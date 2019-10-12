النساء لديهن ذاكرة حديدية يخفين وراءها أمراضا عقلية

يجب الانتباه جيدًا للنساء، لأن قدرتهن على تذكر الأشياء تمنع الكشف المبكر عن الأمراض العقلية التي يعانين منها، وللوقاية من أمراض الذاكرة يوصى خبراء التغذية بتناول السبانخ

تحرير:إسراء سليمان ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

الخرف عند النساء

تهتم النساء بالتفاصيل في كل شيء، مقارنة بالرجال، فعند شراء ملابس أو قطعة أثاث ستجدهن يدققن بشكل كبير في كل شيء، أما الرجال فينظرون دائمًا إلى المجمل؛ ولهذا السبب يقال إن المرأة تمتلك ذاكرة حديدية، فلا تستطيع أن تنسى شيئًا، فاحذر دائمًا من قوة ملاحظتها للأشياء. وآخر ما جاءت به الدراسات أنه يصعب تشخيص المرأة بمرض الخرف، على الرغم من ظهور بعض العلامات، فإنها تؤدي بشكل أفضل دائمًا في اختبارات الذاكرة، ويرجع ذلك لأسباب علمية يجب النظر إليها، نقلًا عن "daily mail".

كشفت دراسة حديثة عن أنه يصعب اكتشاف المشكلات المتعلقة بالذاكرة بالنسبة للمرأة، لأنها تؤدي دائمًا بشكل أفضل في الاختبارات المتعلقة بالذاكرة أكثر من الرجال، كما وضحت الدراسة أن 10% من النساء يجتَزن اختبارات ضعف الإدراك بنجاح شديد، ويرجع ذلك إلى قدرة المرأة على تخزين المعلومات المهمة لأطول فترة ممكنة،