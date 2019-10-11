رونالدو يقود البرتغال للفوز على لوكسمبرج

تحرير:علي الزيني ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ م

البرتغال

حقق منتخب البرتغال فوزًا كبيرًا على نظيره لوكسمبرج، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب خوسيه الفالادي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020، افتتح برناردو سيلفا التسجيل، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني، واختتم جونزالو جويديس ثلاثية أصحاب الأرض، ليرفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني من 5 مباريات، خلف المتصدر أوكرانيا برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، بينما تجمد رصيد منتخب لوكسمبرج عند 4 نقاط في المركز الرابع.

سيطر منتخب البرتغال على مجريات الأمور، في المقابل اعتمد منتخب لوكسمبرج على التراجع الدفاعي وإغلاق المساحات، ومحاولة اللعب على المرتدات التي لم تشكل أي خطورة على مرمى أصحاب الأرض. المنتخب البرتغالي، سجل هدف التقدم في الدقيقة 16، عن طريق بيرناردو سيلفا، بعدما تابع تسديدة سيميدو، ووضعها في الشباك، وتألق

سيطر منتخب البرتغال على مجريات الأمور، في المقابل اعتمد منتخب لوكسمبرج على التراجع الدفاعي وإغلاق المساحات، ومحاولة اللعب على المرتدات التي لم تشكل أي خطورة على مرمى أصحاب الأرض.



المنتخب البرتغالي، سجل هدف التقدم في الدقيقة 16، عن طريق بيرناردو سيلفا، بعدما تابع تسديدة سيميدو، ووضعها في الشباك، وتألق حارس مرمى لوكسمبرج وتصدى لأكثر من فرصة هدف محقق، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.



وفي الدقيقة 66، سجل رونالدو الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي، بعدما قطع الكرة من مدافع لوكسمبرج، وانفرد بالمرمى، وسدد الكرة من فوق الحارس لتسكن الشباك، ونجح جويديس في تسجيل ثالث أهداف البرتغال بالدقيقة 89 بعدما سدد كرة أرضية اصطدمت بمدافع الضيوف، وسكنت الشباك.