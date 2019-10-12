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النساء لديهن ذاكرة حديدية يخفين وراءها أمراضا عقلية

يجب الانتباه جيدًا للنساء، لأن قدرتهن على تذكر الأشياء تمنع الكشف المبكر عن الأمراض العقلية التي يعانين منها، وللوقاية من أمراض الذاكرة يوصى خبراء التغذية بتناول السبانخ
تحرير:إسراء سليمان ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
الخرف عند النساء
الخرف عند النساء
تهتم النساء بالتفاصيل في كل شيء، مقارنة بالرجال، فعند شراء ملابس أو قطعة أثاث ستجدهن يدققن بشكل كبير في كل شيء، أما الرجال فينظرون دائمًا إلى المجمل؛ ولهذا السبب يقال إن المرأة تمتلك ذاكرة حديدية، فلا تستطيع أن تنسى شيئًا، فاحذر دائمًا من قوة ملاحظتها للأشياء. وآخر ما جاءت به الدراسات أنه يصعب تشخيص المرأة بمرض الخرف، على الرغم من ظهور بعض العلامات، فإنها تؤدي بشكل أفضل دائمًا في اختبارات الذاكرة، ويرجع ذلك لأسباب علمية يجب النظر إليها، نقلًا عن "daily mail".
كشفت دراسة حديثة عن أنه يصعب اكتشاف المشكلات المتعلقة بالذاكرة بالنسبة للمرأة، لأنها تؤدي دائمًا بشكل أفضل في الاختبارات المتعلقة بالذاكرة أكثر من الرجال، كما وضحت الدراسة أن 10% من النساء يجتَزن اختبارات ضعف الإدراك بنجاح شديد، ويرجع ذلك إلى قدرة المرأة على تخزين المعلومات المهمة لأطول فترة ممكنة،
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هل هناك علاقة بين السمنة ومشكلات القدمين؟

السمنة أو الوزن الزائد يحمل العديد من المخاطر الصحية للإنسان، وإذا لم يتم لحاق الأمر عن طريق فقدان الوزن الزائد والتخلص من الدهون في الجسم ستكون عرضة لأمراض والسكري وغيره من الأمراض. ولكن هل فكرت من قبل أن وزنك الزائد قد يسبب مشكلة للقدمين ولا تستطيع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتصبح في أفضل حالاتك عند القيام بمهامك اليومية؟.. في الغالب لا تعرف، وفي اليوم العالمي لمكافحة السمنة الموافق 11 أكتوبر من كل عام، اعرف تأثيرها على قدميك وفقا لما ذكره موقع Institute for Preventive Foothealth.
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في اليوم العالمي للصحة النفسية.. حارب التوتر بالضحك

عند البحث في دفاتر الماضي، سنجد أن الجميع كان ينظر للمرض النفسي وكأنه وصمة عار، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الانتحار، لأن الجميع كان في حالة خوف أن يفصح عن اضطراباته العقلية والنفسية، مع تطور العلم، وتفهم جيد للطبيعة الإنسانية، قرر العالم أن يهتم بالمرضى النفسيين، والوقوف بجانبهم، لتقديم يد العون، ومساعدتهم على التصالح مع أنفهسم، لذا يحتفل العالم في العاشر من أكتوبر كل عام بـ"اليوم العالمي للصحة النفسية"، كتأييد للحقوق المشروعة للمرضى، وتغيير النظرة إليهم، نقلا عن "uhs.umich".
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لماذا يعاني الأطفال والشباب من المشكلات النفسية؟

المشاكل النفسية ليست هينة وخاصة إن أصابت الصغار فهي عبارة عن دوامة تسحب صاحبها داخلها ولا يستطيع الخروج منها بسهولة، وخلال الفترة الأخيرة ظهرت تلك المشكلات بين الشباب، حيث تشير الإحصاءات إلى ارتباط ظهور المشكلات النفسية مع الشدائد الأسرية والآباء والأمهات المصابين بأمراض عقلية ووسائل التواصل الاجتماعي والإقصاء المدرسي. ولكن يبقى السؤال، لماذا المشكلات النفسية تهاجم الأطفال والشباب على وجه الخصوص؟.. وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، 10 أكتوبر، سيكون لديك الإجابة وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.
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الخرف وألزهايمر.. مشكلات مرضية تهدد الرجال

أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث أن المرأة هي الأكثر تحملا من الرجال في ما يتعلق بالأمراض؛ لذا يشعر الرجال بالخوف دائمًا من الإصابة ببعض الأمراض، ويحاولون قدر الإمكان حماية أنفسهم من الإصابات؛ على سبيل المثال، سرطان البروستاتا من الأمراض الشائعة التي تصيب العديد من الرجال، كما توجد مشكلات صحية متعلقة بالتهاب المفاصل، إضافة إلى أن الخرف والاضطرابات المعرفية قد تكون أحد مخاوف الرجال؛ لذا يجب التعامل معها بحرص شديد، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health line".
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