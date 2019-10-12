«داعش الجيزة وخلية إمبابة» أبرز محاكمات السبت

7 متهمين تم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية وجهازا لا سلكى تردد فوق العالى محظورة وخططوا لعمليات إرهابية ضد الكنائس وجهزوا مواد مفرقعة وأسلحة لذلك

تحرير:سماح عوض الله ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ ص

محاكمة متهمين بقضايا إرهاب- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، واستهداف أكمنة شرطية وقتل القائمين عليها، فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة"، وتعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وبأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وكان المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد أحال المتهمين إلى المحاكمة، بعدما كشفت التحقيقات اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية، ووجوب الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها فى رصد قاعدة إحدى