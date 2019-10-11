للمرة السادسة.. طائرة مصر تسقط أمام اليابان

تحرير:أحمد سعيد ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٣ م

منتخب مصر

سقط المنتخب المصري للكرة الطائرة أمام نظيره الياباني، وفشل في تحقيق الانتصار للمباراة السادسة على التوالي بعد الخسارة بنتيجة 3-2 في كأس العالم، وظهر المنتخب المصري بقوة أمام نظيره الياباني صاحب الأرض، لكنه خسر في الشوط الخامس الفاصل. وفاز المنتخب الياباني في الشوط الأول 25-14، ورد المنتخب المصري بالفوز بنتيجة 25-18، ثم عاد الساموراي للفوز بالشوط الثالث 25-23، وفاز الفراعنة بالشوط الرابع بصعوبة بنتيجة 30-28، وحققت اليابان الفوز بنتيجة 15-13 في الشوط الفاصل.

وسجل أحمد شفيق أكبر عدد من النقاط لصالح المنتخب المصري برصيد 17 نقطة، وظل المنتخب المصري عاشرا برصيد 8 نقاط بتحقيق انتصارين و6 خسائر ويتبقي له مباراتين أمام تونس ثم الأرجنتين، بينما فاز على منتخبي أستراليا وإيران في افتتاح مشواره. وخسر الفراعنة أمس من المنتخب البولندي بطل العالم ومتصدر البطولة بنتيجة

وسجل أحمد شفيق أكبر عدد من النقاط لصالح المنتخب المصري برصيد 17 نقطة، وظل المنتخب المصري عاشرا برصيد 8 نقاط بتحقيق انتصارين و6 خسائر ويتبقي له مباراتين أمام تونس ثم الأرجنتين، بينما فاز على منتخبي أستراليا وإيران في افتتاح مشواره.



وخسر الفراعنة أمس من المنتخب البولندي بطل العالم ومتصدر البطولة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء، جاءت نتيجة الأشواط 25-19 و25-19 و25-16، وخسر أيضا من البرازيل بنتيجة (3- 1) وكندا (3-2) وروسيا (3-1) وإيطاليا (3-0)، وأخيرًا من بولندا بنفس النتيجة، وفاز المنتخب على أستراليا (3-1) وعلى إيران بنفس النتيجة، وحصل على نقطة من المنتخب الكندي بعد الخسارة (3-2).