رياضة

إيطاليا وإسبانيا يبحثان عن التأهل رسميًا لليورو

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ ص
إسبانيا
إسبانيا
تتواصل اليوم السبت مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما تستقبل إيطاليا نظيرتها اليونان على ملعب الأولمبيكو في تمام الساعة 8:45 مساء، وذلك ضمن مباريات المجموعة العاشرة، وتحتل إيطاليا صدارة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما تتواجد اليونان في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، وضمن مباريات نفس المجموعة ترحل فنلندا الثانية برصيد 12 نقطة لمواجهة البوسنة والهرسك الرابعة برصيد 7 نقاط على ملعب بيلينو بولي في تمام الساعة السادسة مساء.
ومن جانبها ترحل إسبانيا لمواجهة النرويج في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب وليفال ستاديوم، وذلك ضمن مباريات المجموعة السادسة، وتحتل إسبانيا صدارة المجموعة برصيد 18 نقطة، بينما تتواجد النرويج في المركز الرابع برصيد 9 نقاط.وفي المجموعة الرابعة، تستقبل الدنمارك نظيرتها سويسرا في تمام الساعة السادسة مساء
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محمد-صلاح (2)

رمزي يعارض منح شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح

يرى أحمد رمزي، نجم نادي الزمالك السابق، أن من الصعب منح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح، نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك حسبما أكد خلال حوار تليفزيوني، قائلا إن منح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح أمر صعب لأنه لا بد أن يتم بموافقة ورضا من الجميع أو الاستمرار بنفس المبدأ وهو الأقدمية. وأشاد رمزي بتألق صلاح مع ليفربول وتطور أدائه لدرجة المنافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكنه تحفظ على بعض تصرفات اللاعب في الفترة الأخيرة وظهوره مع بعض الشخصيات التي لا تلقى قبولا وتتعرض لانتقادات.
جروس (1)

أحمد رمزي يتحدث عن رحيل جروس الخاطئ وعودته الصعبة

يرى أحمد رمزي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الإصرار على بعض اللاعبين داخل القلعة البيضاء دون تطويرهم أمر مدمر، مشيرا إلى أنه من أنصار عدم تغيير المدربين والثبات الفني، وهو ما يجعله رافضا لمسألة رحيل المدرب السويسري الأسبق كريستيان جروس عن منصبه قبل نهاية الدوري بأربعة لقاءات. وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وقال رمزي: "الإصرار على بعض اللاعبين دون تطويرهم أمر مدمر، وهو ما جعلني أتوقع خسارة لقب الدوري في الموسم الماضي، ولا أقصد هنا محمود عبد المنعم (كهربا) فقط، ولكن بشكل عام إذا شعر لاعب بأنه أعلى من الفريق يجب عرضه للبيع".
مسعو-أوزيل ‎ (3)

أرسنال يدعم قرار إيمري باستبعاد أوزيل

أشار راؤول سانليهي، مدير كرة القدم بأرسنال، إلى أن جودة النجم الألماني مسعود أوزيل ليست محل شك، مطالبا إياه بضرورة العمل بصورة أكبر، وقال سانيلهي حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية: "يملك أوناي إيمري (مدرب أرسنال) الكثير من اللاعبين الجيدين في الفريق، وهو يتبع سياسة واحدة، فهو يحاول عدم تمييز أي لاعب عن آخر، ويشرك فقط من يعمل بقوة في التدريبات، ويكافئه على جهده بمنحه دقائق لعب. لا توجد أي مشكلة مع أوزيل، على النقيض نأمل في أن نراه يشارك بصورة أكبر في المباريات المقبلة، خاصة أن جودته ليست محل شك".
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إنجلترا - التشيك

التشيك تفوز على إنجلترا بتصفيات اليورو

تمكن المنتخب التشيكي من تحقيق مفاجأة والفوز على نظيره الإنجليزي، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد إدين أرينا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وسجل هاري كين هدف المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 5، وعادل جاكوب برابيتش للمنتخب التشيكي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز زدينيك أوندراسيك هدف الفوز لتشيك في الدقيقة 85. وبقي المنتخب الإنجليزي متصدرا بفارق الأهداف أمام التشيك (12 نقطة لكل منهما) علما بأن المنتخب المضيف لعب 6 مباريات مقابل 5 لانجلترا.
راموس‎

راموس ينتظر كتابة التاريخ أمام النرويج

يستعد المنتخب الإسباني لمواجهة نظيره النرويجي، غدًا السبت، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وهي المباراة التي قد تحمل أنباء سارة لقائد المنتخب الإسباني سيرجيو راموس، وحال قرر روبرت مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، الاعتماد على راموس في مباراة غدٍ، سيصبح اللاعب صاحب أكبر عدد مباريات بقميص الماتادور في التاريخ، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وكان سيرجيو راموس قد عادل رقم زميله السابق، الحارس إيكر كاسياس، ضد جزر الفارو بالمشاركة في 167 مباراة.
إنجلترا

إنجلترا تبحث عن التأهل إلى اليورو أمام التشيك اليوم

تتواصل، اليوم الجمعة، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما يستقبل المنتخب التشيكي نظيره الإنجليزي على ملعب إدين أرينا في تمام الساعة 8:45 مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل إنجلترا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، وتوجد التشيك في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وبإمكان إنجلترا ضمان التأهل إلى اليورو في حال حققت الفوز اليوم، وبدورها تستقبل البرتغال نظيرتها لوكسمبورج الساعة 8:45 مساءً على ملعب خوسيه الفالادي ضمن مباريات المجموعة الثانية.
كيليان مبابي

ديشامب: مبابى سيغيب عن مواجهات تصفيات يورو 2020

كشف ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم عن السبب وراء استبعاده اللاعب الشاب كيليان مبابي من قائمة الفريق للمباراتين القادمتين اللتين يواجه فيهما أيسلندا وتركيا، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020). وقال ديشامب اليوم الخميس، في المؤتمر الصحفي لفريقه قبل مباراة أيسلندا المقررة غدا الجمعة فى يورو 2020: "مبابي لم يكن على استعداد لخوض المباراتين بسبب الإصابة التي عانى منها قبل أسابيع، اللاعب مازال بحاجة لمزيد من الوقت من أجل التأهيل".
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