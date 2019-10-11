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السودان: تعيين امرأة رئيسة للقضاء يؤكد التزامنا بالتغيير الشامل

تحرير:أ.ش.أ ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م
حمدوك
حمدوك
قال رئيس الوزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إن تعيين امرأة على رأس السلطة القضائية كأول امراة تتولى هذا المنصب في تاريخ السودان، يأتي تأكيدا لالتزامنا تجاه تحقيق التغيير الشامل . وكان مجلس السيادة في السودان أعلن تسمية القاضية نعمات عبد الله، رئيسا لسلطة القضاء، والقاضي السابق تاج السر الحبر، نائبا عاما. وأكد حمدوك - في تعليق اليوم الجمعة على هذا القرار، أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة في السودان، مضيفا: "لا شك أننا دائما ننظر إلى المستقبل وكلنا أمل لتصبح شعارات ثورة ديسمبر المجيدة (حرية سلام وعدالة) واقعا نعيشه في بلادنا العظيمة".
أكد وزير الزراعة والموارد الطبيعية السوداني المهندس عيسى عثمان شريف، لوفد من برنامج الغذاء العالمي، استعداد السودان للتعاون مع البرنامج للقضاء على الجوع في البلاد.واستعرض اللقاء بين وزير الزراعة ووفد البرنامج تفاصيل مشروع برنامج الغذاء العالمي للقضاء على الجوع في السودان.وأكد المهندس عيسى شريف تعاونه
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قوات-امريكية

أمريكا تعلن إرسال عدد كبير من قواتها إلى السعودية

أعلنت وزراة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، إرسال عدد كبير من القوات إلى المملكة العربية السعودية، لمواجهة التهديدات الإيرانية لأمن منطقة الخليج، بعدما أثبتت الأدلة وقوف طهران وراء الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في بقيق والخريص، في الرابع عشر من سبتمبر الماضي، وأوضح النتاجون، في بيان رسمي، أنه سيتم نشر 3 آلاف جندي أمريكي إضافي في السعودية، مشيرا إلى أن القوات التي سيتم نشرها، تشمل مجموعات للدفاع الجوي ومجموعات قتالية، بحسب رويترز.
انتخابات تونس

حركة «تحيا تونس» تقرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة

أفاد عضو المجلس الوطني لحركة "تحيا تونس"، محمد الصافي الجلالى، بأن المجلس الوطني للحزب قرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، والاصطفاف في المعارضة. وقال الجلالي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، إن المجلس يدعو الأطراف الفائزة في الانتخابات التشريعية إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد "رئيس حركة "تحيا تونس" أعرب خلال حضوره المجلس الوطني، الذي انعقد مساء أمس، عن استعداده لعملية تسليم السلطة.
استهداف ناقلات نفط

انفجار بناقلة إيرانية بالبحر الأحمر يتسبب في تسرب نفطي

وقع انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر، اليوم الجمعة، مما أسفر عن اندلاع حريق على متنها وتسرب كميات من النفط. ووفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، فإن الانفجار أوقع أضرارا لحقت بالخزانين الرئيسيين للسفينة، مما أدى إلى تسرب النفط المخزون فيهما إلى البحر الأحمر. يشار إلى أن الخبراء الفنيين المتواجدين على متن الناقلة يحققون حاليا في أسباب وقوع الانفجار. أعلنت إيران، السيطرة على تسرب نفطي، بعد انفجار في ناقلة تابعة لها في البحر الأحمر، فيما تراجعت بعدها وقالت إنه لا يوجد حريق على ناقلتها في وسط البحر الأحمر، "بحسب "العربية".
قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال تقتحم مقر مؤسسة لجان العمل الصحي برام الله

اقتحم العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقر الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي، في منطقة سطح مرحبا بمدينة البيرة بمحافظة رام الله، وذلك بعد تحطيم أبوابه الخارجية. وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال حطموا الأبواب والأقفال بالمطارق الثقيلة قبل الدخول للمكاتب داخل المبنى، وحطموا مكاتب داخلية بالمؤسسة وألقوا بالملفات. واستنكرت مؤسسة لجان العمل الصحي في بيان اليوم، اقتحام مقرها الرئيس والعبث بمحتوياته وتعريض حياة سكان المبنى للخطر، لاسيما بعد المواجهات التي شهدها المكان مع الشبان الفلسطينيين، وقيام جنود الاحتلال باستخدام قنابل الغاز السام.
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رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (2)

حمدوك يدعو رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في السودان

التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في مقر مجلس الغرف السعودية، اليوم الاثنين، أصحاب الأعمال السعوديين، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث دعاهم إلى الاستثمار في السودان واغتنام الفرص الجديدة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الاجتماع شارك فيه وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، أحمد القطان، ووزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، ووزير الصناعة والتجارة مدني عباس، ورئيس مجلس الغرف السعودية سامي العبيدي، وسفير المملكة لدى السودان علي جعفر، وسفير السودان لدى المملكة عبد العظيم الكاروري، إضافة إلى كبار القادة والرؤساء التنفيذيين في كبريات الشركات السعودية.
الاقتصاد السوداني

خطة الـ9 أشهر.. هل تُخرج السودان من النفق المظلم؟

يعاني السودان من اضطراب اقتصادي منذ سنوات وتفاقم هذا الوضع مؤخرا وهو ما دفع السودانيين إلى الخروج للشارع وهو ما نتج عنه الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وجاءت الحكومة الانتقالية في السودان لتطلق خطة اقتصادية لإنقاذ هذا الوضع المتردي. وكان اقتصاديون قد حذروا من تدهور الأوضاع الاقتصادية في السودان، بسبب الاضطراب السياسي، وتأخر تشكيل الحكومة الانتقالية لنحو ثلاثة أشهر، وأشاروا لحالة الجمود التي سيطرت على الوضع الاقتصادي، مع تصاعد أسعار السلع الاستهلاكية وغيرها لنسب تصل إلى نحو 60% شهريا.
جلسة -مُباحثات -مُوسعة- برئاسة رئيسي -وُزراء- مصر-والسودان. (3)

الكهرباء مقابل السلع.. تفاصيل اجتماع مدبولي ورئيس وزراء السودان

أكد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، استعداد الحكومة المصرية لتقديم كل الدعم اللازم إلى الأشقاء السودانيين، في مُختلف المجالات، وعلى رأسها الربط الكهربائي والسكك الحديدية، وكذا تقديم مساعدات طبية وغذائية، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لتحديد مجالات التعاون المطلوبة، ووضع خطة زمنية محددة للعمل على تلبيتها، جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدت اليوم بمقر مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان، في إطار زيارته لمصر، بمشاركة وزراء الخارجية، والكهرباء، والمالية من الجانب المصري، ووفد وزاري سُوداني ضم وزيرة الخارجية، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
السيسي- يستقبل -الدكتور -عبد الله- حمدوك

احترام ومشروعات مشتركة.. حمدوك يغادر مصر بعد لقاء السيسي

غادر القاهرة مساء اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات، وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمدوك والوفد المرافق له بقصر الاتحادية، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
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