بين الغضب والسخرية.. ردود أفعال واسعة على صورة صلاح وأليساندرا

تحرير:أحمد سعيد ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م

محمد صلاح

نشر النجم الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، صورًا له عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصدره غلاف مجلة "GQ" العالمية، المتخصصة فى الموضة، مع عارضة الأزياء البرازيلية اليساندرا امبروسيو، بعد أن تم تكريمه بجائزة رجل العام 2019 من المجلة العالمية، في مدينة أبوظبى الإماراتية. الصور التي نشرها محمد صلاح أثارت جدلاً واسعاً لدى العديد من المتابعين له، البعض أخذ الصور من منطلق السخرية والبعض الأخر وجه النقد له من خلال التعليق عليها.

أحد أسباب الإنتقادات التي تعرض لها صلاح، غيابه عن معسكر المنتخب الوطني الحالى، بعدما تعرض للإصابة، خلال مواجهة ليستر سيتي، فى الجولة الماضية من البريميرليج، وحسمها ليفربول لصالحه بنتيجة 2-1. وجاءت التعليقات كالتالي: أم مكه هتعمل منك بطاطس محمرة ?? — ADAM BOKY'S (@BokyAdam) October 11, 2019 ام