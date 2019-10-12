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اتفاق أمريكي أوروبي على معاقبة تركيا

يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العقوبات الاقتصادية ضد تركيا لإيقاف غزو شمال شرق سوريا، وهو رأي يشهد توافقًا واضحًا أيضًا مع الاتحاد الأوروبي
تحرير:محمود نبيل ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص
سوريا
سوريا
على مدى الأيام الثلاثة الماضية، توقعت الأوساط السياسية الدولية أن تتجه بعض القوى العالمية المؤثرة لاستخدام كارت العقوبات لمواجهة الأطماع التركية من وراء غزو شمال شرق سوريا، لا سيما بعد أن أدت ضربات أنقرة لسقوط مدنيين. وعلى الرغم من غياب التنسيق المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمة، فإن كليهما أكد ضرورة التصدي للغزو التركي عن طريق العقوبات الاقتصادية، خاصة بعد أن أثبتت فعاليتها خلال العام الماضي بشكل واضح على المستوى السياسي.
التجربة الأمريكية لتحرير القس أندرو برونسون لا تزال تسيطر على عقل الإدارة في البيت الأبيض، لا سيما أن الاعتماد على العقوبات الاقتصادية أجبر أنقرة في نهاية المطاف على اتخاذ قرار بتحرير برونسون وتسليمه إلى واشنطن. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، إن الرئيس دونالد ترامب منح إدارته سلطة واسعة لفرض
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اعصار-مطار-تركيا (3)

اليابان: إجلاء 262 ألف مواطن استعدادا لإعصار «هاجيبيس»

أمرت السلطات اليابانية بإجلاء 262 ألف مواطن من منازلهم بشكل فوري في 8 محافظات بوسط وشرق البلاد، تزامنا مع اقتراب وصول إعصار "هاجيبيس" إلى البلاد. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن التوجيهات صدرت لسكان محافظات "غونما، سايتاما، تشيبا، طوكيو، كاناغاوا، ياماناشي، شيزوكا، ميه"، مشيرة إلى أن أمر الإجلاء يعني أن احتمال وقوع كارثة أمر وشيك، لذلك تحث السلطات السكان على الانتقال إلى أماكن آمنة. ولفتت الإذاعة اليابانية إلى أن هناك إرشادات إجلاء قائمة بالفعل لنحو 5.16 مليون شخص في 13 محافظة من وسط إلى شمال شرق اليابان.
الشرطة-البريطانية (3)

إصابة 4 أشخاص في حادث طعن خارج مركز تجاري ببريطانيا

أكدت شرطة مانشستر، اليوم الجمعة، وقوع حادثة طعن خارج مركز "أكرينجتون آرندايل" التجاري الذي يقع وسط مدينة "مانشستر" الإنجليزية؛ ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص. وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن خدمات الإسعاف وصلت إلى موقع الحادثة، وأنه يتم الآن إسعاف المصابين، مؤكدة أن لقطات من موقع الحادثة أظهرت توجيه ضابط شرطة مسدسه نحو رجل منبطح على الأرض.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

الناتو: العملية العسكرية التركية في سوريا قد تؤدي لكارثة إنسانية

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، أن العملية العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية في سوريا قد تؤدي إلى كارثة إنسانية. وقال ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفي حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، "أعربت عن مخاوفي الجدّية بشأن هذه العملية الجارية وخطر تسببها بزعزعة الاستقرار بشكل إضافي في المنطقة". وشن الجيش التركي، الأربعاء الماضي، عملية عسكرية ضد الفصائل الكردية شمال شرقي سوريا، أعقبها إدانات دولية وتهديدات أمريكية بضرب الاقتصاد التركي.
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بوتين: نشر الصواريخ الأمريكية في دول آسيا يثير قلق روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن نشر واشنطن صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في دول آسيا يثير قلق موسكو لقدرة هذه الصواريخ على بلوغ الأراضي الروسية، ما يستدعي ردودا بالمثل. وقال بوتين، في اجتماع رؤساء رابطة الدول المستقلة المنعقد في عشق آباد، وفقا لقناة "روسيا اليوم": "لقد انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وبعد ثلاثة أشهر اختبرت الصاروخ، هذا ليس جيدا على الإطلاق مع الأخذ في الاعتبار أن المسؤولين في البنتاجون أعلنوا بالفعل أنهم يعتزمون نشر هذه الأسلحة في آسيا وأنهم يتفاوضون مع اليابان وجنوب كوريا بشأن ذلك".
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صحف-سودانية

الصحف العربية: العقوبات تنتظر تركيا بعد غزو سوريا

تناولت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، العملية العسكرية التركية في سوريا بعد الانسحاب الأمريكي، وطالعتنا الصحف على التوجه الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا، كما استعرضت الانفجار الذي شهدته ناقلة إيرانية. في افتتاحيتها تحت عنوان "معارك عنيفة شرق الفرات.. وترامب يسمح بمعاقبة أنقرة" ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أفاد أن الرئيس دونالد ترامب سيوقع على أمر تنفيذي يسمح بتنفيذ عقوبات جديدة مهمة للغاية ضد تركيا، في حال لم تلتزم أنقرة بالخطوط التي حددها ترامب للهجوم العسكري في شمال شرقي سوريا.
قصف-سوريا

إيران: هجوم تركيا على سوريا ليس الطريق لإزالة مخاوف أنقرة

قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، إن الهجوم التركي على سوريا ليس الطريق لإزالة مخاوف تركيا الأمنية الحدودية. وأضاف ظريف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس، "أن ما نحتاجه اليوم هو الحوار الداخلي السوري وصياغة الدستور السوري الجديد والانتخابات القادمة التي نأمل أن تُجرى في عام 2021". وتابع: "أعتقد بأن تشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد يعد خطوة أولى ومهمة ينبغي أن تتبعها إجراءات جادة من ضمنها خفض التوتر"، مشيرًا إلى أن طهران تتفهم مطلب تركيا لتوفير الأمن على حدودها الجنوبية، غير أنه قال إن الأمن لا يمكن توفيره عبر الهجوم على سوريا.?
مايك-بومبيو

بومبيو: نحاول إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن السلطات الأمريكية تحاول استخدام أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية من أجل إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا. وأضاف بومبيو في مقابلة مع صحيفة "ذا تينيسيان" الأمريكية ونشرت على الموقع الرسمي للوزارة:"اليوم بينما أنا جالس هنا تقوم فرق وزارة الخارجية الأمريكية على الأرض بالعمل من أجل إقناع الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بأن الغزو أمر غير مناسب". ومضى: "نعمل على إقناعهم بأن الذهاب إلى سوريا بهذه الطريقة ، يعرض حياة الأكراد للخطر وآخرين في المنطقة كذلك كالمسيحيين والأقليات العرقية والدينية الأخرى.. هذه فكرة سيئة".
العدوان -التركي -على -سوريا

أنباء عن إصابة جنود أمريكيين وفرنسيين في قصف تركي بسوريا

أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية، الجمعة، أن القوات التركية أطلقت النيران على أراضٍ قريبة من تمركز القوات الأمريكية الخاصة قرب مدينة عين العرب "كوباني" في سوريا، خلال اعتدائها الأخير على الأراضي السورية، وأوضحت القناة أن المدفعية التركية أطلقت النيران على بعد أمتار من تمركز خاص بالقوات الخاصة الأمريكية شمالي سوريا، فيما أشارت "العربية"، إلى أنه تواردت أنباء حول إصابة جنود أمريكيين وفرنسيين. وكان مسؤول أمريكي قد أكد إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في انفجار قرب موقع للقوات الأمريكية بجوار عين العرب، بينما لم ترد بعد أنباء مؤكدة حول عدد الإصابات.
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