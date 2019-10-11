رياضة

رونالدو يقود البرتغال للفوز على لوكسمبرج

تحرير:علي الزيني ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ م
البرتغال
البرتغال
حقق منتخب البرتغال فوزًا كبيرًا على نظيره لوكسمبرج، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب خوسيه الفالادي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020، افتتح برناردو سيلفا التسجيل، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني، واختتم جونزالو جويديس ثلاثية أصحاب الأرض، ليرفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني من 5 مباريات، خلف المتصدر أوكرانيا برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، بينما تجمد رصيد منتخب لوكسمبرج عند 4 نقاط في المركز الرابع.
سيطر منتخب البرتغال على مجريات الأمور، في المقابل اعتمد منتخب لوكسمبرج على التراجع الدفاعي وإغلاق المساحات، ومحاولة اللعب على المرتدات التي لم تشكل أي خطورة على مرمى أصحاب الأرض. المنتخب البرتغالي، سجل هدف التقدم في الدقيقة 16، عن طريق بيرناردو سيلفا، بعدما تابع تسديدة سيميدو، ووضعها في الشباك، وتألق
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الإسماعيلي (2)

عمر الوحش: لن أستمر مع الإسماعيلي بسبب الإدارة

كشف عمر الوحش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، عن اعتزاله لعب كرة القدم، قائلًا: "لم أفكر في الاعتزال نهائيًا في الوقت الحالي، مازال أمامي الكثير لكي اقدمه في الملاعب.. كل ما في الأمر، أنني تقدمت بطلب إلى مجلس إدارة النادي، من أجل عدم خوض التدريبات مع الفريق في الفترة المقبلة.. وأرغب في خوض التدريبات في الفترة المقبلة، خارج النادي، حتى لا أثير أي مشكلة مع الجهاز الفني خاصة أنني بعيد عن حساباته الفنية بدون أي سبب".
شوقى-غريب

غريب: خائف من الإصابات قبل كأس الأمم الإفريقية

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، على أن فريقه حقق مكاسب عديدة رغم التعادل الإيجابي أمام جنوب أفريقيا بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الإسماعيلية، استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، واتفق المنتخبان على تقسيم المباراة الودية بينهما إلى 3 أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة.. وقال شوقي غريب في تصريحات لقناة أون سبورت مساء الجمعة :"خضنا مباراة من ثلاثة أشواط والهدف من ذلك مشاركة جميع اللاعبين خلال فاصل زمني وضعناه،".
إنجلترا - التشيك

التشيك تفوز على إنجلترا بتصفيات اليورو

تمكن المنتخب التشيكي من تحقيق مفاجأة والفوز على نظيره الإنجليزي، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد إدين أرينا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وسجل هاري كين هدف المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 5، وعادل جاكوب برابيتش للمنتخب التشيكي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز زدينيك أوندراسيك هدف الفوز لتشيك في الدقيقة 85. وبقي المنتخب الإنجليزي متصدرا بفارق الأهداف أمام التشيك (12 نقطة لكل منهما) علما بأن المنتخب المضيف لعب 6 مباريات مقابل 5 لانجلترا.
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أرسين-فينجر

أرسين فينجر: هازارد لن يعوض رحيل رونالدو

علق الفرنسي أرسين فينجر المدير الفنى السابق لفريق آرسنال السابق، على صفقة البلجيكي إيدن هازارد الذى رحل عن تشيلسي الإنجليزي إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسبانى، مشيرًا إلى أن هازارد لن يعوض رحيل كريستيانو رونالدو عن المرينجى، وقال فينجر فى تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هازارد لن يعوض رونالدو، لا أعتقد أنه يستطيع تسجيل 50 هدفا فى العام الواحد". وأوضح فينجر: "بالتأكيد هازارد سيصبح أحد النجوم فى ريال مدريد، لكنه لن يملأ الفراغ الذى تركه رونالدو، كريستيانو لاعب استثنائي خاصة فى المباريات الحاسمة".
كريستيانو رونالدو

رسالة حماسية من رونالدو لنجوم منتخب البرتغال

وجه كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، رسالة حماسية بعد انضمامه لتدريبات المنتخب البرتغالي، استعدادًا لمباراتي لوكسمبرج يوم 11 أكتوبر الجاري، وأوكرانيا يوم 14 من ذات الشهر، ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020. وكتب صاروخ ماديرا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أمر يسعدني دائمًا العودة إلى بلدي وتمثيل المنتخب الوطني ورؤية زملائي في العديد من المعارك المقبلة، سنقاتل من أجل إعادة اسم البرتغال إلى القمة مجددًا، هيا بنا نذهب".
يوفنتوس

يوفنتوس يخطف صدارة الدوري بالفوز على إنتر

خطف فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا من نظيره إنتر ميلان، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو "جوزيبي مياتزا"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل باولو ديبالا هدف التقدم للسيدة العجوز، وأدرك مارتينيز هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأحرز هيجواين هدف الفوز لليوفي، الذي ألحق الخسارة الأول لأبناء كونتي، وحلق في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 19 نقطة، في المقابل تراجع إنتر إلى المركز الثاني بـ 18 نقطة.
ميلان

ميلان يفوز على جنوى في مباراة البطاقات الحمراء

في مباراة مثيرة، شهدت 4 حالات طرد، حقق فريق ميلان فوزًا ثمينًا على نظيره جنوى، بهدفين لهدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب لويجي فيراريس "ماراتسي"، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل لاسه شوني هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك ثيو هيرنانديز هدف التعادل للضيوف، وأحرز فرانك كيسي هدف الفوز لميلان، الذي رفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الحادي عشر، في المقابل توقف رصيد جنوى عند خمس نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.
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