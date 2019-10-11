غريب: خائف من الإصابات قبل كأس الأمم الإفريقية

تحرير:أحمد سعيد ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٨ م

شوقي غريب

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، على أن فريقه حقق مكاسب عديدة رغم التعادل الإيجابي أمام جنوب أفريقيا بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الإسماعيلية، استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، واتفق المنتخبان على تقسيم المباراة الودية بينهما إلى 3 أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة.. وقال شوقي غريب في تصريحات لقناة أون سبورت مساء الجمعة :"خضنا مباراة من ثلاثة أشواط والهدف من ذلك مشاركة جميع اللاعبين خلال فاصل زمني وضعناه،".

وأشار إلى أن الجميع شارك ماعدا الخماسي رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق ومحمد صبحي وناصر ماهر نظرًا لتعرضهم إلى ضغط مباريات مع أنديتهم في الدوري". وكشف غريب أنه يخشى من مشكلتين قد يواجهها في الفترة المقبلة، قائلاً :"العامل البدني أبرز المشاكل التي أخشاها خاصة أن معظم لاعبي فريقي لا يشاركون