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النعناع للمرارة.. كيف تتخلص من السموم داخل جسمك؟

لكي يعمل الكبد بكفاءة مرة أخرى، يجب تجنب تناول نسبة عالية من السكر أو الدهون، وعليك تناول المزيد من الأطعمة الصحية للكبد؛ مثل الزنجبيل والكمون
تحرير:فيروز ياسر ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
تطهير الأعضاء
تطهير الأعضاء
من المعروف أن أفضل طريقة للحفاظ على صحة الجسم هي اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية واتباع روتين داخل المنزل وخارجه. ولكن هل هناك أي خطوات إضافية للحفاظ على صحتك؟ عندما يحدث سوء التغذية لفترات طويلة، إلى جانب انسداد الأعضاء والسوائل السميكة، من المهم إزالة السموم من الجسم مرة واحدة على الأقل في السنة، لإعادة ضبط النظام؛ ولهذا يحتاج كل عضو من أعضاء الجسم إلى نظام معين من أجل إزالة السموم بطريقة طبيعية، وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
1- الكبد الكبد يزيل سموم الدم، كما أنه يخزن الفيتامينات والحديد وينظم الكوليسترول والهرمون والطاقة، ولكن عندما يكون على الجهاز حمل ثقيل نتيجة العمل الزائد بسبب تناول الأطعمة الدسمة والأدوية المختلفة بانتظام، فإنه لا يستطيع أداء مهامه من خلال تصفية الدم بكفاءة. ولكي يعمل الكبد بكفاءة مرة أخرى، يجب تجنب
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علامات-الخرف-قبل-فقدان-الذاكرة

النساء لديهن ذاكرة حديدية يخفين وراءها أمراضا عقلية

تهتم النساء بالتفاصيل في كل شيء، مقارنة بالرجال، فعند شراء ملابس أو قطعة أثاث ستجدهن يدققن بشكل كبير في كل شيء، أما الرجال فينظرون دائمًا إلى المجمل؛ ولهذا السبب يقال إن المرأة تمتلك ذاكرة حديدية، فلا تستطيع أن تنسى شيئًا، فاحذر دائمًا من قوة ملاحظتها للأشياء. وآخر ما جاءت به الدراسات أنه يصعب تشخيص المرأة بمرض الخرف، على الرغم من ظهور بعض العلامات، فإنها تؤدي بشكل أفضل دائمًا في اختبارات الذاكرة، ويرجع ذلك لأسباب علمية يجب النظر إليها، نقلًا عن "daily mail".
الام-القدم

هل هناك علاقة بين السمنة ومشكلات القدمين؟

السمنة أو الوزن الزائد يحمل العديد من المخاطر الصحية للإنسان، وإذا لم يتم لحاق الأمر عن طريق فقدان الوزن الزائد والتخلص من الدهون في الجسم ستكون عرضة لأمراض والسكري وغيره من الأمراض. ولكن هل فكرت من قبل أن وزنك الزائد قد يسبب مشكلة للقدمين ولا تستطيع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتصبح في أفضل حالاتك عند القيام بمهامك اليومية؟.. في الغالب لا تعرف، وفي اليوم العالمي لمكافحة السمنة الموافق 11 أكتوبر من كل عام، اعرف تأثيرها على قدميك وفقا لما ذكره موقع Institute for Preventive Foothealth.
تأثير-الصحة-النفسية-على-الجسم

في اليوم العالمي للصحة النفسية.. حارب التوتر بالضحك

عند البحث في دفاتر الماضي، سنجد أن الجميع كان ينظر للمرض النفسي وكأنه وصمة عار، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الانتحار، لأن الجميع كان في حالة خوف أن يفصح عن اضطراباته العقلية والنفسية، مع تطور العلم، وتفهم جيد للطبيعة الإنسانية، قرر العالم أن يهتم بالمرضى النفسيين، والوقوف بجانبهم، لتقديم يد العون، ومساعدتهم على التصالح مع أنفهسم، لذا يحتفل العالم في العاشر من أكتوبر كل عام بـ"اليوم العالمي للصحة النفسية"، كتأييد للحقوق المشروعة للمرضى، وتغيير النظرة إليهم، نقلا عن "uhs.umich".
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