأمر خاطئ تماما، كما أجاب مصفف الشعر عن أكثر الأسئلة التي تطرح حول الشامبو والبلسم وغسيل الشعر في مقطع فيديو على "يوتيوب"، وكان السؤال الأكثر انتشارا عن درجة الحرارة المناسبة عند الاستحمام، وحركات اليد الأفضل عند الغسيل، وكم مرة يجب غسل الشعر.
بينما تعتقد النساء أن الماء البارد يساعد على الترطيب، فإن "براد موندو" يعتقد أن درجات الحرارة الفاترة أفضل في تليين البشرة وإزالة تراكم الأوساخ، إذ قال: "لا تحتاج الفتيات إلى غسل شعورهن بالماء البارد، ولا إلى تنظيفه بصرامة، بل إن أفضل طريقة هي تحريك يديك على الشعر من جانب إلى آخر بدلا من الغسل في شكل
بينما تعتقد النساء أن الماء البارد يساعد على الترطيب، فإن "براد موندو" يعتقد أن درجات الحرارة الفاترة أفضل في تليين البشرة وإزالة تراكم الأوساخ، إذ قال: "لا تحتاج الفتيات إلى غسل شعورهن بالماء البارد، ولا إلى تنظيفه بصرامة، بل إن أفضل طريقة هي تحريك يديك على الشعر من جانب إلى آخر بدلا من الغسل في شكل دوائر، وذلك لأن تنظيف الشعر في شكل دوائر يزيد من تشابكه ويجعل من الصعب تنظيفه لاحقا".
تحريك الشعر في شكل دائري في أثناء غسله يمكن أن يُلحق الضرر بالبشرة وقد يؤدي إلى قطع الشعر أيضا، كما كشف عن حقيقة أسطورة أن الكثير من رغوة الشامبو أو الصابون على الشعر يزيد من نظافته.
أوضح "براد" أن رغوة الصابون مجرد إشارة مرئية لإظهار أنكِ تغسلين شعرك، فهي لا تقدم أي ميزة للتطهير، كما أضاف أنه حتى لو اشتريتِ زجاجة من الشامبو الطبيعي الذي لا يحتوي على مواد كيميائية وينتج رغوة كالصابون، فإن شعرك ما زال يتم تجديده.
كما تابع: "عندما تختارين منتجاتك، ضعي كمية معتدلة من الشامبو، ونظفيه بلطف ذهابا وإيابا باستخدام أصابعك على فروة الرأس بدلا من الأطراف".
في حين أن بعض النساء يضعن الشامبو في جميع أنحاء الشعر ففي الواقع، النهايات لا تحتاج إلى التنظيف كما يعتقدن، وذلك لأن الزيوت الموجودة في الشعر تتمركز في فروة الرأس فقط، ولهذا يقول إنه يمكن تنظيف نهايات الشعر باستخدام الشامبو الموجود في فروة الرأس وقت الغسيل، لذلك ليست هناك حاجة إلى غسلها بشكل منفصل.
ويدرك "براد" أن بعض النساء يفضلن غسل شعورهن كل يوم، لكنه يوصي بمرة أو مرتين في الأسبوع بالقدر الأمثل، وبهذه الطريقة أنتِ لا تجردين شعرك من الزيوت الأساسية في كثير من الأحيان.
ومن ناحية أخرى يمكن وضع ماسك أو حمام كريم على الشعر لدقائق بعد التنظيف؛ وذلك لتجديده، وبعد إنهاء الاستحمام خذي منشفة ودلكي خصلات الشعر بلطف، بدلا من الحكة المستمرة لشعرك لإزالة الماء.
من المهم تجنب وضع التربون أو الفوطة في شكل تربون على الشعر المغسول؛ وذلك لأنها تشد الأجزاء الأمامية الهشة للغاية من شعرك ويمكن أن تسبب الكسور.
غسل شعرك في صالون التجميل يسبب السكتة الدماغية
وجد الأطباء الأمريكيون أن العديد من النساء اللاتي جلسن وأعناقهن ممدودة على الظهر مباشرة فوق حوض صالون تصفيف الشعر، كانت لديهن جلطات.
النظرية هي أن أحد الشرايين الرئيسية التي تزود الدماغ بالدم يمكن أن يتلف، وإذا تمزقت البطانة، يمكن أن تتشكل جلطات الدم، وهذا يمكن أن يسد الشريان تمامًا أو يمكن أن يطور الجلطة.
كما تشير إلى أن هذه الجلطة تنتقل إلى الوعاء الدموي في الدماغ حيث تلتصق، وتقطع إمدادات الدم وتسبب سكتة دماغية.
ومتلازمة صالون التجميل المعروفة طبيا باسم القصور الفقري هي المصطلح المستخدم لوصف السكتة الدماغية الناتجة عن غسل الشعر في صالون لتصفيف الشعر، حيث استخدم طبيب الأعصاب الأمريكي "وينتراوب" المصطلح لأول مرة في عام 1993 في دراسة استقصائية منشورة سجلت 5 حوادث تم فيها نقل النساء إلى المستشفى بعد غسل شعورهن في الصالونات، 4 منهن عانين من السكتات الدماغية، ما أدى إلى تلف عصبي دائم.