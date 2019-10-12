اتفاق أمريكي أوروبي على معاقبة تركيا

يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العقوبات الاقتصادية ضد تركيا لإيقاف غزو شمال شرق سوريا، وهو رأي يشهد توافقًا واضحًا أيضًا مع الاتحاد الأوروبي
على مدى الأيام الثلاثة الماضية، توقعت الأوساط السياسية الدولية أن تتجه بعض القوى العالمية المؤثرة لاستخدام كارت العقوبات لمواجهة الأطماع التركية من وراء غزو شمال شرق سوريا، لا سيما بعد أن أدت ضربات أنقرة لسقوط مدنيين.
وعلى الرغم من غياب التنسيق المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمة، فإن كليهما أكد ضرورة التصدي للغزو التركي عن طريق العقوبات الاقتصادية، خاصة بعد أن أثبتت فعاليتها خلال العام الماضي بشكل واضح على المستوى السياسي.
التجربة الأمريكية لتحرير القس أندرو برونسون لا تزال تسيطر على عقل الإدارة في البيت الأبيض، لا سيما أن الاعتماد على العقوبات الاقتصادية أجبر أنقرة في نهاية المطاف على اتخاذ قرار بتحرير برونسون وتسليمه إلى واشنطن.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، إن الرئيس دونالد ترامب منح إدارته سلطة واسعة لفرض
التجربة الأمريكية لتحرير القس أندرو برونسون لا تزال تسيطر على عقل الإدارة في البيت الأبيض، لا سيما أن الاعتماد على العقوبات الاقتصادية أجبر أنقرة في نهاية المطاف على اتخاذ قرار بتحرير برونسون وتسليمه إلى واشنطن.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، إن الرئيس دونالد ترامب منح إدارته سلطة واسعة لفرض عقوبات على تركيا، حيث وقع على أمر تنفيذي يخول للسلطات اتخاذ اللازم لمعاقبة أنقرة، وذلك على الرغم من أن الإدارة لم تتحرك بعد ضد الأفراد أو الكيانات التركية بعد الهجوم في شمال سوريا.
ومع ذلك، هدد منوشين باتخاذ تدابير مدمرة في أعقاب الضربات التركية التي أدانتها الولايات المتحدة، الأمر الذي يشير إلى أن واشنطن عازمة على استخدام كارت العقوبات مجددًا.
بعد غزو سوريا.. تركيا على بعد خطوات من جحيم اقتصادي
وأوضح منوشين أن هذه عقوبات قوية للغاية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة يمكنها إغلاق الاقتصاد التركي إذا احتاجت لذلك، وإن كان لا يأمل في اتخاذ قرار بذلك.
وانتقد العديد من أعضاء الكونجرس، بما في ذلك بعض كبار حلفاء ترامب الجمهوريين، الهجوم التركي الذي بدأ في الأسبوع الماضي، قائلين إنه سيؤدي إلى ذبح القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، كما أنهم ربطوا بين الغزو وقرار الرئيس بسحب القوات من شمال سوريا.
أعضاء مجلس الشيوخ، بمن فيهم ليندسي جراهام، الحليف الجمهوري الرئيسي لترامب، شددوا على ضرورة فرض عقوبات ضد تركيا هذا الأسبوع، حيث استعرض كل من جراهام والسيناتور كريس فان هولين ما أطلقا عليه "إطار" العقوبات المفروضة على البلاد.
وجاء على رأس أولويات هذا الإطار، فرض عقوبات على كبار مسؤولي الحكومة التركية ومنع المعاملات التجارية العسكرية الأمريكية مع تركيا.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ في بيان لهم: "هذا الهجوم غير المشروع أو المبرر ضد صديق وشريك أمريكي يهدد حياة ومعيشة ملايين المدنيين، الذين فر الكثير منهم بالفعل من ديارهم إلى أي مكان آخر في سوريا لإيجاد الأمان".
وعلى المستوى الأوروبي، هددت حكومات الاتحاد بفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها على سوريا، ورفضت بغضب تحذير الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه "سيفتح البوابات" ويرسل 3.6 مليون لاجئ إلى أوروبا إذا لم يدعموه.
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الاتحاد الأوروبي، الذي ما زالت تركيا تطمح في الانضمام إليه رسميا على الرغم من انتقاده المتزايد لسجل أنقرة في مجال حقوق الإنسان، أغضبه تهديدات أردوغان بإرسال اللاجئين إلى أوروبا.
وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، الذي يرأس مؤتمرات قمة الاتحاد، على تويتر: "لن نقبل أبدًا بأن يتم تسليح اللاجئين واستخدامهم لابتزازنا.. تهديدات الرئيس أردوغان أصبحت في غير مكانها تمامًا".
وبدا من الواضح أن المزيد من الضغط قد يمارس على أنقرة قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين وقمة الزعماء الخميس، حيث حثت قبرص واليونان على فرض عقوبات اقتصادية ضد تركيا بسبب التنقيب عن الغاز في المياه قبالة جنوب قبرص.