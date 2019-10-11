رياضة

بين الغضب والسخرية.. ردود أفعال واسعة على صورة صلاح وأليساندرا

تحرير:أحمد سعيد ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م
محمد صلاح
محمد صلاح
نشر النجم الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، صورًا له عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصدره غلاف مجلة "GQ" العالمية، المتخصصة فى الموضة، مع عارضة الأزياء البرازيلية اليساندرا امبروسيو، بعد أن تم تكريمه بجائزة رجل العام 2019 من المجلة العالمية، في مدينة أبوظبى الإماراتية. الصور التي نشرها محمد صلاح أثارت جدلاً واسعاً لدى العديد من المتابعين له، البعض أخذ الصور من منطلق السخرية والبعض الأخر وجه النقد له من خلال التعليق عليها.
أحد أسباب الإنتقادات التي تعرض لها صلاح، غيابه عن معسكر المنتخب الوطني الحالى، بعدما تعرض للإصابة، خلال مواجهة ليستر سيتي، فى الجولة الماضية من البريميرليج، وحسمها ليفربول لصالحه بنتيجة 2-1. وجاءت التعليقات كالتالي: أم مكه هتعمل منك بطاطس محمرة ?? — ADAM BOKY'S (@BokyAdam) October 11, 2019 ام
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الإسماعيلي (2)

عمر الوحش: لن أستمر مع الإسماعيلي بسبب الإدارة

كشف عمر الوحش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، عن اعتزاله لعب كرة القدم، قائلًا: "لم أفكر في الاعتزال نهائيًا في الوقت الحالي، مازال أمامي الكثير لكي اقدمه في الملاعب.. كل ما في الأمر، أنني تقدمت بطلب إلى مجلس إدارة النادي، من أجل عدم خوض التدريبات مع الفريق في الفترة المقبلة.. وأرغب في خوض التدريبات في الفترة المقبلة، خارج النادي، حتى لا أثير أي مشكلة مع الجهاز الفني خاصة أنني بعيد عن حساباته الفنية بدون أي سبب".
شوقى-غريب

غريب: خائف من الإصابات قبل كأس الأمم الإفريقية

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، على أن فريقه حقق مكاسب عديدة رغم التعادل الإيجابي أمام جنوب أفريقيا بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الإسماعيلية، استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، واتفق المنتخبان على تقسيم المباراة الودية بينهما إلى 3 أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة.. وقال شوقي غريب في تصريحات لقناة أون سبورت مساء الجمعة :"خضنا مباراة من ثلاثة أشواط والهدف من ذلك مشاركة جميع اللاعبين خلال فاصل زمني وضعناه،".
إنجلترا - التشيك

التشيك تفوز على إنجلترا بتصفيات اليورو

تمكن المنتخب التشيكي من تحقيق مفاجأة والفوز على نظيره الإنجليزي، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد إدين أرينا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وسجل هاري كين هدف المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 5، وعادل جاكوب برابيتش للمنتخب التشيكي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز زدينيك أوندراسيك هدف الفوز لتشيك في الدقيقة 85. وبقي المنتخب الإنجليزي متصدرا بفارق الأهداف أمام التشيك (12 نقطة لكل منهما) علما بأن المنتخب المضيف لعب 6 مباريات مقابل 5 لانجلترا.
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محمد-صلاح

مورينيو يهاجم ضعف مستوى صلاح أمام تشيلسي

انتقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المستوى الذي ظهر به نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في فوز ليفربول أمس على تشيلسي بهدفين مقابل هدف على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. وقال مورينيو عقب المباراة في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "عاب ثلاثي خط هجوم ليفربول (محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني) المركزية الشديدة في أرض الملعب، وعدم تراجعهم إلى الخلف من أجل تقديم الأدوار الدفاعية"، ويأتي ذلك في الوقت الذي سدد فيه تشيلسي 13 كرة مقابل 6 تسديدات لليفربول.
لامبارد

لامبارد: سعيد بمستوى تشيلسي والانتصارات قادمة

أكد فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، أنه سعيد بالمستوى الذي ظهر به فريقه في الشوط الثاني لمواجهة ليفربول، مساء اليوم السبت، مشيرًا إلى أن التفاصيل الصغيرة تكلف فريقه الكثير، مثل السماح لروبرتو فيرمينو، مهاجم الريدز للقفز وتسديد الكرة برأسه في الشباك دون الرقابة المطلوبة. وأضاف لامبارد في تصريحاته عقب المباراة، أن البلوز مطالبون الآن بتحويل العروض الجيدة إلى نقاط، موضحًا أن لديه يقينا بأنه مع العروض التي قدمها الفريق هذا الموسم الانتصارات ستكون قادمة.
حسام-البدرى

البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر أكتوبر

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاءً رسميا لخمسة محترفين في الخارج قبل 15 يومًا من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق، وهم "محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، محمود حسن (تريزيجيه) المحترف ضمن صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي، أحمد حسن (كوكا)، نجم سبورتنج براجا البرتغالي، محمد النني بشكتاش، أحمد حجازي، نجم وست بروميتش الإنجليزي"، كما بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالات بهدف توفير مباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل.
محمد-صلاح

يورجن كلوب يحبط محمد صلاح بقرار جديد

يبدو أن ركلة الجزاء التي سجلها نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في فوز ليفربول على توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لم تكن كافية لإقناع يورجن كلوب، مدرب الريدز، بأن يكون صلاح هو المسدد الأول لركلات الجزاء في صفوف ليفربول، حيث أعلن أن جيمس ميلنر هو المسؤول الأول عن تسديد ركلات الجزاء، وقال كلوب في هذا الشأن، حسبما نقل موقع "ليفربول إيكو": "القاعدة بالنسبة لي أن جيمس ميلنر يأتي في الترتيب الأول للتسديد، وعندما لا يكون ميلنر على أرض الملعب يصبح محمد صلاح هو المسؤول الأول عن التسديد في الفريق".
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