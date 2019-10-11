الحكام تختار معروف والبنا لإدارة وديتي مصر الأولمبي

تحرير:أحمد سعيد ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م

منتخب مصر الأوليمبي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمد معروف حكمًا لمباراة المنتخب الأولمبي وجنوب أفريقيا الودية مساء اليوم الجمعة، اليوم ويعاونه أحمد توفيق طلب وهاني عبد الفتاح بالإضافة إلى إبراهيم محجوب حكما رابعا، حيث تقام الودية الأولى على ستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وأوقعت قرعة البطولة المنتخب الأولمبي على رأس المجموعة الأولى مع مالي وغانا والكاميرون.

كما قررت لجنة الحكام تكليف محمود البنا بإدارة المباراة الثانية بين الفراعنة والاولاد المقرر اقامتها يوم الأحد المقبل ويعاونه محمود أبو الرجال وسمير جمال ومحمد الصباحي حكما رابعا. وبدأ المنتخب الأولمبي معسكره يوم الإثنين الماضى بالقاهرة، واختار شوقى غريب 28 لاعبا للمباراتين هم: في حراسة المرمى: عمر