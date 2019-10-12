إيطاليا وإسبانيا يبحثان عن التأهل رسميًا لليورو

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ ص

إسبانيا

تتواصل اليوم السبت مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما تستقبل إيطاليا نظيرتها اليونان على ملعب الأولمبيكو في تمام الساعة 8:45 مساء، وذلك ضمن مباريات المجموعة العاشرة، وتحتل إيطاليا صدارة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما تتواجد اليونان في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، وضمن مباريات نفس المجموعة ترحل فنلندا الثانية برصيد 12 نقطة لمواجهة البوسنة والهرسك الرابعة برصيد 7 نقاط على ملعب بيلينو بولي في تمام الساعة السادسة مساء.

ومن جانبها ترحل إسبانيا لمواجهة النرويج في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب وليفال ستاديوم، وذلك ضمن مباريات المجموعة السادسة، وتحتل إسبانيا صدارة المجموعة برصيد 18 نقطة، بينما تتواجد النرويج في المركز الرابع برصيد 9 نقاط.وفي المجموعة الرابعة، تستقبل الدنمارك نظيرتها سويسرا في تمام الساعة السادسة مساء