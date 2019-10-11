رياضة

أبو تريكة يرد على مقارنته بصلاح ويكشف عن اغلى أهدافه

كان أهم هدف لي خلال مسيرتي وللأسف لم أصل إليه، الجيل الحالي تأهل في 2018 ويستطيع التأهل مجددًا، والشيء الوحيد الذي يجعلني أشعر بغصة هو عدم التأهل لكأس العالم
تحرير:علي الزيني ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م
أبو تريكه وصلاح
أبو تريكه وصلاح
رفض محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، مقارنته بمحمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه يفتقد إلى جماهير القلعة الحمراء، جاء ذلك خلال حواره التلفزيوني مع قناة "الرؤيا" الأردنية على هامش مشاركته في مهرجان اعتزال اللاعب الفلسطيني فادي لافي، قائلًا: "الأردن من البلاد التي أعتز بها مثل كل الدول العربية، إنها الزيارة الأولى لي هنا وأتمنى ألا تكون الأخيرة، عندما وجهت الدعوة لي، لبيّتها وفرًا، خاصةً أن القضية الفلسطينية تمثل شيئ كبير بالنسبة لي، وأعد الجالية المصرية والجماهير التي ستحضر المباراة بتقديم مباراة جيدة".
وبسؤاله عن سر عشق الجمهور له أجاب أبو تريكة: "كلما تصبح بسيطا ستصل للناس بشكل أسرع، كلما تكون صادق في مشاعرك سيصدقك الجمهور.. ما في قلبي أقوله مباشرة، وأنا صريح وأحب الخير للجميع لم أكره أي شخص ولن أكره.. قلبي أبيض لكنني أشجع الأهلي وليس الزمالك". وأردف "والدي ووالدتي علماني حب الخبر وأن أخلص في عملي
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ليفربول‎

بسبب كين.. موهبة ليفربول يتعرض للإيقاف

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، معاقبة هارفي إليوت لاعب ليفربول بسبب سلوكه ضد هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، بعد أن نشر اللاعب فيديو عبر حسابه على "تويتر" ظهر من خلاله ليوجه كلمات مسيئة في حق كين الأمر الذي جعل الاتحاد الإنجليزي يعاقب لاعب ليفربول.. ونشرت صحيفة "بي بي سي" البريطانية، أن الاتحاد الإنجليزي قرر معاقبة إليوت ومنعه لمدة 14 يوم من خوض أي مباراة. وقرر الاتحاد الإنجليزي معاقبة اللاعب ماليًا بغرامة قدرها 350 جنيه إسترليني بجانب الحصول على دورة تعليمية بمقر الاتحاد.
محمد صلاح - ساديو ماني‎

فابينيو يتحدث عن أزمة محمد صلاح وساديو ماني

أكد الدولي البرازيلي فابينيو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح نجم الفراعنة والسنغالي ساديو ماني، تجمعهما علاقة صداقة، وأن الأزمة التي حدثت بينهما خلال مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي، والتي شهدت أحداثًا ساخنة حيث كان للريدز فرصة لتسجيل الهدف في الدقيقة 84، وكانت الكرة مع صلاح إلا أنه لم يمرر لماني الأمر الذي جعل السنغالي ينفعل خاصة بعد قيام يورجن كلوب بتبديل ماني، لم تحدث إلا بسبب التوتر، جاء ذلك في تصريحات عبر صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية.
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الحكام تختار معروف والبنا لإدارة وديتي مصر الأولمبي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمد معروف حكمًا لمباراة المنتخب الأولمبي وجنوب أفريقيا الودية مساء اليوم الجمعة، اليوم ويعاونه أحمد توفيق طلب وهاني عبد الفتاح بالإضافة إلى إبراهيم محجوب حكما رابعا، حيث تقام الودية الأولى على ستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وأوقعت قرعة البطولة المنتخب الأولمبي على رأس المجموعة الأولى مع مالي وغانا والكاميرون.
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محمد-صلاح

يورجن كلوب يحبط محمد صلاح بقرار جديد

يبدو أن ركلة الجزاء التي سجلها نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في فوز ليفربول على توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لم تكن كافية لإقناع يورجن كلوب، مدرب الريدز، بأن يكون صلاح هو المسدد الأول لركلات الجزاء في صفوف ليفربول، حيث أعلن أن جيمس ميلنر هو المسؤول الأول عن تسديد ركلات الجزاء، وقال كلوب في هذا الشأن، حسبما نقل موقع "ليفربول إيكو": "القاعدة بالنسبة لي أن جيمس ميلنر يأتي في الترتيب الأول للتسديد، وعندما لا يكون ميلنر على أرض الملعب يصبح محمد صلاح هو المسؤول الأول عن التسديد في الفريق".
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قمة لمحمد صلاح.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم الأحد؟

يشهد اليوم، الأحد، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في الدوريات العالمية، أبرزها استئناف منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 4 مواجهات منتظرة، بين أسوان ومصر للمقاصة، في الثالثة عصرًا، وبعدها في الخامسة والنصف مساءً يلعب وادي دجلة أمام طنطا، وفي نفس التوقيت يلعب الإنتاج الحربي أمام نادي مصر، وتختتم مباريات الدوري المصري بلقاء المصري وحرس الحدود في الثامنة مساءً، وفي الدوري الإنجليزي، تقام قمة قوية منتظرة في الخامسة والنصف مساءً، بين تشيلسي وليفربول في ظهور منتظر لمحمد صلاح.
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ماني يقترب من تجريد محمد صلاح في ليفربول

اقترب النجم السنغالي ساديو ماني من تجريد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح من لقب اللاعب الأعلى أجرًا في صفوف ليفربول، فوفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، يرغب ليفربول في تجديد عقد ماني حتى صيف عام 2025، من أجل إنهاء الجدل المثار حول إمكانية رحيله إلى صفوف ريال مدريد، وسبق أن جدد السنغالي تعاقده مع الريدز في شهر نوفمبر الماضي، إذ يمتد عقده الحالي حتى صيف عام 2023، ويحصل بموجبه على أجر أسبوعي يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني، بينما من المنتظر أن يحصل بموجب العقد الجديد على 220 ألف جنيه إسترليني.
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كلوب: لم نتلق هدفا بهذه السذاجة من قبل

يرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن فريقه لم يكن سيئًا أمام نابولي الإيطالي، في مواجهة الفريقين الأخيرة، مساء الثلاثاء، مشيرًا إلى أن اللقاء كان متكافئًا بين الفريقين على الرغم من الخسارة. وسقط فريق ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، أمام نظيره نابولي، بعدما نجح الأخير في التغلب عليه بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الثلاثاء، حيث استحق الأخير الفوز بالمباراة، خاصة بعد تعامل نجوم الريدز ساديو ماني وفيرمينو مع الفرص التي أتيحت لهم برعونة شديدة.
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