رياضة

فابينيو يتحدث عن أزمة محمد صلاح وساديو ماني

تحرير:علي الزيني ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م
صلاح وماني
صلاح وماني
أكد الدولي البرازيلي فابينيو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح نجم الفراعنة والسنغالي ساديو ماني، تجمعهما علاقة صداقة، وأن الأزمة التي حدثت بينهما خلال مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي، والتي شهدت أحداثًا ساخنة حيث كان للريدز فرصة لتسجيل الهدف في الدقيقة 84، وكانت الكرة مع صلاح إلا أنه لم يمرر لماني الأمر الذي جعل السنغالي ينفعل خاصة بعد قيام يورجن كلوب بتبديل ماني، لم تحدث إلا بسبب التوتر، جاء ذلك في تصريحات عبر صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية.
وتحدث الدولي البرازيلي، قائلًا:"خلال المباريات جميع اللاعبين يسيطر عليهم التوتر، هذه الواقعة ليست الأولى بين اللاعبين ولن تكون الأخيرة.. العلاقة بين محمد صلاح وساديو ماني جيدة للغاية رغم التوتر الذي كان بين اللاعبين خلال هذه المباراة". واختتم لاعب ليفربول، قائلًا:"في اليوم التالي من المباراة، ظهر الثنائي
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بسبب كين.. موهبة ليفربول يتعرض للإيقاف

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، معاقبة هارفي إليوت لاعب ليفربول بسبب سلوكه ضد هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، بعد أن نشر اللاعب فيديو عبر حسابه على "تويتر" ظهر من خلاله ليوجه كلمات مسيئة في حق كين الأمر الذي جعل الاتحاد الإنجليزي يعاقب لاعب ليفربول.. ونشرت صحيفة "بي بي سي" البريطانية، أن الاتحاد الإنجليزي قرر معاقبة إليوت ومنعه لمدة 14 يوم من خوض أي مباراة. وقرر الاتحاد الإنجليزي معاقبة اللاعب ماليًا بغرامة قدرها 350 جنيه إسترليني بجانب الحصول على دورة تعليمية بمقر الاتحاد.
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الحكام تختار معروف والبنا لإدارة وديتي مصر الأولمبي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمد معروف حكمًا لمباراة المنتخب الأولمبي وجنوب أفريقيا الودية مساء اليوم الجمعة، اليوم ويعاونه أحمد توفيق طلب وهاني عبد الفتاح بالإضافة إلى إبراهيم محجوب حكما رابعا، حيث تقام الودية الأولى على ستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وأوقعت قرعة البطولة المنتخب الأولمبي على رأس المجموعة الأولى مع مالي وغانا والكاميرون.
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للمرة السادسة.. طائرة مصر تسقط أمام اليابان

سقط المنتخب المصري للكرة الطائرة أمام نظيره الياباني، وفشل في تحقيق الانتصار للمباراة السادسة على التوالي بعد الخسارة بنتيجة 3-2 في كأس العالم، وظهر المنتخب المصري بقوة أمام نظيره الياباني صاحب الأرض، لكنه خسر في الشوط الخامس الفاصل. وفاز المنتخب الياباني في الشوط الأول 25-14، ورد المنتخب المصري بالفوز بنتيجة 25-18، ثم عاد الساموراي للفوز بالشوط الثالث 25-23، وفاز الفراعنة بالشوط الرابع بصعوبة بنتيجة 30-28، وحققت اليابان الفوز بنتيجة 15-13 في الشوط الفاصل.
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فان دايك يتعرض لموقف محرج بسبب محمد صلاح

تعرض الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والمتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، إلى موقف محرج من طفل من مشجعي الريدز، حيث نشر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للنادي، حلقة مصورة لمدافعه مع عدة أطفال قابلوه بشكل لم يكن مخططًا له ليحاوروه ويوجهون له الأسئلة، ودخل أحد الأطفال ليفاجئ فان دايك، قائلاً: "أنا مُحبط، كنت أتوقع مقابلة مو صلاح بدلا منك، ولكن لا يهم ذلك الآن". وقابل اللاعب كلمات الطفل الذي ارتدى قميصًا مرصعًا بشعار ليفربول بابتسامة هادئة، وتقبل الأمر قبل أن يكمل حواره معه.
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ليفربول يغرد في الصدارة بفوز مثير على ليستر سيتي

خطف فريق ليفربول فوزًا ثمينًا من نظيره ليستر سيتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل ساديو ماني هدف التقدم للريدز، وأدرك جيمس ماديسون هدف التعادل للثعالب، وأحرز جيمس ميلنر هدف الفوز لأصحاب الأرض، من ركلة جزاء، الفوز رفع رصيد أبناء يورجن كلوب، إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد ليستر عند 14 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا.
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ساديو ماني: شعرت بالإحباط بسبب محمد صلاح

تحدث نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، عن البطولة التي يرغب في التتويج بها هذا الموسم، من بين دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، كما كشف عن تفاصيل أزمته مع زميله محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني. وقال ماني في المؤتمر الصحفي لمباراة ريد بول سالزبورج النمساوي، بدوري أبطال أوروبا: "الدوري الإنجليزي أم دوري أبطال أوروبا؟ أرغب في التتويج باللقبين، نحن ليفربول، فريق عظيم، ولا نملك شيئا لنخسره، سنقاتل من أجل تحقيق ذلك، ولا يجب أن نعاني من أي مشكلة في ذلك، ونحن أفضل هذا الموسم، وهذا السبب وراء عملنا كل يوم، وأعتقد أننا نتمتع بالنضج عن الموسم الماضي".
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كلوب بعد الفوز على شيفيلد: «لست سعيدًا للغاية»

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه غير سعيد بفوز فريقه على شيفيلد يونايتد. جاء ذلك عقب نهاية المباراة التي فاز فيها الريدز بهدف نظيف، قائلا: «لقد سجلنا من كرة كان حظ شيفيلد سيئا بها، حارسهم لعب مباراة لا تُصدق. في الشوط الأول حصلنا على فرصتين رائعتين لكننا لم نستغلهما، وفي الشوط الثاني صلاح حصل على فرصة انفراد بحارس المرمى، وفي النهاية أضاع الكرة، كان بإمكاننا القيام بما هو أفضل، لكن عليك احترام الخصم، لقد دافعوا جيدًا حقا».
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