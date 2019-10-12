سعر الدولار اليوم السبت 12 أكتوبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.23 جنيه، ونحو 16.33 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.32 جنيه للبيع، و16.22 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكوسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي اليوناني، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الكويت الوطني نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك المشرق، وبنك عودة، وبنك