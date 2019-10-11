وقفة لفناني 30 دولة للتنديد بالإرهاب على هامش مهرجان الإسكندرية

تحرير:أ.ش.أ ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ م

مهرجان الإسكندرية - أرشيفية

نظمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 35 اليوم الجمعة، وقفة لمجموعة من فناني مصر و30 دولة مشاركة بالمهرجان على شاطئ المنتزه شرق الاسكندرية؛ للتنديد بالإرهاب والإدمان. وتهدف الوقفة إلى التأكيد على دور الفن والفنانين في مواجهة قضايا المجتمع السياسية والاجتماعية، والتنديد بكل جرائم العنف والإرهاب.

شارك في الوقفة الفنان محي إسماعيل، والفنان اللبناني رفيق علي، والفنانة الفرنسية ناتالي باي، ورئيس المهرجان الناقد الأمير أباظة، ورئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة محمد سعد.وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات الدورة الـ 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، انطلقت يوم /الثلاثاء /الماضي بدار