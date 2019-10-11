وزير الأوقاف: الرئيس السيسي حريص على ترسيخ قيم التسامح والسلام

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م

وزير الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على نشر قيم السلام الإنساني وترسيخ أسس التسامح والسلام وفكر التعايش المشترك بين الناس جميعًا، وإحلال لغة الحوار محل لغة الخلاف والاقتتال، جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الحفل الذي نظمته محافظة جنوب سيناء ضمن فعاليات ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان. وقال إن أهم ما يميز هذا الملتقى إنه إنساني بامتياز يُعلي قيم التعايش والسلام والمحبة،

وأشار الوزير، إلى أن الملتقى جاء في سانت كاترين ليلقي الضوء على تاريخ عظيم من التسامح، حيث تعانق الإنسان والإنسان، مؤكدًا أن مصر عرفت تاريخًا عميقًا من التسامح.وأكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، أن تنظيم ملتقى سانت كاترين للتسامح بين الأديان هو رسالة سلام للعالم أجمع من الوادي المقدس نقول فيها نحن "شعب