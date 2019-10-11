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وقفة لفناني 30 دولة للتنديد بالإرهاب على هامش مهرجان الإسكندرية

تحرير:أ.ش.أ ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ م
مهرجان الإسكندرية - أرشيفية
مهرجان الإسكندرية - أرشيفية
نظمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 35 اليوم الجمعة، وقفة لمجموعة من فناني مصر و30 دولة مشاركة بالمهرجان على شاطئ المنتزه شرق الاسكندرية؛ للتنديد بالإرهاب والإدمان. وتهدف الوقفة إلى التأكيد على دور الفن والفنانين في مواجهة قضايا المجتمع السياسية والاجتماعية، والتنديد بكل جرائم العنف والإرهاب.
شارك في الوقفة الفنان محي إسماعيل، والفنان اللبناني رفيق علي، والفنانة الفرنسية ناتالي باي، ورئيس المهرجان الناقد الأمير أباظة، ورئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة محمد سعد.وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات الدورة الـ 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، انطلقت يوم /الثلاثاء /الماضي بدار
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محمد -كريم -ومحمد- صلاح

«A Score to Settle» سر لقاء محمد كريم وصلاح في دبي

كشف النجم محمد كريم، كواليس لقائه بنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على هامش حصوله على جائزة "رجل العام"، خلال حفل ضخم أقيم في متحف اللوفر بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وأوضح أنه التقى صلاح في حفل توزيع الجوائز ثم جمعه لقاء بعد ذلك في حفل أقيم علي شرف المكرمين، وعبر محمد كريم لـ"مو صلاح" عن مدى إعجابه بمسيرته في عالم كرة القدم ومعاناته والصعوبات التي كانت تواجهه للوصول لهدفه حتى أصبح لاعبًا محترفًا عالميًا.
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مخرج «حريق أوبرا القاهرة»: توثيق لذكريات أبطاله

شهد ثالث أيام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، عرض الفيلم التسجيلي "حريق أوبرا القاهرة " للمخرج كمال عبد العزيز، والذي أثار شجن الحاضرين بسبب هذه الذكرى المؤلمة التي تركها هذا الحريق في نفوس المصريين، وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها الدكتور حسن عماد مكاوي، وتحدث المخرج، قائلا: "الفيلم استغرق 5 سنوات في التحضير والتصوير، وهو من إنتاجي وضم 13 شهادة لعدد من نجوم الأوبرا الكبار مثل ماجدة صالح، والدكتورة رتيبة الحفني وغيرهم وهؤلاء الكبار توفي منهم 10 أشخاص ليصبح هذا الفيلم وثيقة لهم، ولذكرياتهم عن هذا الحادث الأليم".
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محمد فاضل: أنا بحمد ربنا إني شوفت تكريمي بنفسي

بدأت فعاليات ندوة تكريم المخرج محمد فاضل، في إطار فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لحوض البحر المتوسط، بحضور عدد من الفنانين على رأسهم زوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، وإلهام شاهين، المخرج علي بدرخان، الكاتب مصطفى محرم، وقال فاضل: "بحمد ربنا أن الواحد لحق وشاف تكريمه بنفسه، ولقائنا اليوم هو تكريم آخر وجعل الدرع الذى حصلت عليه حي وله قيمة ومعنى"، مضيفا: "التكريم لم يكن مجرد لقب ودرع، لكنه متحقق اليوم بشكل حى متمثل في القامات الفنية والثقافية الحاضرين، كما أتوجه بالشكر إلى رئيس لمهرجان الأمير أباظة، على هذا التكريم".
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نبيلة -عبيد

نبيلة عبيد: كنت خايفة من تكريمي بمهرجان الإسكندرية

بدأت فعاليات ندوة تكريم الفنانة نبيلة عبيد، اليوم الخميس، في إطار فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان الاسكندرية السينمائي لحوض البحر المتوسط، التي تحمل اسمها، بحضور عدد كبير من الفنانين: فردوس عبد الحميد، الهام شاهين، وفاء عامر، أحمد عبد العزيز، منال سلامة، المخرج على بدرخان، الكاتب مصطفى محرم، المنتج محمد فوزي، وقالت عبيد: "أنا اتكرمت كتير جدا وحصلت على جوائز كثيرة جدا، لكن هذا التكريم له طعم خاص لأن الدورة حملت اسمي، وهذا جعلني أشعر بالخوف والقلق من الجمهور، بس الحمد لله عدت على خير".
الموقع (1)

محمد فاضل: أنا بحمد ربنا إني شوفت تكريمي بنفسي

بدأت فعاليات ندوة تكريم المخرج محمد فاضل، في إطار فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لحوض البحر المتوسط، بحضور عدد من الفنانين على رأسهم زوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، وإلهام شاهين، المخرج علي بدرخان، الكاتب مصطفى محرم، وقال فاضل: "بحمد ربنا أن الواحد لحق وشاف تكريمه بنفسه، ولقائنا اليوم هو تكريم آخر وجعل الدرع الذى حصلت عليه حي وله قيمة ومعنى"، مضيفا: "التكريم لم يكن مجرد لقب ودرع، لكنه متحقق اليوم بشكل حى متمثل في القامات الفنية والثقافية الحاضرين، كما أتوجه بالشكر إلى رئيس لمهرجان الأمير أباظة، على هذا التكريم".
جنازة طلعت زكريا

انهيار الزاهد ونجل طلعت زكريا يتلقى العزاء بالمقابر

انتهت مراسم دفن الفنان الراحل طلعت زكريا بمقابر الأسرة بالعامود، في منطقة كرموز، غرب الإسكندرية، وحرص عمر طلعت زكريا نجل الفنان الراحل على تلقى واجب العزاء من المعزين من أقارب وأصدقاء الفنان الراحل والجماهير المحبة له. وحرص الفنانون أحمد رزق ونشوى سلامة ورضا إدريس ومنال سلامة ومحمد لطفي على حضور مراسم الجنازة وتوديع الفنان الراحل وتقديم واجب العزاء على المقابر، والتى شهدت حالة كبيرة من الزحام الشديد لمحبي ومعجبى الفنان الراحل الذي توفي أمس عن عمر يناهز 59 عاما بعد صراع مع المرض.
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المئات يؤدون صلاة الجنازة على طلعت زكريا (صور)

أدى المئات صلاة الجنازة على الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي توفي مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، بمسجد العمري بكرموز غرب محافظة الإسكندرية، وسط حضور كبير لأقارب الفنان الراحل وأصدقائه من الفنانين، تقدمتهم ابنته الفنانة إيمي، والفنانة هنا الزاهد التي قام بتربيتها لزواجه بوالدتها، وزوجها الفنان أحمد فهمي، والفنان أحمد رزق، والفنان رضا إدريس، وحضور شعبي وجماهيرى كبير، بينما رفض عدد من الفنانين التعليق على خبر وفاة الفنان طلعت زكريا بعد أن أجهش الجميع بالبكاء الشديد، وانهارت ابنته إيمي.
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