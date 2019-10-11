هبوط اضطراري لطائرة بترول في البحر شمال بورسعيد ونجاة الركاب

تحرير:أ.ش.أ ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م

هبوط اضطراري لطائرة بترول

صرح مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني المصري، بأن طائرة هليكوبتر تابعة لشركة PAS لخدمات البترول، تعرضت اليوم الجمعة، لهبوط اضطراري في البحر على بعد 65 ميلاً شمال بورسعيد أثناء عودتها من أحد حفارات البترول، متوجهة إلى مدينة بورسعيد وعلى متنها 3 ركاب أجانب واثنين من أفراد طاقم الطائرة و"هم جميعا بخير".