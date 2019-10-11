أنباء عن إصابة جنود أمريكيين وفرنسيين في قصف تركي بسوريا

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م

العدوان التركي على تركيا

أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية، الجمعة، أن القوات التركية أطلقت النيران على أراضٍ قريبة من تمركز القوات الأمريكية الخاصة قرب مدينة عين العرب "كوباني" في سوريا، خلال اعتدائها الأخير على الأراضي السورية، وأوضحت القناة أن المدفعية التركية أطلقت النيران على بعد أمتار من تمركز خاص بالقوات الخاصة الأمريكية شمالي سوريا، فيما أشارت "العربية"، إلى أنه تواردت أنباء حول إصابة جنود أمريكيين وفرنسيين. وكان مسؤول أمريكي قد أكد إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في انفجار قرب موقع للقوات الأمريكية بجوار عين العرب، بينما لم ترد بعد أنباء مؤكدة حول عدد الإصابات.

وخرجت مروحية من القاعدة التي تعرضت للقصف، وسط ترجيحات بأنها تحمل مصابين، فيما تشير المعلومات إلى أن القاعدة بقذيفة مباشرة واحدة على الأقل.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد حذر نظيره التركي من عواقب وخيمة حال إصابة أي من الجنود الأمريكيين بأذى، وذلك قبل نحو يومين من بدء العملية العسكرية التركية شمال