رياضة

التعادل الإيجابي يحسم ودية المغرب وليبيا

تحرير:علي الزيني ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م
المغرب
المغرب
حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، ونظيره المنتخب الليبي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على الملعب الشرفي بوجدة، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، والتي ستقام في الكاميرون، حيث يشارك منتخب أسود الأطلسي، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات موريتانيا ونظيره البوروندي وإفريقيا الوسطى، في المقابل يشارك منتخب ليبيا في المجموعة العاشرة، رفقة منتخب تونس و المنتخب التنزاني وغينيا الاستوائية.
في الدقيقة 20، سجل جواد ياميق هدف التقدم للمنتخب المغربي، بعدما استقبل عرضية من ركنية برأسية في الشباك، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، أدرك المنتخب الليبي، هدف التعادل عن طريق سند الورفلي، الذي استقبل كرة عرضية بعد تنفيذ ركلة ركنية برأسية في الشباك، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف
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عمر الوحش: لن أستمر مع الإسماعيلي بسبب الإدارة

كشف عمر الوحش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، عن اعتزاله لعب كرة القدم، قائلًا: "لم أفكر في الاعتزال نهائيًا في الوقت الحالي، مازال أمامي الكثير لكي اقدمه في الملاعب.. كل ما في الأمر، أنني تقدمت بطلب إلى مجلس إدارة النادي، من أجل عدم خوض التدريبات مع الفريق في الفترة المقبلة.. وأرغب في خوض التدريبات في الفترة المقبلة، خارج النادي، حتى لا أثير أي مشكلة مع الجهاز الفني خاصة أنني بعيد عن حساباته الفنية بدون أي سبب".
شوقى-غريب

غريب: خائف من الإصابات قبل كأس الأمم الإفريقية

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، على أن فريقه حقق مكاسب عديدة رغم التعادل الإيجابي أمام جنوب أفريقيا بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الإسماعيلية، استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، واتفق المنتخبان على تقسيم المباراة الودية بينهما إلى 3 أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة.. وقال شوقي غريب في تصريحات لقناة أون سبورت مساء الجمعة :"خضنا مباراة من ثلاثة أشواط والهدف من ذلك مشاركة جميع اللاعبين خلال فاصل زمني وضعناه،".
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التشيك تفوز على إنجلترا بتصفيات اليورو

تمكن المنتخب التشيكي من تحقيق مفاجأة والفوز على نظيره الإنجليزي، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد إدين أرينا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وسجل هاري كين هدف المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 5، وعادل جاكوب برابيتش للمنتخب التشيكي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز زدينيك أوندراسيك هدف الفوز لتشيك في الدقيقة 85. وبقي المنتخب الإنجليزي متصدرا بفارق الأهداف أمام التشيك (12 نقطة لكل منهما) علما بأن المنتخب المضيف لعب 6 مباريات مقابل 5 لانجلترا.
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المنتخب المصرى للشباب يحقق فوزًا سهلا أمام عمان

حقق منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الفراعنة مواليد 2001 الفوز بستة أهداف مقابل هدف على حساب المنتخب العمانى، فى اللقاء الودى الذى جمع بينهما اليوم الأحد على ملعب نادى الشمس، وسجل لصالح المنتخب كل من عبدالله عادل وإبراهيم عادل وأسامة فيصل ومحمود صابر ومحمد سلامة وريتشارد رضا. وتأتى المباراة فى إطار استعدادات منتخب شباب الفراعنة لكأس الأمم الإفريقية والتى من المقرر إقامتها فى موريتانيا عام 2021، ويأتى ذلك الفوز بعد التعادل السلبي في المباراة الودية الأولى أمام المنتخب السعودي.
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مصطفى محمد يقود الزمالك للفوز على الاتحاد في الدوري

بعد مباراة متوسطة من لاعبي الفريقين، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الصاعد بسرعة الصاروخ مصطفى محمد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "بتروسبورت"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، بهذا الفوز حصد الفارس الأبيض أول ثلاث نقاط في بداية مشواره بالمسابقة المحلية، في المقابل فشل زعيم الثغر في تحقيق أي نقطة. الفوز الذي حققه الزمالك جاء على نفس نهج الأهلي حامل اللقب، الذي فاز اليوم أيضًا على نظيره سموحة بهدف دون رد أيضًا.
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الزمالك بالقوة الضاربة أمام زعيم الثغر

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بنادي الزمالك عن تشكيلة فريقه، التي تخوض مواجهة نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي ستنطلق الثامنة مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت، في ختام مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد عمر للساحة، ويعاونه الثنائي هاني عبدالفتاح وهاني خيري مساعدين، وإبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، وهو الطاقم الذي اختارته لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور.
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إيهاب جلال يعتذر عن قيادة منتخب الفراعنة

أبلغ إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، مسئولي اتحاد الكرة، رسمياً باعتذاره عن عدم تولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني. ورفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تحمل الشرط الجزائي في عقد إيهاب جلال مع المصري البورسعيدي، والبالغ راتب شهرين. وأقال مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة، المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني خافيير أجيري، عقب الخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية، وتوج باللقب منتخب الجزائر.
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