أحب مصر كثيرا.. رسالة ناتالي باي لـ«الإسكندرية السينمائي»

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

ناتالي باي

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، تسليم المنتجة الفرنسية ماري فرانس بيرير، درع تكريم النجمة الفرنسية ناتالي باي، التي اعتذرت عن حضور حفل تكريمها بالدورة الـ35 لأسباب صحية. وأكدت ناتالي باي خلال رسالة بعثتها لإدارة المهرجان، أنها كانت ترغب في زيارة مصر، التي تحبها كثيرا، متمنية من إدارة المهرجان أن تكون مدعوة بالدورة القادمة، خاصة لما سمعته عن مصر عموما ومدينة الإسكندرية بشكل خاص.

وأعربت باي، عن حزنها الشديد لعدم قدرتها على حضور المهرجان، بسبب إصابتها بأزمة صحية مفاجئة نقلت إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.تجدر الإشارة إلى أن الفنانة ناتالي باي بدأت أولى خطواتها الفنية عام 1972، وقدمت العديد من الأفلام السينمائية منها: "عودة من حرب مارتين" و"الميزان"، "بوب سويم"، "شأن خاص"، "الإرادة"،