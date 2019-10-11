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أحب مصر كثيرا.. رسالة ناتالي باي لـ«الإسكندرية السينمائي»

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م
ناتالي باي
ناتالي باي
قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، تسليم المنتجة الفرنسية ماري فرانس بيرير، درع تكريم النجمة الفرنسية ناتالي باي، التي اعتذرت عن حضور حفل تكريمها بالدورة الـ35 لأسباب صحية. وأكدت ناتالي باي خلال رسالة بعثتها لإدارة المهرجان، أنها كانت ترغب في زيارة مصر، التي تحبها كثيرا، متمنية من إدارة المهرجان أن تكون مدعوة بالدورة القادمة، خاصة لما سمعته عن مصر عموما ومدينة الإسكندرية بشكل خاص.
وأعربت باي، عن حزنها الشديد لعدم قدرتها على حضور المهرجان، بسبب إصابتها بأزمة صحية مفاجئة نقلت إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.تجدر الإشارة إلى أن الفنانة ناتالي باي بدأت أولى خطواتها الفنية عام 1972، وقدمت العديد من الأفلام السينمائية منها: "عودة من حرب مارتين" و"الميزان"، "بوب سويم"، "شأن خاص"، "الإرادة"،
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مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير (1)

وقفة لفناني 30 دولة للتنديد بالإرهاب على هامش مهرجان الإسكندرية

نظمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 35 اليوم الجمعة، وقفة لمجموعة من فناني مصر و30 دولة مشاركة بالمهرجان على شاطئ المنتزه شرق الاسكندرية؛ للتنديد بالإرهاب والإدمان. وتهدف الوقفة إلى التأكيد على دور الفن والفنانين في مواجهة قضايا المجتمع السياسية والاجتماعية، والتنديد بكل جرائم العنف والإرهاب.
محمد -كريم -ومحمد- صلاح

«A Score to Settle» سر لقاء محمد كريم وصلاح في دبي

كشف النجم محمد كريم، كواليس لقائه بنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على هامش حصوله على جائزة "رجل العام"، خلال حفل ضخم أقيم في متحف اللوفر بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وأوضح أنه التقى صلاح في حفل توزيع الجوائز ثم جمعه لقاء بعد ذلك في حفل أقيم علي شرف المكرمين، وعبر محمد كريم لـ"مو صلاح" عن مدى إعجابه بمسيرته في عالم كرة القدم ومعاناته والصعوبات التي كانت تواجهه للوصول لهدفه حتى أصبح لاعبًا محترفًا عالميًا.
ندوة-عن-يوسف-شاهين-في-مهرجان-الاسكندرية-السنمائي (9)

مخرج «حريق أوبرا القاهرة»: توثيق لذكريات أبطاله

شهد ثالث أيام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، عرض الفيلم التسجيلي "حريق أوبرا القاهرة " للمخرج كمال عبد العزيز، والذي أثار شجن الحاضرين بسبب هذه الذكرى المؤلمة التي تركها هذا الحريق في نفوس المصريين، وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها الدكتور حسن عماد مكاوي، وتحدث المخرج، قائلا: "الفيلم استغرق 5 سنوات في التحضير والتصوير، وهو من إنتاجي وضم 13 شهادة لعدد من نجوم الأوبرا الكبار مثل ماجدة صالح، والدكتورة رتيبة الحفني وغيرهم وهؤلاء الكبار توفي منهم 10 أشخاص ليصبح هذا الفيلم وثيقة لهم، ولذكرياتهم عن هذا الحادث الأليم".
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النجوم يتألقون في حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي-6

يبدأ غدا.. تفاصيل الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية

تنطلق، غدا الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والتى تقام بمحافظة الإسكندرية تحت شعار «السينما والتجريب»، برئاسة الناقد الأمير أباظة، خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر، وقد اختارت إدارة المهرجان دولة إسبانيا ضيف شرف هذه الدورة التي تحمل اسم النجمة نبيلة عبيد، التى سيتم تكريمها إلى جوار عدد من الأسماء المصرية والعربية، وهم الفنان محمود قابيل، والمخرج محمد فاضل، واسم الناقد أحمد رأفت بهجت، والممثل اللبناني رفيق على أحمد، والمخرج التونسي رشيد فرشيو.
مهرجان الإسكندرية السينمائي-15

محيي إسماعيل عضو لجنة تحكيم بـ«الإسكندرية السينمائي»

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، المقرر انطلاق فعاليات دورته الـ35 خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الجاري، اليوم السبت، عن اختيار النجم محيى إسماعيل لعضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية. ويعد "إسماعيل" أحد الفنانين الذين يتميزون بتقديم الأدوار الصعبة المركبة وتجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصًا في هذه الأدوار الصعبة والمركبة حتى أُطلق عليه لقب "رائد وملك السيكودراما في مصر"، وقدم مؤخرًا شخصية من الشخصيات المحورية في فيلم "الكنز" الذي كتبه السيناريست عبد الرحيم كمال، وهي شخصية "الكاهن".
هند-صبرى

دموع وشكر وعرفان.. لحظات مؤثرة أثناء تكريم هند صبري بالجونة

بكت الفنانة هند صبري، أثناء تسلمها جائزة أفضل ممثلة من مهرجان الجون السينمائي، عن دورها في فيلم "حلم نورا"، وتوجهت بالشكر إلى زوجها، قائلة: "لولاه عمري ما كنت هابقى قادرة على العمل"، وشكرت واالدتها أييضا على عنايتها بأولادها حتى تستطيع أن تواصل مسيرتها في التمثيل.. وعرض "حلم نورا'' ضمن فعاليات مهرجان الجونة وشارك فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وقالت هند في تصريحات لـ"التحرير"، إنها سعيدة جدا بعرض الفيلم في الجونة، وأشارت إلى أنها تميل للتواجد في الأفلام النسائية، خاصة أن أول عمل لها كان عمرها 16 عاما، وكانت تخرجة سيدة ويتحدث عن النساء.
محمد هنيدى

هنيدي ينعي الشهداء أثناء تكريمه في الجونة: دفاع لآخر نقطة دم

قدمت الفنانة بشرى مدير عمليات مهرجان الجونة السينمائي، الفنان أحمد السقا، الذي حاولوا إخفائه عن الحاضرين ليكون مفاجأة حفل ختام المهرجان، ورحب نجم الأكشن في البداية بالحاضرين، وشكر القائمين على المهرجان لمجهودهم الكبير، وأكد أن وجوده بالجونة السينمائي شرف كبير، ودعا رجل الأعمال نجيب ساويرس، للصعود على المسرح، لتكريم نجم الكوميديا محمد هنيدي، وأوضح ساويرس، في كلمته، أن فنانين الكوميديا لا ياخذوا حقهم، ولكن هنيدي "عافر وأسعد الجماهير"، وقبل التكريم طلب السقا عرض فيلم قصير به مقاطع من أفلام هنيدي، وآراء من صناع السينما تحدثوا عن بصمته في السينما.
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