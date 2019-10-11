التعادل الإيجابي يحسم ودية المغرب وليبيا

تحرير:علي الزيني ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م

المغرب

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، ونظيره المنتخب الليبي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على الملعب الشرفي بوجدة، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، والتي ستقام في الكاميرون، حيث يشارك منتخب أسود الأطلسي، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات موريتانيا ونظيره البوروندي وإفريقيا الوسطى، في المقابل يشارك منتخب ليبيا في المجموعة العاشرة، رفقة منتخب تونس و المنتخب التنزاني وغينيا الاستوائية.

في الدقيقة 20، سجل جواد ياميق هدف التقدم للمنتخب المغربي، بعدما استقبل عرضية من ركنية برأسية في الشباك، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، أدرك المنتخب الليبي، هدف التعادل عن طريق سند الورفلي، الذي استقبل كرة عرضية بعد تنفيذ ركلة ركنية برأسية في الشباك، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف