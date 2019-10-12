النساء لديهن ذاكرة حديدية يخفين وراءها أمراضا عقلية

يجب الانتباه جيدًا للنساء، لأن قدرتهن على تذكر الأشياء تمنع الكشف المبكر عن الأمراض العقلية التي يعانين منها، وللوقاية من أمراض الذاكرة يوصى خبراء التغذية بتناول السبانخ
تهتم النساء بالتفاصيل في كل شيء، مقارنة بالرجال، فعند شراء ملابس أو قطعة أثاث ستجدهن يدققن بشكل كبير في كل شيء، أما الرجال فينظرون دائمًا إلى المجمل؛ ولهذا السبب يقال إن المرأة تمتلك ذاكرة حديدية، فلا تستطيع أن تنسى شيئًا، فاحذر دائمًا من قوة ملاحظتها للأشياء. وآخر ما جاءت به الدراسات أنه يصعب تشخيص المرأة بمرض الخرف، على الرغم من ظهور بعض العلامات، فإنها تؤدي بشكل أفضل دائمًا في اختبارات الذاكرة، ويرجع ذلك لأسباب علمية يجب النظر إليها، نقلًا عن "daily mail".
كشفت دراسة حديثة عن أنه يصعب اكتشاف المشكلات المتعلقة بالذاكرة بالنسبة للمرأة، لأنها تؤدي دائمًا بشكل أفضل في الاختبارات المتعلقة بالذاكرة أكثر من الرجال، كما وضحت الدراسة أن 10% من النساء يجتَزن اختبارات ضعف الإدراك بنجاح شديد، ويرجع ذلك إلى قدرة المرأة على تخزين المعلومات المهمة لأطول فترة ممكنة،
كشفت دراسة حديثة عن أنه يصعب اكتشاف المشكلات المتعلقة بالذاكرة بالنسبة للمرأة، لأنها تؤدي دائمًا بشكل أفضل في الاختبارات المتعلقة بالذاكرة أكثر من الرجال، كما وضحت الدراسة أن 10% من النساء يجتَزن اختبارات ضعف الإدراك بنجاح شديد، ويرجع ذلك إلى قدرة المرأة على تخزين المعلومات المهمة لأطول فترة ممكنة، ولكن مثل هذه الاختبارات مهمة بشكل كبير، لمعرفة الضعف الإدراكي الذي يؤدي في نهاية الأمر إلى الإصابة بالأمراض العقلية مثل الخرف وألزهايمر، وإذا لم يتم الكشف عنها مبكرًا، فلا تعد العقاقير الطبية أو التغيير في أسلوب الحياة فعالا؛ لذا كلما كان الكشف عن علامات الخرف مبكرًا، كان العلاج فعالا بشكل كبير.
وجدت الدراسات بعض الأدلة المهمة التي تتمثل في أن النساء يجتزن دائمًا اختبارات الذاكرة، لأنهن أفضل بكثير من الرجال في ما يتعلق بتذكر قائمة من الكلمات التي سمعنها تُقرأ بصوت عالٍ، وإضافة إلى ذلك، قام القائمون على الدراسة بإعطاء 1.000 شخص بعض الاختبارات المتعلقة بالقدرات العقلية والإدراكية، ووجدوا أن ما يزيد قليلا على ربع النساء يعانين من ضعف الإدراك المعتدل، ولكن عندما تم وضع اختبارات للذاكرة الشفهية، ظهر أن أكثر من الثلث يعانين من مشكلات في الذاكرة، وقد تم دعم ذلك من خلال إجراء فحوصات دماغية توضح أن النساء الأكثر عرضة للإصابة بالمشكلات في الذاكرة، والخرف. وفي تعليق على ذلك، قال الطبيب إرين ساندرمان، أول مؤلف للدراسة من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو: "إذا تم تأكيد هذه النتائج، فستكون لها آثار حيوية".
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وأضاف: "إذا لم يتم التعرف على أن المرأة تواجه أي مشكلات في مهارات الذاكرة والتفكير، عندما يكون لديها بالفعل ضعف إدراكي معتدل، فلن تبدأ في العلاجات، ولا يخططن هن وأسرهن مسبقا لتوفير الرعاية الكاملة لهن"، وبالنسبة للرجال الذين تم تشخيصهم بشكل غير صحيح، على الرغم من إصابتهم بضعف إدراكي خفيف، يمكن أن يتناولوا أدوية غير ضرورية، بجانب التعرض لإجهاد شديد، ومن خلال اختبار الذاكرة اللفظي، وهو أحد الاختبارات الموصى بها لمرض ألزهايمر، كما هو متوقع، كان أداء النساء أفضل من الرجال.
يجب الانتباه جيدًا للنساء، لأن قدرتهن على تذكر الأشياء تمنع الكشف المبكر عن الأمراض العقلية التي يعانين منها، وللوقاية من أمراض الذاكرة يوصى خبراء التغذية بتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة المهمة، وفي ما يلي بعضها:
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1- السبانخ
تعد من الخضراوات المهمة الغنية بالعديد من المعادن والفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم، إضافة إلى ذلك، لديها قدرة هائلة على التعزيز من التركيز، وتحسين الذاكرة بشكل كبير، لأنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تعزز من قدرة المخ، وتجعله قادرًا على القيام بوظائفه.
2- سمك السلمون
الأسماك بشكل عام تقدم العديد من الفوائد الصحية، وبشكل خاص تمنح المخ الأحماض الدهنية التي يحتاج إليها، وبالتالي تعزز من الصحة العقلية.
3- البنجر
من مكونات السلطة، ويتميز بمعدلات عالية من الحديد، تساعد في علاج الأنيميا، وليس ذلك فقط، فهو يعمل على تحسين الذاكرة.
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