رياضة

الجزيرة الإماراتي يُقيل مدربه قبل مواجهة الإسماعيلي

تحرير:علي الزيني ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م
يورجن ستريبل
يورجن ستريبل
أعلن نادي الجزيرة إقالة مدربه الهولندي يورجن ستريبل من قيادة الفريق الأول لكرة القدم، بعد فترة قصيرة من بداية الدوري الإماراتي، جاء ذلك عبر الحساب الرسمي للنادي، على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلًا: "تعلن شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم عن إنهاء تعاقدها مع مدرب الفريق الأول الهولندي يورجن ستريبل". ويحتل فريق الجزيرة المركز السابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الإماراتي بعد مرور ثلاث جولات من البداية، برصيد أربع نقاط، حيث يتصدر الشارقة بطل البطولة في الموسم الماضي الترتيب بالعلامة الكاملة.
ومن المقرر أن يلعب الجزيرة أمام فريق الإسماعيلي في دور الستة عشر من بطولة كأس محمد السادس للأبطال "البطولة العربية"، حيث ستقام المباراة الأولى على ستاد الإسماعيلية في 23 من شهر أكتوبر الجاري. وكان الجزيرة تخطى فريق النصر العماني بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا. في
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عمر الوحش: لن أستمر مع الإسماعيلي بسبب الإدارة

كشف عمر الوحش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، عن اعتزاله لعب كرة القدم، قائلًا: "لم أفكر في الاعتزال نهائيًا في الوقت الحالي، مازال أمامي الكثير لكي اقدمه في الملاعب.. كل ما في الأمر، أنني تقدمت بطلب إلى مجلس إدارة النادي، من أجل عدم خوض التدريبات مع الفريق في الفترة المقبلة.. وأرغب في خوض التدريبات في الفترة المقبلة، خارج النادي، حتى لا أثير أي مشكلة مع الجهاز الفني خاصة أنني بعيد عن حساباته الفنية بدون أي سبب".
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غريب: خائف من الإصابات قبل كأس الأمم الإفريقية

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، على أن فريقه حقق مكاسب عديدة رغم التعادل الإيجابي أمام جنوب أفريقيا بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الإسماعيلية، استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، واتفق المنتخبان على تقسيم المباراة الودية بينهما إلى 3 أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة.. وقال شوقي غريب في تصريحات لقناة أون سبورت مساء الجمعة :"خضنا مباراة من ثلاثة أشواط والهدف من ذلك مشاركة جميع اللاعبين خلال فاصل زمني وضعناه،".
إنجلترا - التشيك

التشيك تفوز على إنجلترا بتصفيات اليورو

تمكن المنتخب التشيكي من تحقيق مفاجأة والفوز على نظيره الإنجليزي، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد إدين أرينا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وسجل هاري كين هدف المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 5، وعادل جاكوب برابيتش للمنتخب التشيكي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز زدينيك أوندراسيك هدف الفوز لتشيك في الدقيقة 85. وبقي المنتخب الإنجليزي متصدرا بفارق الأهداف أمام التشيك (12 نقطة لكل منهما) علما بأن المنتخب المضيف لعب 6 مباريات مقابل 5 لانجلترا.
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الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (5)

الإسماعيلي يستعيد نغمة الانتصارات على حساب دجلة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فوزًا غاليًا على نظيره فريق وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. سجل هدف فريق الإسماعيلي الوحيد اللاعب بينسون شيلونجو في الدقيقة 70 من زمن أحداث الشوط الثاني من المباراة وهو الهدف الذي ضمن لفريق الدراويش الثلاث نقاط لمباراة اليوم. بهذه النتيجة يصبح رصيد الإسماعيلي 6 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.
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البطولة العربية.. الإسماعيلي يواجه بطل الإمارات

أسفرت قرعة دور الستة عشر من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، التي أقيمت في الرياض، عن مواجهات قوية لممثلي مصر، حيث يلتقي فريق الإسماعيلي مع نظيره الجزيرة الإماراتي، وستقام مواجهة الذهاب في مصر أولًا ثم يحل الدراويش ضيفًا على الفريق الإماراتي، فيما يقابل فريق الاتحاد السكندري نظيره المحرق البحريني، وخوض مباراة الذهاب في مصر ثم يحل ضيفًا أيضًا على الفريق البحريني في لقاء الاياب، كما شهدت القرعة قمة نارية مغربية بين الرجاء والوداد في دربي كازابلانكا.
محمد-صلاح (1)

سبت كروي ناري.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم السبت، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، أبرزها عندما يحل الأهلي ضيفًا على أسوان في الثالثة عصرًا في الجولة الثالثة من الدوري المصري، ويلعب الإنتاج الحربي أمام المقاولون العرب، ووادي دجلة أمام الإسماعيلي في نفس التوقيت، الخامسة والنصف مساءً، وفي الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي، تبدأ مواجهة برايتون أمام توتنهام في الواحدة والنصف ظهرًا، كما يواجه ليفربول مع المصري محمد صلاح، نظيره ليستر سيتي، في الرابعة مساء، وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:
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سعفان الصغير يفتح النار: لن أكون مؤدبًا مرة أخرى

فتح سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، النار على مسؤولي اتحاد الكرة وجهاد جريشة، الحكم الدولي الذي أدار مباراة فريقه أمام المصري مساء اليوم الأربعاء. وخسر الإسماعيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام نظيره المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع أبناء إيهاب جلال رصيدهم إلى 4 نقاط في المركز الثاني بنفس عدد نقاط المقاولون العرب المتصدر، في المقابل تجمد رصيد الإسماعيلي، عند 3 نقاط في المركز التاسع.
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