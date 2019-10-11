رياضة

عمر الوحش: لن أستمر مع الإسماعيلي بسبب الإدارة

تحرير:علي الزيني ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
كشف عمر الوحش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، عن اعتزاله لعب كرة القدم، قائلًا: "لم أفكر في الاعتزال نهائيًا في الوقت الحالي، مازال أمامي الكثير لكي اقدمه في الملاعب.. كل ما في الأمر، أنني تقدمت بطلب إلى مجلس إدارة النادي، من أجل عدم خوض التدريبات مع الفريق في الفترة المقبلة.. وأرغب في خوض التدريبات في الفترة المقبلة، خارج النادي، حتى لا أثير أي مشكلة مع الجهاز الفني خاصة أنني بعيد عن حساباته الفنية بدون أي سبب".
وواصل في تصريحات صحفية مساء الجمعة،، قائلًا:"تتم معاملتي بطريقة سيئة داخل النادي الاسماعيلي، لا يتعامل بها أي لاعب ناشئ، حيث يتم استبعادي من المباريات الودية، التي يشارك بها بعض اللاعبين البدلاء والناشئين، ويتم استبعادي من التقسيمة خلال التدريبات، على الرغم من أنني جاهز للمشاركة في التدريبات". واختتم:"للأسف
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شوقى-غريب

غريب: خائف من الإصابات قبل كأس الأمم الإفريقية

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، على أن فريقه حقق مكاسب عديدة رغم التعادل الإيجابي أمام جنوب أفريقيا بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الإسماعيلية، استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، واتفق المنتخبان على تقسيم المباراة الودية بينهما إلى 3 أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة.. وقال شوقي غريب في تصريحات لقناة أون سبورت مساء الجمعة :"خضنا مباراة من ثلاثة أشواط والهدف من ذلك مشاركة جميع اللاعبين خلال فاصل زمني وضعناه،".
إنجلترا - التشيك

التشيك تفوز على إنجلترا بتصفيات اليورو

تمكن المنتخب التشيكي من تحقيق مفاجأة والفوز على نظيره الإنجليزي، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد إدين أرينا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وسجل هاري كين هدف المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 5، وعادل جاكوب برابيتش للمنتخب التشيكي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز زدينيك أوندراسيك هدف الفوز لتشيك في الدقيقة 85. وبقي المنتخب الإنجليزي متصدرا بفارق الأهداف أمام التشيك (12 نقطة لكل منهما) علما بأن المنتخب المضيف لعب 6 مباريات مقابل 5 لانجلترا.
البرتغال-وهولندا‎ (3)

رونالدو يقود البرتغال للفوز على لوكسمبرج

حقق منتخب البرتغال فوزًا كبيرًا على نظيره لوكسمبرج، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب خوسيه الفالادي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020، افتتح برناردو سيلفا التسجيل، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني، واختتم جونزالو جويديس ثلاثية أصحاب الأرض، ليرفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني من 5 مباريات، خلف المتصدر أوكرانيا برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، بينما تجمد رصيد منتخب لوكسمبرج عند 4 نقاط في المركز الرابع.
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الاهلي رمضان صبحي مجدي قفشة

«أهلي فايلر» يسعى لمواصلة انتصاراته المحلية ضد أسوان

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلا على نظيره فريق أسوان، في الثالثة عصر اليوم السبت، في المباراة التي ستجمعهما على استاد أسوان الرياضي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأحمر إلى مواصلة تقديم العروض الجيدة، والاستمرار في المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يدخل الأحمر في منافسة شرسة مع فريقي بيراميدز والزمالك، اللذين حققا العلامة الكاملة من مباراتين، ما وضع الفريقين في صدارة الترتيب بالتساوي في النقاط والفارق في عدد الأهداف.
ناصر-ماهر

ناصر ماهر عن العودة للأهلي: هدفي اللعب بشكل مستمر

أكد ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن فوز فريقه على فريق إنبي، مجرد بداية لطريق الانتصارات، مشيرًا إلى أن لديه الكثير ليقدمه مع الفريق السكندري، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، قائلًا: "نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وجهاز فني محترم ومجلس إدارة يوفر لنا كل شيء، ولا يزال لدينا الكثير لنقدمه في بطولة الدوري، الفوز في مباراة اليوم أمام إنبي، كان مهمًا للغاية و نستحق ذلك، وما زال لدي الكثير لأقدمه مع الفريق خلال الفترة القادمة".
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ثلاثي الإسماعيلي في مهمة دولية بعد مواجهة وادي دجلة

تلقى النادي الإسماعيلي استدعاءات رسمية للثلاثي شيلونجو من منتخب بلاده ناميبيا، وهمام طارق لاعب منتخب العراق، وبيكيتي سيلفا لاعب غينيا، في فترة التوقف الدولي المقبلة، التي تبدأ في السابع من شهر أكتوبر الجاري وتستمر حتى الخامس عشر من نفس الشهر، وستشهد تلك الفترة مباريات ودية وأخرى رسمية في تصفيات الوصول لكأس العالم قطر 2022، ومن المنتظر سفر ثلاثي الدراويش الدولي عقب مواجهة وادي دجلة، التي ستقام غدًا السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.
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قبل مواجهة الأهلي.. سموحة يقرر منع إذاعة مبارياته

بعد إجراء قرعة مباريات بطولة الدوري الممتاز، صباح اليوم الخميس، أعلن مجلس إدارة نادي سموحة عدم إذاعة لقاءاته خلال الموسم الجديد، المقرر انطلاقه في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020، بسبب خلافات مع الشركة الراعية للبث التليفزيوني حول سداد مستحقات النادي المالية، جاء ذلك عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا: "قرر مجلس إدارة النادي منع كاميرات النقل التليفزيوني من إذاعة مباريات الفريق بالموسم الجديد وذلك لتوقف الشركة الراعية عن سداد المستحقات".
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