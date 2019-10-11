السودان: تعيين امرأة رئيسة للقضاء يؤكد التزامنا بالتغيير الشامل

تحرير:أ.ش.أ ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م

حمدوك

قال رئيس الوزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إن تعيين امرأة على رأس السلطة القضائية كأول امراة تتولى هذا المنصب في تاريخ السودان، يأتي تأكيدا لالتزامنا تجاه تحقيق التغيير الشامل . وكان مجلس السيادة في السودان أعلن تسمية القاضية نعمات عبد الله، رئيسا لسلطة القضاء، والقاضي السابق تاج السر الحبر، نائبا عاما. وأكد حمدوك - في تعليق اليوم الجمعة على هذا القرار، أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة في السودان، مضيفا: "لا شك أننا دائما ننظر إلى المستقبل وكلنا أمل لتصبح شعارات ثورة ديسمبر المجيدة (حرية سلام وعدالة) واقعا نعيشه في بلادنا العظيمة".

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