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بعد 3 أيام فقط.. 100 ألف نازح بسبب العدوان التركي على سوريا

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ م
قصف سوريا - أرشيفية
قصف سوريا - أرشيفية
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن نحو 100 ألف شخص، تركوا منازلهم في شمال شرق سوريا، حيث يتزايد عدد من يلوذون بالملاجئ والمدارس في أعقاب العدوان العسكري التركي في المنطقة هذا الأسبوع، وقالت المنظمة الدولية، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، إن الأثر الإنساني للعملية العسكرية التركية في سوريا ملموس بالفعل، وتابعت: "غادر ما يقدر بـ100 ألف شخص منازلهم بالفعل، ورغم أنه تم إيواء معظمهم في المجتمعات المضيفة، إلا أن أعدادًا متزايدة منهم ما زالوا يتوافدون على مراكز الإيواء الجماعية والمدارس في الحسكة وتل تمر".
وتشن تركيا عدوانًا عسكريًا، بدأ الأربعاء الماضي، على الشمال السوري، ما أسفر عن حملة إدانات دولية واسعة للعدوان التركي على سوريا، وتهديدات أمريكية بضرب الاقتصاد التركي.حذرت دول من أن العدوان التركي على شمال شرق سوريا قد يحيي خطر تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة.وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة،
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هبوط -اضطراري- لطائرة- بترول -مصرية (3)

هبوط اضطراري لطائرة بترول في البحر شمال بورسعيد ونجاة الركاب

صرح مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني المصري، بأن طائرة هليكوبتر تابعة لشركة PAS لخدمات البترول، تعرضت اليوم الجمعة، لهبوط اضطراري في البحر على بعد 65 ميلاً شمال بورسعيد أثناء عودتها من أحد حفارات البترول، متوجهة إلى مدينة بورسعيد وعلى متنها 3 ركاب أجانب واثنين من أفراد طاقم الطائرة و"هم جميعا بخير".
السيسي- وأبي- أحمد (1)

تجاوز معوقات سد النهضة.. تفاصيل مكالمة السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أكدا خلاله أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة، وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، عن شكره وتقديره للرئيس السيسي ولمصر على التهنئة بفوزه اليوم بجائزة نوبل للسلام، ومن جانبه، كرر الرئيس السيسي تهنئته لآبي أحمد على الجائزة، وقد تم التوافق خلال الاتصال حول التطلع نحو دعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: لا صحة لتخفيض رواتب المعلمين المتعاقدين هذا العام

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول اعتزام وزارة التربية والتعليم تخفيض رواتب المعلمين المرشحين للتعاقد هذا العام. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء أي تخفيض برواتب المعلمين المؤقتين الجاري التعاقد معهم هذا العام 2019/2020، من خلال إحدى المؤسسات التابعة للوزارة، مُوضحةً أن قيمة الرواتب المُقررة للمعلمين المتعاقدين لن تقل عن المبالغ السابق صرفها، بل ستزيد وستتضمن التأمينات، والمميزات الاجتماعية المُقررة قانوناً.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

هل اختفت المقررات التموينية بالمجمعات الاستهلاكية؟ الوزراء ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول نقص المقررات التموينية المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع التموينية الأساسية، مُوضحةَ أنه يتم ضخ كميات وفيرة منها يومياً بمحال البقالة التموينية وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، مُشيرةً إلى أنها حريصة كل الحرص على توفير كافة السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.
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ترامب (2)

الرفض واضح.. تأكيد موقف ترامب من العدوان التركي على سوريا

أكدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، في تصريحات صحفية، أن الرئيس دونالد ترامب لا يؤيد الهجوم العسكري التركي على الأراضي السورية، وقالت اليوم الخميس: "أنهينا للتو مشاوراتِنا بشأن سوريا، وكما أوضح الرئيس ترامب بشكل واضح بما يكفي، فإن الولايات المتحدة لم تؤيد بأي شكل قرار تركيا بشن هجوم عسكري شمال شرقي سوريا"، وحذّرت كرافت من عواقب الاعتداء التركي على الجماعات العرقية في سوريا، وخطر أن يتسبب هذا الهجوم في أن "تستغل داعش هذه الأعمال التركية لإعادة ترتيب نفسها من جديد"، بحسب "سي إن إن".
رجب-طيب-أردوغان (3)

وكيل مجلس النواب يطالب بمحاكمة دولية لأردوغان

أدان سليمان وهدان وكيل مجلس النواب نائب رئيس حزب الوفد، العدوان التركي على الأراضي السورية، إذ أنه اعتداء صارخ على سيادة دولة عربية شقيقة يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويهدد بعودة تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى، كما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرتكب انتهاكات وجرائم واضحة في حق الشعب السورى، من خلال القصف العشوائي المستمرة ضد المواطنين الأبرياء، مشيرا إلى أن ما يقوم به أردوغان في شمال سوريا يستوجب محاسبته أمام المحاكم الدولية، فأردوغان والمخابرات التركية تدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا، وعلى رأسهم جبهة النصرة الإرهابية.
قصف-سوريا

قصف جوي ومدفعي تركي على مناطق بشمال سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، بوقوع قصف جوي ومدفعي تركي على مدينة رأس العين بريف الحسكة بشمال سوريا، وذكرت الوكالة، أن القصف تسبب في حركة نزوح كبيرة للأهالي، وأنه استهدف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في قرى المشرافة وخربة البنات بريف رأس العين. من جانبها، أكدت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أن المقاتلات التركية بدأت تشن ضربات جوية، مضيفة أن حالة ذعر هائلة تسود بين سكان شمال شرق سوريا. ونقلت قناة روسيا اليوم عن مصادر إعلامية قولها: «إن تركيا بدأت عدوانا على منطقة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي».
اردوغان-وترامب (1)

البنتاجون يصحح أخطاء ترامب بعد انسحابه من سوريا

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستمر في اتخاذ قرارات عشوائية دون الرجوع لمستشاريه، والتي قد تضر بموقف البلاد، والأمن القومي الأمريكي. حيث تحاول وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التراجع عن الضوء الأخضر الذي منحه ترامب للهجوم التركي على المناطق السورية التي يسيطر عليها الأكراد، محذرة أنقرة من أنها لا تدعم هذه الخطوة "المزعزعة للأمن". وأعلن البيت الأبيض عن سحب قوات أمريكية متمركزة في شمال شرق سوريا قبيل العملية العسكرية التي تعتزم أنقرة القيام بها ضد قوات سوريا الديمقراطية، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
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