التشيك تفوز على إنجلترا بتصفيات اليورو

تحرير:أحمد سعيد ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ م

انجلترا - التشيك

تمكن المنتخب التشيكي من تحقيق مفاجأة والفوز على نظيره الإنجليزي، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد إدين أرينا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وسجل هاري كين هدف المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 5، وعادل جاكوب برابيتش للمنتخب التشيكي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز زدينيك أوندراسيك هدف الفوز لتشيك في الدقيقة 85. وبقي المنتخب الإنجليزي متصدرا بفارق الأهداف أمام التشيك (12 نقطة لكل منهما) علما بأن المنتخب المضيف لعب 6 مباريات مقابل 5 لانجلترا.

وذكرت شبكة "أوبتا" العالمية أن تلك هي المرة الأولى التي يتعرض فيها منتخب إنجلترا للهزيمة في التصفيات، سواء كانت المؤهلة لأمم أوروبا أو كأس العالم، وذلك منذ 10 أكتوبر عام 2009، وخسرت إنجلترا آنذاك أمام أوكرانيا بهدف دون رد. وأفادت أن خسارة اليوم أنهت بذلك سلسلة اللاهزيمة لإنجلترا في التصفيات والتي تضمنت