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أنباء عن إصابة جنود أمريكيين وفرنسيين في قصف تركي بسوريا

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م
العدوان التركي على تركيا
العدوان التركي على تركيا
أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية، الجمعة، أن القوات التركية أطلقت النيران على أراضٍ قريبة من تمركز القوات الأمريكية الخاصة قرب مدينة عين العرب "كوباني" في سوريا، خلال اعتدائها الأخير على الأراضي السورية، وأوضحت القناة أن المدفعية التركية أطلقت النيران على بعد أمتار من تمركز خاص بالقوات الخاصة الأمريكية شمالي سوريا، فيما أشارت "العربية"، إلى أنه تواردت أنباء حول إصابة جنود أمريكيين وفرنسيين. وكان مسؤول أمريكي قد أكد إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في انفجار قرب موقع للقوات الأمريكية بجوار عين العرب، بينما لم ترد بعد أنباء مؤكدة حول عدد الإصابات.
وخرجت مروحية من القاعدة التي تعرضت للقصف، وسط ترجيحات بأنها تحمل مصابين، فيما تشير المعلومات إلى أن القاعدة بقذيفة مباشرة واحدة على الأقل.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد حذر نظيره التركي من عواقب وخيمة حال إصابة أي من الجنود الأمريكيين بأذى، وذلك قبل نحو يومين من بدء العملية العسكرية التركية شمال
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قوات-امريكية

أمريكا تعلن إرسال عدد كبير من قواتها إلى السعودية

أعلنت وزراة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، إرسال عدد كبير من القوات إلى المملكة العربية السعودية، لمواجهة التهديدات الإيرانية لأمن منطقة الخليج، بعدما أثبتت الأدلة وقوف طهران وراء الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في بقيق والخريص، في الرابع عشر من سبتمبر الماضي، وأوضح النتاجون، في بيان رسمي، أنه سيتم نشر 3 آلاف جندي أمريكي إضافي في السعودية، مشيرا إلى أن القوات التي سيتم نشرها، تشمل مجموعات للدفاع الجوي ومجموعات قتالية، بحسب رويترز.
عبدالله حمدوك

السودان: تعيين امرأة رئيسة للقضاء يؤكد التزامنا بالتغيير الشامل

قال رئيس الوزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إن تعيين امرأة على رأس السلطة القضائية كأول امراة تتولى هذا المنصب في تاريخ السودان، يأتي تأكيدا لالتزامنا تجاه تحقيق التغيير الشامل . وكان مجلس السيادة في السودان أعلن تسمية القاضية نعمات عبد الله، رئيسا لسلطة القضاء، والقاضي السابق تاج السر الحبر، نائبا عاما. وأكد حمدوك - في تعليق اليوم الجمعة على هذا القرار، أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة في السودان، مضيفا: "لا شك أننا دائما ننظر إلى المستقبل وكلنا أمل لتصبح شعارات ثورة ديسمبر المجيدة (حرية سلام وعدالة) واقعا نعيشه في بلادنا العظيمة".
انتخابات تونس

حركة «تحيا تونس» تقرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة

أفاد عضو المجلس الوطني لحركة "تحيا تونس"، محمد الصافي الجلالى، بأن المجلس الوطني للحزب قرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، والاصطفاف في المعارضة. وقال الجلالي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، إن المجلس يدعو الأطراف الفائزة في الانتخابات التشريعية إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد "رئيس حركة "تحيا تونس" أعرب خلال حضوره المجلس الوطني، الذي انعقد مساء أمس، عن استعداده لعملية تسليم السلطة.
استهداف ناقلات نفط

انفجار بناقلة إيرانية بالبحر الأحمر يتسبب في تسرب نفطي

وقع انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر، اليوم الجمعة، مما أسفر عن اندلاع حريق على متنها وتسرب كميات من النفط. ووفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، فإن الانفجار أوقع أضرارا لحقت بالخزانين الرئيسيين للسفينة، مما أدى إلى تسرب النفط المخزون فيهما إلى البحر الأحمر. يشار إلى أن الخبراء الفنيين المتواجدين على متن الناقلة يحققون حاليا في أسباب وقوع الانفجار. أعلنت إيران، السيطرة على تسرب نفطي، بعد انفجار في ناقلة تابعة لها في البحر الأحمر، فيما تراجعت بعدها وقالت إنه لا يوجد حريق على ناقلتها في وسط البحر الأحمر، "بحسب "العربية".
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الرفض واضح.. تأكيد موقف ترامب من العدوان التركي على سوريا

أكدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، في تصريحات صحفية، أن الرئيس دونالد ترامب لا يؤيد الهجوم العسكري التركي على الأراضي السورية، وقالت اليوم الخميس: "أنهينا للتو مشاوراتِنا بشأن سوريا، وكما أوضح الرئيس ترامب بشكل واضح بما يكفي، فإن الولايات المتحدة لم تؤيد بأي شكل قرار تركيا بشن هجوم عسكري شمال شرقي سوريا"، وحذّرت كرافت من عواقب الاعتداء التركي على الجماعات العرقية في سوريا، وخطر أن يتسبب هذا الهجوم في أن "تستغل داعش هذه الأعمال التركية لإعادة ترتيب نفسها من جديد"، بحسب "سي إن إن".
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هل ينقذ الأوروبيون الأكراد من أطماع الغزو التركي؟

بات من الواضح أن رهان الأكراد الرئيسي لإيقاف هجمات تركيا العسكرية على مواقع شمال شرق سوريا، سيكون خلال الفترة المقبلة على الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد أن تضاءل دور واشنطن عسكريا في هذا الملف خلال اليومين الماضيين. ووجد قادة وزعماء الأكراد، أن الاتحاد الأوروبي قد يستطيع أن يتخذ موقفًا سياسيا من شأنه التأثير على القرار التركي، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي، بما قد يجبر الرئيس رجب طيب أردوغان على العدول عن الاستمرار في المواجهة العسكرية الحالية.
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بعد غزو سوريا.. تركيا على بعد خطوات من جحيم اقتصادي

بدا غزو أنقرة لمواقع شمال وشرق سوريا، بمثابة فصل جديد للأزمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وهو الأمر الذي قد يُشكل تهديدًا واضحًا على المستوى الاقتصادي والسياسي لأنقرة في المستقبل القريب. الرئيس الأمريكي يدرك مدى قدرته على إيلام تركيا بشكل عام، وعلى المستوى الاقتصادي بالأخص، لا سيما أنه له تجربة سابقة على مدى العام الماضي، لم تستطع حتى الآن أنقرة أن تستفيق من ضرباتها، رغم مرور ما يزيد على عام كامل على الضربات الاقتصادية لتركيا.
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البنتاجون يصحح أخطاء ترامب بعد انسحابه من سوريا

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستمر في اتخاذ قرارات عشوائية دون الرجوع لمستشاريه، والتي قد تضر بموقف البلاد، والأمن القومي الأمريكي. حيث تحاول وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التراجع عن الضوء الأخضر الذي منحه ترامب للهجوم التركي على المناطق السورية التي يسيطر عليها الأكراد، محذرة أنقرة من أنها لا تدعم هذه الخطوة "المزعزعة للأمن". وأعلن البيت الأبيض عن سحب قوات أمريكية متمركزة في شمال شرق سوريا قبيل العملية العسكرية التي تعتزم أنقرة القيام بها ضد قوات سوريا الديمقراطية، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
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