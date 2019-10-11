أمريكا تعلن إرسال عدد كبير من قواتها إلى السعودية

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م

الجيش الأمريكي - أرشيفية

أعلنت وزراة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، إرسال عدد كبير من القوات إلى المملكة العربية السعودية، لمواجهة التهديدات الإيرانية لأمن منطقة الخليج، بعدما أثبتت الأدلة وقوف طهران وراء الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في بقيق والخريص، في الرابع عشر من سبتمبر الماضي، وأوضح النتاجون، في بيان رسمي، أنه سيتم نشر 3 آلاف جندي أمريكي إضافي في السعودية، مشيرا إلى أن القوات التي سيتم نشرها، تشمل مجموعات للدفاع الجوي ومجموعات قتالية، بحسب رويترز.

وكشف جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون، أن مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، أقر بالفعل نشر قوات إضافية تشمل سربين من الطائرات المقاتلة وبطاريتين من طراز باتريوت فضلا عن منظومة ثاد الدفاعية. وأشار هوفمان، إلى أن "الوزير إسبر، أبلغ ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، هذا الصباح