بسبب كين.. موهبة ليفربول يتعرض للإيقاف

تحرير:أحمد سعيد ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م

ليفربول

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، معاقبة هارفي إليوت لاعب ليفربول بسبب سلوكه ضد هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، بعد أن نشر اللاعب فيديو عبر حسابه على "تويتر" ظهر من خلاله ليوجه كلمات مسيئة في حق كين الأمر الذي جعل الاتحاد الإنجليزي يعاقب لاعب ليفربول.. ونشرت صحيفة "بي بي سي" البريطانية، أن الاتحاد الإنجليزي قرر معاقبة إليوت ومنعه لمدة 14 يوم من خوض أي مباراة. وقرر الاتحاد الإنجليزي معاقبة اللاعب ماليًا بغرامة قدرها 350 جنيه إسترليني بجانب الحصول على دورة تعليمية بمقر الاتحاد.

Harvey Elliott has been banned from all domestic club football for 14 days after admitting using derogatory language about Tottenham's Harry Kane in a video. Full story: https://t.co/gWnvaIgnRZ pic.twitter.com/ncPnVhGFI2 — BBC Sport (@BBCSport) October 11, 2019 وشارك إليوت للمرة