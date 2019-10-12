إيطاليا وإسبانيا يبحثان عن التأهل رسميًا لليورو
١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ ص
إسبانيا
تتواصل اليوم السبت مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما تستقبل إيطاليا نظيرتها اليونان على ملعب الأولمبيكو في تمام الساعة 8:45 مساء، وذلك ضمن مباريات المجموعة العاشرة، وتحتل إيطاليا صدارة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما تتواجد اليونان في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، وضمن مباريات نفس المجموعة ترحل فنلندا الثانية برصيد 12 نقطة لمواجهة البوسنة والهرسك الرابعة برصيد 7 نقاط على ملعب بيلينو بولي في تمام الساعة السادسة مساء.
ومن جانبها ترحل إسبانيا لمواجهة النرويج في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب وليفال ستاديوم، وذلك ضمن مباريات المجموعة السادسة، وتحتل إسبانيا صدارة المجموعة برصيد 18 نقطة، بينما تتواجد النرويج في المركز الرابع برصيد 9 نقاط.وفي المجموعة الرابعة، تستقبل الدنمارك نظيرتها سويسرا في تمام الساعة السادسة مساء
ومن جانبها ترحل إسبانيا لمواجهة النرويج في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب وليفال ستاديوم، وذلك ضمن مباريات المجموعة السادسة، وتحتل إسبانيا صدارة المجموعة برصيد 18 نقطة، بينما تتواجد النرويج في المركز الرابع برصيد 9 نقاط.
وفي المجموعة الرابعة، تستقبل الدنمارك نظيرتها سويسرا في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب باركن ستاديون، وتحتل الدنمارك المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بينما تتواجد سويسرا في المركز الثالث برصيد 8 نقاط.
وضمن مباريات نفس المجموعة ترحل أيرلندا المتصدرة برصيد 11 نقطة لمواجهة جورجيا الرابعة برصيد 4 نقاط على ملعب بوريس بايشادزي دينامو أرينا في تمام الساعة الثالثة عصرًا.
وفيما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم:
جزر فارو X رومانيا الساعة 6:00 مساء.
ليشتنشتاين X أرمينيا الساعة 8:45 مساء.
مالطا X السويد الساعة 8:45 مساء.