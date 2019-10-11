عمر الوحش: لن أستمر مع الإسماعيلي بسبب الإدارة

تحرير:علي الزيني ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م

الإسماعيلي

كشف عمر الوحش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، عن اعتزاله لعب كرة القدم، قائلًا: "لم أفكر في الاعتزال نهائيًا في الوقت الحالي، مازال أمامي الكثير لكي اقدمه في الملاعب.. كل ما في الأمر، أنني تقدمت بطلب إلى مجلس إدارة النادي، من أجل عدم خوض التدريبات مع الفريق في الفترة المقبلة.. وأرغب في خوض التدريبات في الفترة المقبلة، خارج النادي، حتى لا أثير أي مشكلة مع الجهاز الفني خاصة أنني بعيد عن حساباته الفنية بدون أي سبب".

وواصل في تصريحات صحفية مساء الجمعة،، قائلًا:"تتم معاملتي بطريقة سيئة داخل النادي الاسماعيلي، لا يتعامل بها أي لاعب ناشئ، حيث يتم استبعادي من المباريات الودية، التي يشارك بها بعض اللاعبين البدلاء والناشئين، ويتم استبعادي من التقسيمة خلال التدريبات، على الرغم من أنني جاهز للمشاركة في التدريبات". واختتم:"للأسف

وواصل في تصريحات صحفية مساء الجمعة،، قائلًا:"تتم معاملتي بطريقة سيئة داخل النادي الاسماعيلي، لا يتعامل بها أي لاعب ناشئ، حيث يتم استبعادي من المباريات الودية، التي يشارك بها بعض اللاعبين البدلاء والناشئين، ويتم استبعادي من التقسيمة خلال التدريبات، على الرغم من أنني جاهز للمشاركة في التدريبات".



واختتم:"للأسف أبناء النادي الإسماعيلي، لا يتم تقديرهم من المسئولين عن النادي في الفترة الماضية، وتتم معاملتهم معاملة سيئة، انتظر في الأيام المقبلة رد الإدارة بشأن عدم الذهاب للتدريبات ولن استمر مع الدراويش في الفترة المقبلة".



ولم يشارك اللاعب مع الإسماعيلي في أي مباراة في الموسم الماضي، بسبب خلاف مع الإدارة، لينتقل الى صفوف مصر للمقاصة، في يناير الماضي، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، ولكنه لم يشارك في أي مباراة بسبب تعرضه للإصابة.