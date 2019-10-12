النعناع للمرارة.. كيف تتخلص من السموم داخل جسمك؟

لكي يعمل الكبد بكفاءة مرة أخرى، يجب تجنب تناول نسبة عالية من السكر أو الدهون، وعليك تناول المزيد من الأطعمة الصحية للكبد؛ مثل الزنجبيل والكمون

تحرير:فيروز ياسر ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

من المعروف أن أفضل طريقة للحفاظ على صحة الجسم هي اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية واتباع روتين داخل المنزل وخارجه. ولكن هل هناك أي خطوات إضافية للحفاظ على صحتك؟ عندما يحدث سوء التغذية لفترات طويلة، إلى جانب انسداد الأعضاء والسوائل السميكة، من المهم إزالة السموم من الجسم مرة واحدة على الأقل في السنة، لإعادة ضبط النظام؛ ولهذا يحتاج كل عضو من أعضاء الجسم إلى نظام معين من أجل إزالة السموم بطريقة طبيعية، وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.

1- الكبد الكبد يزيل سموم الدم، كما أنه يخزن الفيتامينات والحديد وينظم الكوليسترول والهرمون والطاقة، ولكن عندما يكون على الجهاز حمل ثقيل نتيجة العمل الزائد بسبب تناول الأطعمة الدسمة والأدوية المختلفة بانتظام، فإنه لا يستطيع أداء مهامه من خلال تصفية الدم بكفاءة. ولكي يعمل الكبد بكفاءة مرة أخرى، يجب تجنب

1- الكبد

الكبد يزيل سموم الدم، كما أنه يخزن الفيتامينات والحديد وينظم الكوليسترول والهرمون والطاقة، ولكن عندما يكون على الجهاز حمل ثقيل نتيجة العمل الزائد بسبب تناول الأطعمة الدسمة والأدوية المختلفة بانتظام، فإنه لا يستطيع أداء مهامه من خلال تصفية الدم بكفاءة.

ولكي يعمل الكبد بكفاءة مرة أخرى، يجب تجنب تناول نسبة عالية من السكر أو الدهون العالية، وتناول المزيد من الأطعمة الصحية للكبد؛ مثل الزنجبيل والكمون والفلفل الحار والليمون والطماطم والثوم والكركم والشاي الأخضر والخضراوات الصليبية.

2- المرارة



عندما يكون الجسم مليئا بالسموم، فإن الصفراء التي يطلقها الكبد لوصولها إلى المرارة مركزة للغاية، وهذا يمكن أن يسد العضو ويؤدي في النهاية إلى حصى في المرارة وألم.

وتحدث الحصى في المرارة عادةً عند المرضى الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم، ويتناولون الوجبات الغذائية عالية الدهون، كما يمكن أن يكون سبب الحصوات عدم تناول الوجبات اليومية وفقدان الوزن بسرعة كبيرة، إلى جانب قلة الألياف.

ومن أجل الحفاظ على صحة المرارة، يمكن التركيز على تناول النعناع، ولكن الأهم من كل ذلك هو الحفاظ على رطوبة الجسم وتناول الكثير من الألياف غير القابلة للذوبان، وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون.

3- الدم



يعد الدم أحد أهم السوائل في الجسم، حيث ينقل الأكسجين والمواد المغذية إلى أنسجة الجسم ويجمع نفاياته للمعالجة، وبسبب العمر وسوء النظام الغذائي يمكن أن تبقى الشرايين أقل مرونة ومليئة بالبلاك، ما يضغط على القلب ويحد من الدورة الدموية.

الجفاف يجعل الدم أكثر صعوبة في التحرك في جميع أنحاء الجسم، كما أن بعض الأدوية الموصوفة تزيد من تغير جلطات الدم النامية، والتي تسد الشرايين وتسبب نوبة قلبية وسكتة دماغية حتى الموت، وعندما لا يعمل الكبد والكلى بالشكل الصحيح، يبدأ الدم في الحمل الزائد بالسموم وتصل إلى الأعضاء الرئيسية.

من أجل تنقية الدم، من المهم تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة؛ مثل العنب البري والخضراوات ذات الأوراق الداكنة والبنجر والليمون والثوم.

4- اللمف



اللمف هو البروتين والسائل الغني بالدهون الذي يتدفق عبر الجهاز اللمفاوي، كما أنه يحمل خلايا الدم البيضاء الحيوية التي تحارب العدوى.

ولكن اللمف ليس لديه بنية شبيهة لإبقاء القلب يتحرك، وإذا كنت تتناول أطعمة مصنعة وغير صحية ولا تشرب ما يكفي من الماء فإنه يمتلئ بالسموم؛ لذا فأسهل طريقة للحفاظ على تحريك سائل اللمف هي القيام بتمارين القلب والهوائية يوميا، والحصول على التدليك اللمفاوي المتكرر.

5- البنكرياس



البنكرياس هو الجهاز المسؤول عن إنتاج وإطلاق الأنسولين، وهو الهرمون الذي ينظم عملية أيض الجلوكوز، وبالتالي منع ارتفاع نسبة السكر في الدم، ولكن عندما تكثر الدهون على البنكرياس فإنها تسده ولا يكون قادرا على إنتاج ما يكفي من الأنسولين لتنظيم نسبة السكر في الدم، وبالتالي قد تصاب بمرض السكري.

ولكن عند خسارة جرام واحد من الدهون المتراكمة على البنكرياس، فإنك تمنع الإصابة بالسكري من النوع 2، كما يمكن أن يعوق الالتهاب قدرة البنكرياس على العمل بشكل صحيح؛ لذلك يجب التركيز على الأطعمة المضادة للالتهابات؛ مثل الأناناس والليمون والكركم، في نظامك الغذائي.

6- الأمعاء



يمر الكثير من الطعام بالأمعاء كل يوم، وبالطبع هناك أطعمة صحية وأخرى غير صحية، وفي بعض الأحيان قد تلتصق الأطعمة بالأمعاء، وهذا يؤدي إلى الالتهاب وتراكم السموم التي تدخل مجرى الدم، وبالتالي يحدث التعب وانخفاض الطاقة، بالإضافة إلى الصداع والإصابة بالإمساك.

يقترح العديد من ممارسي الصحة البديلة تطهير القولون لإزالة السموم من جسمك، على الرغم من أن هذه العملية قد تسبب تقلصات في البطن وآلاما في المعدة، والإسهال والغثيان والقيء، وبدلا من ذلك يجب أن تشرب الكثير من الماء وتستهلك الكثير من الألياف والبروبيوتيك والمغنيسيوم لتجنب الإمساك.

من الجيد أيضًا شرب الشاي المصنوع من ملعقة كبيرة من الزنجبيل وملعقة صغيرة من الشمر كل صباح لمكافحة الالتهاب والإجهاد التأكسدي والقرحة وانتفاخ البطن والتهاب المعدة.

7- الكليتان



تقوم الكلى بإزالة الفضلات وتساعد على توازن معادن الجسم وتنظيم الترطيب وإنتاج الهرمونات، ومن أجل تطهير الكليتين يمكن تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالبوتاسيوم، مثل العنب والليمون الحلو والبرتقال والشمام والموز والكيوي والمشمش.

يحتوي التوت البري، الذي يشيع استخدامه في علاج التهابات المسالك البولية، على مادة مغذية تسمى الكينين، تحول نفسها إلى حمض هيبوريك، الذى يمسح تراكم الفائض من اليوريا وحمض اليوريك في الكلى لمنع حصى الكلى.