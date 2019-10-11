عطل وأجانب.. تفاصيل إنقاذ ركاب طائرة البترول بعد هبوطها في البحر

١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٧ م

طائرة بترول - أرشيفية

صرح المتحدث الرسمي لوزارة البترول حمدي عبد العزيز، بأنه تم إنقاذ جميع ركاب طائرة هليكوبتر تابعة لشركة خدمات البترول الجوية، بعد تعرضها لعطل فني عصر اليوم الجمعة، ما اضطر قائد الطائرة لعمل هبوط اضطراري على سطح المياه على مسافة 65 ميلًا شمال بورسعيد، وأوضح عبد العزيز أنه تم إخلاء طاقم الطائرة والركاب الثلاثة، وقامت شركة خدمات البترول الجوية بالدفع بطائرتين هليكوبتر عكس خط سير الطائرة، وتم إبلاغ مركز البحث والإنقاذ الرئيسي والذي أرسل طائرتين بالإضافة إلى لنش قام بإنقاذهم وتوصيلهم لقاعدة بورسعيد البحرية، وهم بحالة جيدة.

وكانت مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني المصري، قد صرح في وقت سابق، بأن طائرة هليكوبتر تابعة لشركة PAS لخدمات البترول، تعرضت اليوم الجمعة، لهبوط اضطراري في البحر على بعد 65 ميلاً شمال بورسعيد. وأوضح أن الطائرة هبطت أثناء عودتها من أحد حفارات البترول، متوجهة إلى مدينة بورسعيد وعلى متنها 3 ركاب أجانب واثنين