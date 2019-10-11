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أمريكا تعلن إرسال عدد كبير من قواتها إلى السعودية

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م
الجيش الأمريكي - أرشيفية
الجيش الأمريكي - أرشيفية
أعلنت وزراة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، إرسال عدد كبير من القوات إلى المملكة العربية السعودية، لمواجهة التهديدات الإيرانية لأمن منطقة الخليج، بعدما أثبتت الأدلة وقوف طهران وراء الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في بقيق والخريص، في الرابع عشر من سبتمبر الماضي، وأوضح النتاجون، في بيان رسمي، أنه سيتم نشر 3 آلاف جندي أمريكي إضافي في السعودية، مشيرا إلى أن القوات التي سيتم نشرها، تشمل مجموعات للدفاع الجوي ومجموعات قتالية، بحسب رويترز.
وكشف جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون، أن مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، أقر بالفعل نشر قوات إضافية تشمل سربين من الطائرات المقاتلة وبطاريتين من طراز باتريوت فضلا عن منظومة ثاد الدفاعية. وأشار هوفمان، إلى أن "الوزير إسبر، أبلغ ولي العهد السعودي ووزير الدفاع  الأمير محمد بن سلمان، هذا الصباح
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عبدالله حمدوك

السودان: تعيين امرأة رئيسة للقضاء يؤكد التزامنا بالتغيير الشامل

قال رئيس الوزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إن تعيين امرأة على رأس السلطة القضائية كأول امراة تتولى هذا المنصب في تاريخ السودان، يأتي تأكيدا لالتزامنا تجاه تحقيق التغيير الشامل . وكان مجلس السيادة في السودان أعلن تسمية القاضية نعمات عبد الله، رئيسا لسلطة القضاء، والقاضي السابق تاج السر الحبر، نائبا عاما. وأكد حمدوك - في تعليق اليوم الجمعة على هذا القرار، أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة في السودان، مضيفا: "لا شك أننا دائما ننظر إلى المستقبل وكلنا أمل لتصبح شعارات ثورة ديسمبر المجيدة (حرية سلام وعدالة) واقعا نعيشه في بلادنا العظيمة".
انتخابات تونس

حركة «تحيا تونس» تقرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة

أفاد عضو المجلس الوطني لحركة "تحيا تونس"، محمد الصافي الجلالى، بأن المجلس الوطني للحزب قرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، والاصطفاف في المعارضة. وقال الجلالي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، إن المجلس يدعو الأطراف الفائزة في الانتخابات التشريعية إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد "رئيس حركة "تحيا تونس" أعرب خلال حضوره المجلس الوطني، الذي انعقد مساء أمس، عن استعداده لعملية تسليم السلطة.
استهداف ناقلات نفط

انفجار بناقلة إيرانية بالبحر الأحمر يتسبب في تسرب نفطي

وقع انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر، اليوم الجمعة، مما أسفر عن اندلاع حريق على متنها وتسرب كميات من النفط. ووفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، فإن الانفجار أوقع أضرارا لحقت بالخزانين الرئيسيين للسفينة، مما أدى إلى تسرب النفط المخزون فيهما إلى البحر الأحمر. يشار إلى أن الخبراء الفنيين المتواجدين على متن الناقلة يحققون حاليا في أسباب وقوع الانفجار. أعلنت إيران، السيطرة على تسرب نفطي، بعد انفجار في ناقلة تابعة لها في البحر الأحمر، فيما تراجعت بعدها وقالت إنه لا يوجد حريق على ناقلتها في وسط البحر الأحمر، "بحسب "العربية".
قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال تقتحم مقر مؤسسة لجان العمل الصحي برام الله

اقتحم العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقر الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي، في منطقة سطح مرحبا بمدينة البيرة بمحافظة رام الله، وذلك بعد تحطيم أبوابه الخارجية. وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال حطموا الأبواب والأقفال بالمطارق الثقيلة قبل الدخول للمكاتب داخل المبنى، وحطموا مكاتب داخلية بالمؤسسة وألقوا بالملفات. واستنكرت مؤسسة لجان العمل الصحي في بيان اليوم، اقتحام مقرها الرئيس والعبث بمحتوياته وتعريض حياة سكان المبنى للخطر، لاسيما بعد المواجهات التي شهدها المكان مع الشبان الفلسطينيين، وقيام جنود الاحتلال باستخدام قنابل الغاز السام.
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ترامب وروحاني.jpg2

بعد فشل الدبلوماسية| هل تدخل أمريكا في حرب ضد إيران؟

أدت الجهود الفاشلة لتخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تشديد الجانبين مواقفهما ودفعت الدبلوماسيين للتحذير من تزايد عدم الثقة وخطر التصعيد، وحاول كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، والياباني شينزو آبي، سد الفجوة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الإيراني حسن روحاني بالاجتماع مع الطرفين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي. في أعقاب ذلك شعر المسؤولون الأوروبيون بالقلق بشأن كيفية تطور الأزمة التي سعوا إلى حلها منذ فترة طويلة.
محمد-بن سلمان

خاشقجي وإيران ولجين| أبرز رسائل بن سلمان في 60 دقيقة

رغم مرور عام على مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، إلا أنه كان ضمن أبرز القضايا التي تناولها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال حواره الذي أجراه مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "CBS" الإخبارية الأمريكية. فقد رد ولي العهد السعودي على أسئلة تشغل الكثيرين في السعودية وخارجها خلال الحوار الذي بثته الشبكة الأمريكية، فجر اليوم الإثنين. ولم يقتصر الحديث خلال اللقاء حول مقتل خاشقجي، بل تطرق إلى التوتر المتصاعد بين المملكة وإيران وصولا للحرب في اليمن، والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى احتجاز ناشطات سعوديات وسجن معارضين.
الجيش- الكويتى

الجيش الكويتي يعلن رفع حالة الاستعداد القتالي

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداتها، ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها، وذكر بيان رسمي صادر عن رئاسة الأركان الكويتية، اليوم الأربعاء، إن رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض الوحدات، يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف، حفاظاً على أمن الكويت وسلامة أراضيها ومياهها وأجواءها من أي أخطار محتملة، موضحا بأن ذلك الإجراء يأتي بالتنسيق المباشر والدائم مع كافة الجهات العسكرية والأمنية في الدولة.
محمد-بن-سلمان

محمد بن سلمان: إيران لا تهدد السعودية فقط بل العالم كله

تلقي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيًا مساء اليوم الإثنين من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وأكد وزير الدفاع الأمريكي، خلال الاتصال وفقًا لقناة "العربية" الفضائية، دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرًا إلى أن واشنطن تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة، وأشاد بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.
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