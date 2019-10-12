«داعش الجيزة وخلية إمبابة» أبرز محاكمات السبت

7 متهمين تم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية وجهازا لا سلكى تردد فوق العالى محظورة وخططوا لعمليات إرهابية ضد الكنائس وجهزوا مواد مفرقعة وأسلحة لذلك
يمر قطار المحاكمات اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، واستهداف أكمنة شرطية وقتل القائمين عليها، فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة"، وتعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وبأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.
وكان المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد أحال المتهمين إلى المحاكمة، بعدما كشفت التحقيقات اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية، ووجوب الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها فى رصد قاعدة إحدى
وكان المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد أحال المتهمين إلى المحاكمة، بعدما كشفت التحقيقات اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية، ووجوب الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها فى رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولًا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقى المتهمين.
وتوصلت التحقيقات إلى قيام قائد الخلية بإعداد برنامج فكرى وإمداد باقى المتهمين بالمطبوعات والإصدارات الداعمة لأفكاره التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية لهم ببعض المساجد بمحيط إقامته بمنطقة بولاق الدكرور، إذ اعترف المتهم مصطفى عبد العليم وشهرته "صاصا"، بأنه إثر ارتباطه بعلاقة صداقة بالمتهم الأول عام 2014 وحضورهما لقاءات جمعت بينهما بمسجد آل حسن بمنطقة بولاق الدكرور وبمحل للعطور تدارسوا خلالها التأصيل الشرعى لتلك الأفكار ولقناعته وباقى المتهمين تم ضمهم إلى الخلية التكفيرية، وتكليفهم بالاضطلاع على إصدارات تنظيم داعش الإرهابى ورصد مناطق عسكرية.
وأضاف المتهم أنه عقب سفر المتهم الأول إلى سيناء للانضمام لتنظيم إرهابى، وقيام المتهمين الرابع والخامس برصد ارتكاز أمنى أسفل الطريق الدائرى بمنطقة صفط اللبن ورصد كنيسة بكفر طهرمس، كما قاموا بالتجول فى محيط تلك الكنائس لرصد المترددين عليها، ومعرفة أعداد قوات التأمين، وأنهى المتهم اعترافه بقيامه بشراء سلاحين ناريين لتنفيذ العمليات.
خلية إمبابة
تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على المتهم محمد حسين محمود في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية إمبابة"، ويصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وعبدالرحمن صفوت الحسيني.
وأسندت النيابة للمتهمين، وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين، أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين.
رسوم البيليت
تستكمل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين نظر الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة القاضى بإلغاء قرار فرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البيليت «خام الحديد».
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بإلغاء قرار وزير التجارة بالصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم على واردات البيليت بتاريخ 4 يوليو الماضي، وتقدمت وزارة الصناعة والتجارة وعدد من المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة بطعون ضد حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 346 الخاص بفرض رسوم 15 في المئة على واردات خام البيليت.
وقالت المحكمة فى حكمها المطعون عليه إنه استقر في ضميرها أن قرار فرض رسوم على واردات البيليت يضر بالصناعة المصرية والاقتصاد بشكل عام مما دعاها إلى إلغاء القرار في ضوء المستندات المقدمة لها بجلسة 4 يوليو الماضي، وأكدت المستندات التي وردت للمحكمة استيراد المصانع المتكاملة للبيليت وعدم توافر خام البيليت محليا.