الجزيرة الإماراتي يُقيل مدربه قبل مواجهة الإسماعيلي

تحرير:علي الزيني ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م

يورجن ستريبل

أعلن نادي الجزيرة إقالة مدربه الهولندي يورجن ستريبل من قيادة الفريق الأول لكرة القدم، بعد فترة قصيرة من بداية الدوري الإماراتي، جاء ذلك عبر الحساب الرسمي للنادي، على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلًا: "تعلن شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم عن إنهاء تعاقدها مع مدرب الفريق الأول الهولندي يورجن ستريبل". ويحتل فريق الجزيرة المركز السابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الإماراتي بعد مرور ثلاث جولات من البداية، برصيد أربع نقاط، حيث يتصدر الشارقة بطل البطولة في الموسم الماضي الترتيب بالعلامة الكاملة.

ومن المقرر أن يلعب الجزيرة أمام فريق الإسماعيلي في دور الستة عشر من بطولة كأس محمد السادس للأبطال "البطولة العربية"، حيث ستقام المباراة الأولى على ستاد الإسماعيلية في 23 من شهر أكتوبر الجاري. وكان الجزيرة تخطى فريق النصر العماني بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا. في