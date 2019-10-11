وديًا.. المنتخب الأولمبي يتعادل مع جنوب إفريقيا

تحرير:أحمد بركات ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

جهاز المنتخب

تعادل المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني مع نظيره جنوب إفريقيا بهدف لكلا منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية، استعدادًا لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، واتفق المنتخبان على تقسيم المباراة الودية بينهما إلى 3 أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة. وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الفراعنة عن طريق أحمد ياسر ريان فيما انتهى الشوط الثاني بنفس النتيجة واستطاع المنتخب المصري أن يحافظ على تقدمه بهدف دون رد.

وشهدت المباراة طرد محمد صادق لاعب المنتخب الأوليمبي وعنف شوقي غريب لاعبه إمام عاشور بسبب فرديته الزائدة. فيما طالب مدرب جنوب أفريقيا، نظيره المصري شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي، بإشراك لاعب بدلًا من محمد صادق الذي تعرض للطرد بعد حصوله على إنذارين. انتهت المباراة الودية بين المنتخب الأوليمبي