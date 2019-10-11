رياضة

للمرة السادسة.. طائرة مصر تسقط أمام اليابان

تحرير:أحمد سعيد ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٣ م
منتخب مصر
منتخب مصر
سقط المنتخب المصري للكرة الطائرة أمام نظيره الياباني، وفشل في تحقيق الانتصار للمباراة السادسة على التوالي بعد الخسارة بنتيجة 3-2 في كأس العالم، وظهر المنتخب المصري بقوة أمام نظيره الياباني صاحب الأرض، لكنه خسر في الشوط الخامس الفاصل. وفاز المنتخب الياباني في الشوط الأول 25-14، ورد المنتخب المصري بالفوز بنتيجة 25-18، ثم عاد الساموراي للفوز بالشوط الثالث 25-23، وفاز الفراعنة بالشوط الرابع بصعوبة بنتيجة 30-28، وحققت اليابان الفوز بنتيجة 15-13 في الشوط الفاصل.
وسجل أحمد شفيق أكبر عدد من النقاط لصالح المنتخب المصري برصيد 17 نقطة، وظل المنتخب المصري عاشرا برصيد 8 نقاط بتحقيق انتصارين و6 خسائر ويتبقي له مباراتين أمام تونس ثم الأرجنتين، بينما فاز على منتخبي أستراليا وإيران في افتتاح مشواره. وخسر الفراعنة أمس من المنتخب البولندي بطل العالم ومتصدر البطولة بنتيجة
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بسبب كين.. موهبة ليفربول يتعرض للإيقاف

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، معاقبة هارفي إليوت لاعب ليفربول بسبب سلوكه ضد هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، بعد أن نشر اللاعب فيديو عبر حسابه على "تويتر" ظهر من خلاله ليوجه كلمات مسيئة في حق كين الأمر الذي جعل الاتحاد الإنجليزي يعاقب لاعب ليفربول.. ونشرت صحيفة "بي بي سي" البريطانية، أن الاتحاد الإنجليزي قرر معاقبة إليوت ومنعه لمدة 14 يوم من خوض أي مباراة. وقرر الاتحاد الإنجليزي معاقبة اللاعب ماليًا بغرامة قدرها 350 جنيه إسترليني بجانب الحصول على دورة تعليمية بمقر الاتحاد.
محمد صلاح - ساديو ماني‎

فابينيو يتحدث عن أزمة محمد صلاح وساديو ماني

أكد الدولي البرازيلي فابينيو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح نجم الفراعنة والسنغالي ساديو ماني، تجمعهما علاقة صداقة، وأن الأزمة التي حدثت بينهما خلال مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي، والتي شهدت أحداثًا ساخنة حيث كان للريدز فرصة لتسجيل الهدف في الدقيقة 84، وكانت الكرة مع صلاح إلا أنه لم يمرر لماني الأمر الذي جعل السنغالي ينفعل خاصة بعد قيام يورجن كلوب بتبديل ماني، لم تحدث إلا بسبب التوتر، جاء ذلك في تصريحات عبر صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية.
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الحكام تختار معروف والبنا لإدارة وديتي مصر الأولمبي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمد معروف حكمًا لمباراة المنتخب الأولمبي وجنوب أفريقيا الودية مساء اليوم الجمعة، اليوم ويعاونه أحمد توفيق طلب وهاني عبد الفتاح بالإضافة إلى إبراهيم محجوب حكما رابعا، حيث تقام الودية الأولى على ستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وأوقعت قرعة البطولة المنتخب الأولمبي على رأس المجموعة الأولى مع مالي وغانا والكاميرون.
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منتخب مصر للكرة الطائرة 2

مونديال الطائرة.. مصر تخسر للمرة الخامسة على التوالي

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام نظيره منتخب بولندا بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وخسرت مصر اللقاء بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، وجاءت نتائجها كالتالي: (25-19)،(25-18)، (25-16). وكان المنتخب المصري نجح في تحقيق انتصارَين في أول مباراتين بكأس العالم على حساب كل من أستراليا وإيران، بينما خسر 4 مواجهات على يد كل من البرازيل (3-1)، وكندا (3-2)، وروسيا (3-1)، وإيطاليا (3-0)، وأخيرا بولندا (3-0).
منتخب مصر للكرة الطائرة (2)

طائرة مصر تخسر أمام البرازيل في كأس العالم

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام البرازيل (1-3) اليوم الجمعة، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وجاء الشوط الأول لصالح منتخب البرازيل بواقع (25-19)، قبل أن يتعادل منتخب مصر، ويحسم الشوط الثاني لصالحه (25-21)، لكن راقصي السامبا فازوا بالشوطين الثالث (25-19)، والرابع (25-22)، ليحسموا المباراة التي تأتي ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة العالم، ومن ثم رفع منتخب البرازيل رصيده لـ9 نقاط في المركز الأول، في حين توقف رصيد منتخب مصر عند 6 نقاط في المركز الثالث مؤقتا، لحين انتهاء باقي منافسات الجولة.
تركي-آل-الشيخ

تركي آل الشيخ يدعو منتخب مصر لخوض مباراة عالمية

دعا المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لإقامة مباراة ودية للمنتخب الوطني مع واحد من منتخبي الأرجنتين أو البرازيل، على أن تقام المباراة في مدينة الرياض بالسعودية، ويسعى اتحاد الكرة المصري لتوفير مباريات ودية للمنتخب المصري استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2022 بقطر وتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون. ونشر آل الشيخ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أدعو منتخب مصر الشقيق في موسم الرياض للعب مباراة ودية نرتبها مع المنتخب الأرجنتيني أو البرازيلي بنجومه".
حسام البدرى (2)

اتحاد كرة القدم يقدم الجهاز الفني للمنتخب غدا

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر غد الخميس بأحد الفنادق، لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب حسام البدري وجهازه المعاون لوسائل الإعلام. ومن المقرر أن يذاع المؤتمر على الهواء مباشرة لقناتي أون سبورت وتايم سبورت، فيما تم إعداد "Mixed zone" يلتقي خلالها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجهاز الفني مع وسائل الإعلام فور نهاية المؤتمر. ويتضمن المؤتمر كلمة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وكلمة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني ومراسم تسليم قميص المنتخب للمدير الفني الجديد.
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