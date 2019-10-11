رياضة

الحكام تختار معروف والبنا لإدارة وديتي مصر الأولمبي

تحرير:أحمد سعيد ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م
منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمد معروف حكمًا لمباراة المنتخب الأولمبي وجنوب أفريقيا الودية مساء اليوم الجمعة، اليوم ويعاونه أحمد توفيق طلب وهاني عبد الفتاح بالإضافة إلى إبراهيم محجوب حكما رابعا، حيث تقام الودية الأولى على ستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وأوقعت قرعة البطولة المنتخب الأولمبي على رأس المجموعة الأولى مع مالي وغانا والكاميرون.
كما قررت لجنة الحكام تكليف محمود البنا بإدارة المباراة الثانية بين الفراعنة والاولاد المقرر اقامتها يوم الأحد المقبل ويعاونه محمود أبو الرجال وسمير جمال ومحمد الصباحي حكما رابعا. وبدأ المنتخب الأولمبي معسكره يوم الإثنين الماضى بالقاهرة، واختار شوقى غريب 28 لاعبا للمباراتين هم: في حراسة المرمى: عمر
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بسبب كين.. موهبة ليفربول يتعرض للإيقاف

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، معاقبة هارفي إليوت لاعب ليفربول بسبب سلوكه ضد هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، بعد أن نشر اللاعب فيديو عبر حسابه على "تويتر" ظهر من خلاله ليوجه كلمات مسيئة في حق كين الأمر الذي جعل الاتحاد الإنجليزي يعاقب لاعب ليفربول.. ونشرت صحيفة "بي بي سي" البريطانية، أن الاتحاد الإنجليزي قرر معاقبة إليوت ومنعه لمدة 14 يوم من خوض أي مباراة. وقرر الاتحاد الإنجليزي معاقبة اللاعب ماليًا بغرامة قدرها 350 جنيه إسترليني بجانب الحصول على دورة تعليمية بمقر الاتحاد.
محمد صلاح - ساديو ماني‎

فابينيو يتحدث عن أزمة محمد صلاح وساديو ماني

أكد الدولي البرازيلي فابينيو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح نجم الفراعنة والسنغالي ساديو ماني، تجمعهما علاقة صداقة، وأن الأزمة التي حدثت بينهما خلال مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي، والتي شهدت أحداثًا ساخنة حيث كان للريدز فرصة لتسجيل الهدف في الدقيقة 84، وكانت الكرة مع صلاح إلا أنه لم يمرر لماني الأمر الذي جعل السنغالي ينفعل خاصة بعد قيام يورجن كلوب بتبديل ماني، لم تحدث إلا بسبب التوتر، جاء ذلك في تصريحات عبر صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية.
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للمرة السادسة.. طائرة مصر تسقط أمام اليابان

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قرعة أمم أفريقيا تحت 23

وصول الوفود المشاركة في قرعة أمم إفريقيا تحت 23 سنة

وصلت الوفود المشاركة فى حفل سحب قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التى تقام فى القاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، واستقبل الوفود عمرو الجناينى رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، ومنتصر النبراوى رئيس شركة برزنتيشن، والفنان أحمد صلاح حسني لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق الذى سيقدم حفل القرعة. وانطلقت مراسم سحب قرعة بطولة الأمم الإفريقية بقصر الحرملك بمنتزه الإسكندرية بين 8 منتخبات إفريقية، حيث تم اختيار مصر على رأس إحدى المجموعتين، باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى.
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عماد متعب يسحب قرعة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

تقام في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، في قصر الحرملك بمنتزه الإسكندرية، بين 8 منتخبات إفريقية تترأس مصر إحدى مجموعتيها، بوصفها البلد المنظم، بينما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى، وتشارك في البطولة التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، 8 منتخبات هي الكاميرون وكوت ديفوار وغانا وجنوب إفريقيا وزامبيا ومالي، إضافة إلى مصر ونيجيريا، وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث تتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.
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أحمد صلاح حسني يقدم حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، أحمد صلاح حسني، مهاجم المنتخب الوطني السابق، لتقديم قرعة البطولة، والتي ستجرى غدا الأربعاء في قصر الحرملك، داخل مجمع المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بحضور مندوبي 8 منتخبات مشاركة هي مصر (الدولة المضيفة)، الكاميرون، كوت ديفوار، غانا، مالي، نيجيريا، جنوب إفريقيا، زامبيا. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، كان قد قرر تقديم موعد سحب القرعة لمدة 24 ساعة، لتقام الأربعاء المقبل بدلًا من الخميس، وتم اتخاذ هذا القرار لأسباب تنظيمية بعد التشاور مع اتحاد الكرة المصري واللجنة المنظمة للبطولة.
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صدمة.. استبعاد مصر من المشاركة ببطولة العالم للأثقال

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال حرمان رباعي مصر من المشاركة ببطولة العالم 2019 المقررة في تايلاند، ولم يُدرج الاتحاد الدولي الرباعين المصريين في جدول بطولة العالم المقررة إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 27 سبتمبر الحالي. وتم توقيع العقوبة من لجنة شكلها المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي للعبة (IMFSP)، بسبب تعاطي عدد من اللاعبين المنشطات، وأمام مصر فترة لمدة 21 يوما للاستئناف ضد القرار لدى المحكمة الرياضية الدولية، كما أوضح الاتحاد الدولي أنه لن يصدر أي تعليق بشأن الأمر حتى انتهاء المدة المحددة للاستئناف.
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