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سعر الدولار اليوم السبت 12 أكتوبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.23 جنيه، ونحو 16.33 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.32 جنيه للبيع، و16.22 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوكوسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي اليوناني، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الكويت الوطني نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك المشرق، وبنك عودة، وبنك
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مجلس-النواب (1)

نائبة: مشروع قانون الجمارك مسألة أمن قومي

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، غدا الأحد، عدة جلسات استماع حول مشروع قانون الجمارك الجديد، المقدم من الحكومة، بحضور الوزارات والجهات المعنية والمتخصصين. وتعقد اللجنة على مدار الأسبوع الجاري، 4 جلسات استماع تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون جديد للجمارك. وقالت عضو اللجنة ميرفت الكسان، إن وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك وبعض الجهات المختصة بقانون الجمارك الجديد، سيحضرون الاجتماع، غدا.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مصر تتقدم للمركز الـ93 في تقرير التنافسية العالمية

قال مجلس الوزراء، إن مصر حققت تحسنا في مؤشر التنافسية عام 2019 مقارنة بمؤشر 2018 لتحتل المركز الـ93 لعام 2019، مقارنة بالمركز الـ94 عام 2018، والمركز 100 عام 2017، والمركز 115 عام 2016، والمركز 116 عام 2015 والمركز 119 عام 2014 والمركز 118 عام 2013 والمركز 107 عام 2012 والمركز 94 عام 2011، جاء ذلك في الإنفوجراف الذي نشره المركز الإعلامي، اليوم السبت، على صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، وسلط فيه الضوء على التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في العديد من مؤشرات ومعايير التنافسية العالمية.
الذهب (2)

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب والجرام يفقد 7 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، لينخفض سعر الجرام بنحو 7 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: الحكومة تبذل الجهود اللازمة لخفض معدل الفقر

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة المصرية تركز في خططها علي عدد من الموضوعات الرئيسة لعل أبرزها السعي نحو خفض معدلات الفقر ومعالجة الفجوات التنموية، مشيرة إلى كونها أحد أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية المستدامة والتي تحرص الحكومة علي مواجهتها. وأضافت السعيد، أن برنامج عمل الحكومة أولى اهتمامًا خاصًا بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات لا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية.
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الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.25 جنيه، ونحو 16.35 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك إتش إس بي سي ليسجل نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار يعاود الهبوط أمام الجنيه في البنوك

عاودت أسعار الدولار الأمريكي الهبوط مرة أخرى أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وذلك عقب صعودها الأسبوع الماضي. وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 4 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.31 جنيه للبيع، و16.21 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع 5 قروش ليسجل أيضا نحو 16.31 جنيه للبيع، و16.21 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار يرتفع في 6 بنوك خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في بنك مصر إيران، والمصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل نحو 16.35 جنيه للبيع، و16.25 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، وبنك سئيب بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.35 جنيه للبيع، و16.25 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار يواصل تراجعه وينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.35 جنيه للبيع، و16.25 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.37 جنيه للبيع، و16.27 جنيه للشراء.
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