جريمة

«داعش الجيزة وخلية إمبابة» أبرز محاكمات السبت

7 متهمين تم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية وجهازا لا سلكى تردد فوق العالى محظورة وخططوا لعمليات إرهابية ضد الكنائس وجهزوا مواد مفرقعة وأسلحة لذلك
تحرير:سماح عوض الله ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ ص
محاكمة متهمين بقضايا إرهاب- أرشيفية
محاكمة متهمين بقضايا إرهاب- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، واستهداف أكمنة شرطية وقتل القائمين عليها، فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة"، وتعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وبأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.
وكان المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد أحال المتهمين إلى المحاكمة، بعدما كشفت التحقيقات اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية، ووجوب الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها فى رصد قاعدة إحدى
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أماني شقيقة الطفلة جنة

3 سنوات لـ«الجدة الشريرة» في واقعة تعذيب حفيدتها بالدقهلية

عاقبت محكمة شربين الجزئية بمحافظة الدقهلية، "صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف 40 سنة" بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك لاتهامها بضرب حفيدتها " أماني محمد سمير 4 سنوات، من قرية بساط كريم الدين، وذلك في القضية رقم 15098 لسنه 2019 جنح شربين. ووجه القاضي إلي المتهمة سؤالا "أنت عملت كده في أماني يا صفاء" فردت" أقسم بالله ما عملت كده" فبادرها بالسؤال "أنت عندك أولاد" فقال" إيوه عندي 4، ورددت أسمائهم" فرد القاضي " وكنت بتعذيبي أبنائك كده، ولا ده نوع جديد في التربية، فوضعت المتهمة رأسها في الأرض ولم ترد على القاضي".
خطف

خطف وتعذيب.. ماذا حدث لـ«سائق الإسكندرية» داخل منزل مهجور؟

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بالإسكندرية، من كشف غموض واقعة اختفاء سائق فى العقد الثالث من العمر، عن مسكنه منذ 7 أكتوبر الماضى، وتبين أن مالك السيارة وعاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل، قاموا باحتجاز المجنى عليه بأحد المنازل المهجورة بدائرة القسم. الواقعة بدأت بتلقي اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل يفيد بورود بلاغًا من ربة منزل، مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بغياب شقيقها "سائق"، 29 عامًا وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى مرتكبي الواقعة.
محمود البنا2

راجح قاتل.. القصة الكاملة لمقتل «شهيد الشهامة» بالمنوفية

بعد تصدر هاشتاج "#راجح_قاتل" تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أطلق أصدقاء شهيد الغدر والشهامة "محمود البنا" مطالبات بالقصاص وإعدام المتهم، إذ أن أحداث القضية تعود إلى انتشار صورة لشابين يبدو أنهما في أوائل العشرينيات، الصورة والهاشتاج يعودان لحادث تحرش بفتاة وقع في محافظة المنوفية، انتهى بجريمة قتل.
المستشار-محمد-ناجى-شحاتة

الإعدام لـ6 متهمين والمؤبد لـ8 في هجوم على فندق بالهرم

قضت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقًا، وألزمتهم المصاريف الجنائية، كما قضت بمعاقبة 8 متهمين بالمؤبد، ومعاقبة 12 حدث بالسجن 10 سنوات، في قضية "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم وسكرتارية محمد سليمان. وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أحالت 6 متهمين لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم.
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سعاد-الخولى

«فساد القمح ورشوة التموين» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها الجلسة المقررة للنطق بالحكم فى أكبر قضية قساد للقمح والمتهم فيها 9 موظفين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامه للرقابة على الواردات والصادارات، باتهامات تسهيل الاستيلاء على أموال جهة عامة بأن استغلوا وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس الطرابيلي والسابع سامح السيد والثامن أحمد عبد الفتاح والتاسع إيهاب شوقى عبد السلام بغير حق وبنية التملك لمبالغ مالية بلغ مقدارها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها و75 قرشا.
المستشار شعبان الشامي (2)

تأجيل محاكمة 215 متهمًا بـ«كتائب حلوان» لـ21 أكتوبر

قررت اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل مُحاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم كتائب حلوان"، إلى جلسة 21 أكتوبر، لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين، وصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبدالظاهر، وسكرتارية أحمد كمال وأحمد رضا، وترجع وقائع القضية إلى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، إذ أسس المتهمون خلية إرهابية على خلاف أحكام القانون.
عناصر-ارهابية (3)

الداخلية: مقتل مجموعة إرهابية وإصابة 3 شرطيين بسيناء

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن مقتل مجموعة إرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء حال استعدادها لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، وقالت الوزارة في بيان صحفي لها، إن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني بالوزارة بوجود مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة في محافظة شمال سيناء، وقيامهم بتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، مضيفة أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد أماكن المجموعة الإرهابية وأماكن ترددهم.
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