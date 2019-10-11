رياضة

بسبب كين.. موهبة ليفربول يتعرض للإيقاف

تحرير:أحمد سعيد ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م
ليفربول
ليفربول
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، معاقبة هارفي إليوت لاعب ليفربول بسبب سلوكه ضد هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، بعد أن نشر اللاعب فيديو عبر حسابه على "تويتر" ظهر من خلاله ليوجه كلمات مسيئة في حق كين الأمر الذي جعل الاتحاد الإنجليزي يعاقب لاعب ليفربول.. ونشرت صحيفة "بي بي سي" البريطانية، أن الاتحاد الإنجليزي قرر معاقبة إليوت ومنعه لمدة 14 يوم من خوض أي مباراة. وقرر الاتحاد الإنجليزي معاقبة اللاعب ماليًا بغرامة قدرها 350 جنيه إسترليني بجانب الحصول على دورة تعليمية بمقر الاتحاد.
  Harvey Elliott has been banned from all domestic club football for 14 days after admitting using derogatory language about Tottenham's Harry Kane in a video. Full story: https://t.co/gWnvaIgnRZ pic.twitter.com/ncPnVhGFI2 — BBC Sport (@BBCSport) October 11, 2019   وشارك إليوت للمرة
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محمد صلاح - ساديو ماني‎

فابينيو يتحدث عن أزمة محمد صلاح وساديو ماني

أكد الدولي البرازيلي فابينيو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح نجم الفراعنة والسنغالي ساديو ماني، تجمعهما علاقة صداقة، وأن الأزمة التي حدثت بينهما خلال مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي، والتي شهدت أحداثًا ساخنة حيث كان للريدز فرصة لتسجيل الهدف في الدقيقة 84، وكانت الكرة مع صلاح إلا أنه لم يمرر لماني الأمر الذي جعل السنغالي ينفعل خاصة بعد قيام يورجن كلوب بتبديل ماني، لم تحدث إلا بسبب التوتر، جاء ذلك في تصريحات عبر صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية.
منتخب-مصر الأولمبي (2)

الحكام تختار معروف والبنا لإدارة وديتي مصر الأولمبي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمد معروف حكمًا لمباراة المنتخب الأولمبي وجنوب أفريقيا الودية مساء اليوم الجمعة، اليوم ويعاونه أحمد توفيق طلب وهاني عبد الفتاح بالإضافة إلى إبراهيم محجوب حكما رابعا، حيث تقام الودية الأولى على ستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وأوقعت قرعة البطولة المنتخب الأولمبي على رأس المجموعة الأولى مع مالي وغانا والكاميرون.
منتخب مصر لكرة الطائرة

للمرة السادسة.. طائرة مصر تسقط أمام اليابان

سقط المنتخب المصري للكرة الطائرة أمام نظيره الياباني، وفشل في تحقيق الانتصار للمباراة السادسة على التوالي بعد الخسارة بنتيجة 3-2 في كأس العالم، وظهر المنتخب المصري بقوة أمام نظيره الياباني صاحب الأرض، لكنه خسر في الشوط الخامس الفاصل. وفاز المنتخب الياباني في الشوط الأول 25-14، ورد المنتخب المصري بالفوز بنتيجة 25-18، ثم عاد الساموراي للفوز بالشوط الثالث 25-23، وفاز الفراعنة بالشوط الرابع بصعوبة بنتيجة 30-28، وحققت اليابان الفوز بنتيجة 15-13 في الشوط الفاصل.
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لوريس

توتنهام يكشف تفاصيل إصابة هوجو لوريس

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم السبت، إصابة حارسه الفرنسي هوجو لوريس بخلع في المرفق خلال مباراة برايتون، التي أقيمت ظهر اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسرها توتنهام بثلاثية نظيفة، وتعرض الحارس الدولي إلى سقوط مروع في الدقيقة الثالثة من اللقاء الذي احتضنه ملعب (فالمر)، حيث سقط بالخطأ على مرفق يده، ليخرج على نقالة، وسط تأثر بالغ على ملامحه، ويشارك الحارس الأرجنتيني باولو جازانيجا، بدلا منه.
توتنهام‎

في مباراة مثيرة.. توتنهام يخطف الفوز من ساوثهامبتون

حقق فريق توتنهام فوزًا ثمينًا على نظيره ساوثهامبتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الأول، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، سجل ندومبيلي هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك داني إنجز هدف التعادل للضيوف، وأضاف هاري كين الهدف الثاني لفريق السبيرز، الذي رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، بنفس عدد نقاط ليتسر سيتي الخامس، علمًا أن الأخير سيواجه نيوكاسل يونايتد غدًا الأحد، في المقابل تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتًا.
محمد صلاح (1.) (1)

ماني يقترب من تجريد محمد صلاح في ليفربول

اقترب النجم السنغالي ساديو ماني من تجريد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح من لقب اللاعب الأعلى أجرًا في صفوف ليفربول، فوفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، يرغب ليفربول في تجديد عقد ماني حتى صيف عام 2025، من أجل إنهاء الجدل المثار حول إمكانية رحيله إلى صفوف ريال مدريد، وسبق أن جدد السنغالي تعاقده مع الريدز في شهر نوفمبر الماضي، إذ يمتد عقده الحالي حتى صيف عام 2023، ويحصل بموجبه على أجر أسبوعي يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني، بينما من المنتظر أن يحصل بموجب العقد الجديد على 220 ألف جنيه إسترليني.
هاري -كين (2)

هارى كين يحطم رقمًا جديدًا فى دورى الأبطال

سجل الدولى الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام، هدفًا في شباك مضيفه أولمبياكوس، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وكشفت شبكة "أوبتا" فى إحدى إحصاءاتها، أن هاري كين وصل لهدفه رقم 15 في دوري أبطال أوروبا خلال 20 مباراة مع السبيرز، وبذلك أصبح كين ثالث أسرع لاعب يصل إلى 15 هدفًا في تاريخ البطولة الأوروبية. ويتفوق الثنائي رود فان نيستلروي وروبرتو سولدادو، على كين، حيث وصلا إلى الهدف 15 في دوري الأبطال، بعدد مباريات أقل من 19.
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