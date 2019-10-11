فابينيو يتحدث عن أزمة محمد صلاح وساديو ماني

تحرير:علي الزيني ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م

صلاح وماني

أكد الدولي البرازيلي فابينيو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح نجم الفراعنة والسنغالي ساديو ماني، تجمعهما علاقة صداقة، وأن الأزمة التي حدثت بينهما خلال مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي، والتي شهدت أحداثًا ساخنة حيث كان للريدز فرصة لتسجيل الهدف في الدقيقة 84، وكانت الكرة مع صلاح إلا أنه لم يمرر لماني الأمر الذي جعل السنغالي ينفعل خاصة بعد قيام يورجن كلوب بتبديل ماني، لم تحدث إلا بسبب التوتر، جاء ذلك في تصريحات عبر صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية.

وتحدث الدولي البرازيلي، قائلًا:"خلال المباريات جميع اللاعبين يسيطر عليهم التوتر، هذه الواقعة ليست الأولى بين اللاعبين ولن تكون الأخيرة.. العلاقة بين محمد صلاح وساديو ماني جيدة للغاية رغم التوتر الذي كان بين اللاعبين خلال هذه المباراة". واختتم لاعب ليفربول، قائلًا:"في اليوم التالي من المباراة، ظهر الثنائي

وتحدث الدولي البرازيلي، قائلًا:"خلال المباريات جميع اللاعبين يسيطر عليهم التوتر، هذه الواقعة ليست الأولى بين اللاعبين ولن تكون الأخيرة.. العلاقة بين محمد صلاح وساديو ماني جيدة للغاية رغم التوتر الذي كان بين اللاعبين خلال هذه المباراة".



واختتم لاعب ليفربول، قائلًا:"في اليوم التالي من المباراة، ظهر الثنائي يمزحان مع بعض ويتحدثان سويًا، فهما تجمعهما صداقة قوية".



ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، بعد مرور 8 جولات، برصيد 24 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.



ويواجه ليفربول عقب نهاية التوقف الدولي، نظيره مانشستر يونايتد، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وستقام المباراة على ملعب "أولد ترافورد".