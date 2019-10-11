رياضة

وديًا.. المنتخب الأولمبي يتعادل مع جنوب إفريقيا

تحرير:أحمد بركات ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م
جهاز المنتخب
جهاز المنتخب
تعادل المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني مع نظيره جنوب إفريقيا بهدف لكلا منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية، استعدادًا لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، واتفق المنتخبان على تقسيم المباراة الودية بينهما إلى 3 أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة. وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الفراعنة عن طريق أحمد ياسر ريان فيما انتهى الشوط الثاني بنفس النتيجة واستطاع المنتخب المصري أن يحافظ على تقدمه بهدف دون رد.
وشهدت المباراة طرد محمد صادق لاعب المنتخب الأوليمبي وعنف شوقي غريب لاعبه إمام عاشور بسبب فرديته الزائدة. فيما طالب مدرب جنوب أفريقيا،  نظيره المصري شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي، بإشراك لاعب بدلًا من محمد صادق الذي تعرض للطرد بعد حصوله على إنذارين. انتهت المباراة الودية بين المنتخب الأوليمبي
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الإسماعيلي (2)

عمر الوحش: لن أستمر مع الإسماعيلي بسبب الإدارة

كشف عمر الوحش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، عن اعتزاله لعب كرة القدم، قائلًا: "لم أفكر في الاعتزال نهائيًا في الوقت الحالي، مازال أمامي الكثير لكي اقدمه في الملاعب.. كل ما في الأمر، أنني تقدمت بطلب إلى مجلس إدارة النادي، من أجل عدم خوض التدريبات مع الفريق في الفترة المقبلة.. وأرغب في خوض التدريبات في الفترة المقبلة، خارج النادي، حتى لا أثير أي مشكلة مع الجهاز الفني خاصة أنني بعيد عن حساباته الفنية بدون أي سبب".
شوقى-غريب

غريب: خائف من الإصابات قبل كأس الأمم الإفريقية

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، على أن فريقه حقق مكاسب عديدة رغم التعادل الإيجابي أمام جنوب أفريقيا بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الإسماعيلية، استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، واتفق المنتخبان على تقسيم المباراة الودية بينهما إلى 3 أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة.. وقال شوقي غريب في تصريحات لقناة أون سبورت مساء الجمعة :"خضنا مباراة من ثلاثة أشواط والهدف من ذلك مشاركة جميع اللاعبين خلال فاصل زمني وضعناه،".
إنجلترا - التشيك

التشيك تفوز على إنجلترا بتصفيات اليورو

تمكن المنتخب التشيكي من تحقيق مفاجأة والفوز على نظيره الإنجليزي، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد إدين أرينا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وسجل هاري كين هدف المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 5، وعادل جاكوب برابيتش للمنتخب التشيكي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز زدينيك أوندراسيك هدف الفوز لتشيك في الدقيقة 85. وبقي المنتخب الإنجليزي متصدرا بفارق الأهداف أمام التشيك (12 نقطة لكل منهما) علما بأن المنتخب المضيف لعب 6 مباريات مقابل 5 لانجلترا.
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حسام البدري (1)

البدري: متفائل لهذا السبب.. وأضحك على الانتقادات

أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن أي مدرب يحلم بتدريب منتخب بلاده، مشيرًا إلى أنه حقق حلمه بالوصول لمنصب المدير الفني لمنتخب الفراعنة. وأضاف البدري في تصريحاته تليفزيونية مساء اليوم الثلاثاء، عبر قناة Time Sports أن المسؤولية كبيرة على عاتقه، خاصة أن تدريب المنتخب يختلف عن تدريب الأندية، كاشفًا أنه تلقى 4 عروض داخل وخارج مصر، لكن كان لديه شعور بأنه مرشح بقوة لتدريب منتخب مصر في ظل مرحلة التغيير الأخيرة، لذلك فضل عدم التعجل في مستقبله.
شوقى-غريب

شوقي غريب: أحلم بميدالية أولمبية في طوكيو 2020

يرغب شوقي غريب مدرب المنتخب الوطني تحت 23 عاما، في جني ثمار 20 شهرا من العمل المتواصل بقيادة بلاده للظهور في مسابقة كرة القدم في ألعاب طوكيو 2020. وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو بمشاركة ثمانية منتخبات، وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى طوكيو 2020. وقال غريب: "نحن الآن على بعد 30 يوما فقط من انطلاق أمم إفريقيا، تحت 23 عاما والتي تستضيفها مصر، أملي كبير في تحقيق الحلم المركب الذي يبدأ في القاهرة بالفوز بلقب أمم إفريقيا ثم اللعب في أولمبياد طوكيو والوصول إلى الحلم الأكبر بإحراز ميدالية أولمبية".
تركي-آل-الشيخ

تركي آل الشيخ يدعو منتخب مصر لخوض مباراة عالمية

دعا المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لإقامة مباراة ودية للمنتخب الوطني مع واحد من منتخبي الأرجنتين أو البرازيل، على أن تقام المباراة في مدينة الرياض بالسعودية، ويسعى اتحاد الكرة المصري لتوفير مباريات ودية للمنتخب المصري استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2022 بقطر وتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون. ونشر آل الشيخ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أدعو منتخب مصر الشقيق في موسم الرياض للعب مباراة ودية نرتبها مع المنتخب الأرجنتيني أو البرازيلي بنجومه".
مران الأهلي

مران الأهلي.. تعليمات خاصة لصبحي وفقرة لإنهاء الفرص

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، مساء اليوم الخميس، على استاد مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، ضمن مباريات الإياب بالدور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وخصص توماس بينكيل، مخطط الأحمال للفريق، فقرة تدريبية خاصة لمدة 30 دقيقة وذلك من أجل رفع الحالة البدنية للاعبين، وبدأت الفقرة بتدريبات لرفع القوة البدنية والجسمانية للاعبين، واختتم الفقرة بتدريبات لنقل الكرة بشكل سريع في وضع الحركة.
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