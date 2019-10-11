رياضة

التشيك تفوز على إنجلترا بتصفيات اليورو

تحرير:أحمد سعيد ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ م
انجلترا - التشيك
انجلترا - التشيك
تمكن المنتخب التشيكي من تحقيق مفاجأة والفوز على نظيره الإنجليزي، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد إدين أرينا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وسجل هاري كين هدف المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 5، وعادل جاكوب برابيتش للمنتخب التشيكي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز زدينيك أوندراسيك هدف الفوز لتشيك في الدقيقة 85. وبقي المنتخب الإنجليزي متصدرا بفارق الأهداف أمام التشيك (12 نقطة لكل منهما) علما بأن المنتخب المضيف لعب 6 مباريات مقابل 5 لانجلترا.
وذكرت شبكة "أوبتا" العالمية أن تلك هي المرة الأولى التي يتعرض فيها منتخب إنجلترا للهزيمة في التصفيات، سواء كانت المؤهلة لأمم أوروبا أو كأس العالم، وذلك منذ 10 أكتوبر عام 2009، وخسرت إنجلترا آنذاك أمام أوكرانيا بهدف دون رد. وأفادت أن خسارة اليوم أنهت بذلك سلسلة اللاهزيمة لإنجلترا في التصفيات والتي تضمنت
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الإسماعيلي (2)

عمر الوحش: لن أستمر مع الإسماعيلي بسبب الإدارة

كشف عمر الوحش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، عن اعتزاله لعب كرة القدم، قائلًا: "لم أفكر في الاعتزال نهائيًا في الوقت الحالي، مازال أمامي الكثير لكي اقدمه في الملاعب.. كل ما في الأمر، أنني تقدمت بطلب إلى مجلس إدارة النادي، من أجل عدم خوض التدريبات مع الفريق في الفترة المقبلة.. وأرغب في خوض التدريبات في الفترة المقبلة، خارج النادي، حتى لا أثير أي مشكلة مع الجهاز الفني خاصة أنني بعيد عن حساباته الفنية بدون أي سبب".
شوقى-غريب

غريب: خائف من الإصابات قبل كأس الأمم الإفريقية

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، على أن فريقه حقق مكاسب عديدة رغم التعادل الإيجابي أمام جنوب أفريقيا بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الإسماعيلية، استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، واتفق المنتخبان على تقسيم المباراة الودية بينهما إلى 3 أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة.. وقال شوقي غريب في تصريحات لقناة أون سبورت مساء الجمعة :"خضنا مباراة من ثلاثة أشواط والهدف من ذلك مشاركة جميع اللاعبين خلال فاصل زمني وضعناه،".
البرتغال-وهولندا‎ (3)

رونالدو يقود البرتغال للفوز على لوكسمبرج

حقق منتخب البرتغال فوزًا كبيرًا على نظيره لوكسمبرج، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب خوسيه الفالادي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020، افتتح برناردو سيلفا التسجيل، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني، واختتم جونزالو جويديس ثلاثية أصحاب الأرض، ليرفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني من 5 مباريات، خلف المتصدر أوكرانيا برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، بينما تجمد رصيد منتخب لوكسمبرج عند 4 نقاط في المركز الرابع.
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ليفربول‎

بسبب كين.. موهبة ليفربول يتعرض للإيقاف

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، معاقبة هارفي إليوت لاعب ليفربول بسبب سلوكه ضد هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، بعد أن نشر اللاعب فيديو عبر حسابه على "تويتر" ظهر من خلاله ليوجه كلمات مسيئة في حق كين الأمر الذي جعل الاتحاد الإنجليزي يعاقب لاعب ليفربول.. ونشرت صحيفة "بي بي سي" البريطانية، أن الاتحاد الإنجليزي قرر معاقبة إليوت ومنعه لمدة 14 يوم من خوض أي مباراة. وقرر الاتحاد الإنجليزي معاقبة اللاعب ماليًا بغرامة قدرها 350 جنيه إسترليني بجانب الحصول على دورة تعليمية بمقر الاتحاد.
إنجلترا

إنجلترا تبحث عن التأهل إلى اليورو أمام التشيك اليوم

تتواصل، اليوم الجمعة، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما يستقبل المنتخب التشيكي نظيره الإنجليزي على ملعب إدين أرينا في تمام الساعة 8:45 مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل إنجلترا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، وتوجد التشيك في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وبإمكان إنجلترا ضمان التأهل إلى اليورو في حال حققت الفوز اليوم، وبدورها تستقبل البرتغال نظيرتها لوكسمبورج الساعة 8:45 مساءً على ملعب خوسيه الفالادي ضمن مباريات المجموعة الثانية.
كيليان مبابي

ديشامب: مبابى سيغيب عن مواجهات تصفيات يورو 2020

كشف ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم عن السبب وراء استبعاده اللاعب الشاب كيليان مبابي من قائمة الفريق للمباراتين القادمتين اللتين يواجه فيهما أيسلندا وتركيا، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020). وقال ديشامب اليوم الخميس، في المؤتمر الصحفي لفريقه قبل مباراة أيسلندا المقررة غدا الجمعة فى يورو 2020: "مبابي لم يكن على استعداد لخوض المباراتين بسبب الإصابة التي عانى منها قبل أسابيع، اللاعب مازال بحاجة لمزيد من الوقت من أجل التأهيل".
راموس‎

أولمبياد طوكيو 2020 حلم سيرجيو راموس

يخطط سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، مع منتخب إسبانيا. وبحسب صحيفة الإسبانية: «موندو ديبورتيفو» فإن راموس يهدف للحصول على الميدالية الذهبية مع اللاروخا، في الوقت الذي يمكنه فيه أيضًا التتويج بكأس الأمم الأوروبية مع المنتخب الأول، للمرة الثالثة في مسيرته. وأشار التقرير إلى أن الأمر ما زال مجرد فكرة، لكنها تبدو جيدة بالنسبة للاتحاد الإسباني، لما يتمتع به راموس من خبرات. ولا يوجد ما يمنع راموس من الانضمام للمنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو تحت 23 عامًا، حيث تتيح لوائح البطولة ضم 3 لاعبين فوق السن.
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