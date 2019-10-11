رياضة

غريب: خائف من الإصابات قبل كأس الأمم الإفريقية

تحرير:أحمد سعيد ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٨ م
شوقي غريب
شوقي غريب
أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، على أن فريقه حقق مكاسب عديدة رغم التعادل الإيجابي أمام جنوب أفريقيا بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الإسماعيلية، استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، واتفق المنتخبان على تقسيم المباراة الودية بينهما إلى 3 أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة.. وقال شوقي غريب في تصريحات لقناة أون سبورت مساء الجمعة :"خضنا مباراة من ثلاثة أشواط والهدف من ذلك مشاركة جميع اللاعبين خلال فاصل زمني وضعناه،".
 وأشار إلى أن الجميع شارك ماعدا الخماسي رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق ومحمد صبحي وناصر ماهر نظرًا لتعرضهم إلى ضغط مباريات مع أنديتهم في الدوري". وكشف غريب أنه يخشى من مشكلتين قد يواجهها في الفترة المقبلة، قائلاً :"العامل البدني أبرز المشاكل التي أخشاها خاصة أن معظم لاعبي فريقي لا يشاركون
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الإسماعيلي (2)

عمر الوحش: لن أستمر مع الإسماعيلي بسبب الإدارة

كشف عمر الوحش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، عن اعتزاله لعب كرة القدم، قائلًا: "لم أفكر في الاعتزال نهائيًا في الوقت الحالي، مازال أمامي الكثير لكي اقدمه في الملاعب.. كل ما في الأمر، أنني تقدمت بطلب إلى مجلس إدارة النادي، من أجل عدم خوض التدريبات مع الفريق في الفترة المقبلة.. وأرغب في خوض التدريبات في الفترة المقبلة، خارج النادي، حتى لا أثير أي مشكلة مع الجهاز الفني خاصة أنني بعيد عن حساباته الفنية بدون أي سبب".
إنجلترا - التشيك

التشيك تفوز على إنجلترا بتصفيات اليورو

تمكن المنتخب التشيكي من تحقيق مفاجأة والفوز على نظيره الإنجليزي، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد إدين أرينا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وسجل هاري كين هدف المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 5، وعادل جاكوب برابيتش للمنتخب التشيكي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز زدينيك أوندراسيك هدف الفوز لتشيك في الدقيقة 85. وبقي المنتخب الإنجليزي متصدرا بفارق الأهداف أمام التشيك (12 نقطة لكل منهما) علما بأن المنتخب المضيف لعب 6 مباريات مقابل 5 لانجلترا.
البرتغال-وهولندا‎ (3)

رونالدو يقود البرتغال للفوز على لوكسمبرج

حقق منتخب البرتغال فوزًا كبيرًا على نظيره لوكسمبرج، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب خوسيه الفالادي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020، افتتح برناردو سيلفا التسجيل، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني، واختتم جونزالو جويديس ثلاثية أصحاب الأرض، ليرفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني من 5 مباريات، خلف المتصدر أوكرانيا برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، بينما تجمد رصيد منتخب لوكسمبرج عند 4 نقاط في المركز الرابع.
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المنتخب الأولمبي

وديًا.. المنتخب الأولمبي يتعادل مع جنوب إفريقيا

تعادل المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني مع نظيره جنوب إفريقيا بهدف لكلا منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية، استعدادًا لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، واتفق المنتخبان على تقسيم المباراة الودية بينهما إلى 3 أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة. وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الفراعنة عن طريق أحمد ياسر ريان فيما انتهى الشوط الثاني بنفس النتيجة واستطاع المنتخب المصري أن يحافظ على تقدمه بهدف دون رد.
عماد-متعب

عماد متعب يسحب قرعة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

تقام في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، في قصر الحرملك بمنتزه الإسكندرية، بين 8 منتخبات إفريقية تترأس مصر إحدى مجموعتيها، بوصفها البلد المنظم، بينما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى، وتشارك في البطولة التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، 8 منتخبات هي الكاميرون وكوت ديفوار وغانا وجنوب إفريقيا وزامبيا ومالي، إضافة إلى مصر ونيجيريا، وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث تتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.
شوقى-غريب

شوقي غريب يخاطب منتخبات «أمم إفريقيا» لهذا السبب

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه تمت مخاطبة المنتخبات السبعة المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تقام في مصر، المؤهلة لأولمبياد طوكيو؛ لخوض وديتين في أكتوبر المقبل مع أحدهم، وقال غريب في تصريحات خاصة لـ«التحرير» صباح اليوم الإثنين، إن الأقرب مواجهة نيجيريا مباراتين وديتين، خاصة أنها ستكون على رأس مجموعة بنسبة كبيرة. وأخطر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) المنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، بتسليمه 14 كرة قبل بطولة أمم إفريقيا.
المنتخب-الاوليمبى

الإسكندرية تستضيف قرعة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

يستضيف منتجع المنتزة بمدينة الإسكندرية قرعة نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة مصر 2019، يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2019 بقصر الحرملك الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.. المنتخبات الثمانية المشاركة وهي مصر (المضيفة)، الكاميرون، كوت ديفوار، غانا، مالي، نيجيريا، جنوب إفريقيا وزامبيا ستتعرف على هوية منافسيها بالقصر التاريخي الذي بني بالقرن التاسع عشر على تبة عالية على شاطئ الإسكندرية الرائع. وتستضيف القاهرة كل المباريات على ملعبي استاد القاهرة الدولي والسلام الدولي.
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