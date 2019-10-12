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السعيد: الحكومة تبذل الجهود اللازمة لخفض معدل الفقر

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة المصرية تركز في خططها علي عدد من الموضوعات الرئيسة لعل أبرزها السعي نحو خفض معدلات الفقر ومعالجة الفجوات التنموية، مشيرة إلى كونها أحد أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية المستدامة والتي تحرص الحكومة علي مواجهتها. وأضافت السعيد، أن برنامج عمل الحكومة أولى اهتمامًا خاصًا بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات لا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن خطة التنمية المستدامة تولي اهتمامًا كبيرًا بتضييق الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية والتي يمثل معدل الفقر أحد مؤشراتها الرئيسة حيث تستهدف المرحلة الثانية من برنامج "استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجا" للعام المالي 19/2020 توجيه استثمارات تقدر بنحو 7 مليار
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مجلس-النواب (1)

نائبة: مشروع قانون الجمارك مسألة أمن قومي

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، غدا الأحد، عدة جلسات استماع حول مشروع قانون الجمارك الجديد، المقدم من الحكومة، بحضور الوزارات والجهات المعنية والمتخصصين. وتعقد اللجنة على مدار الأسبوع الجاري، 4 جلسات استماع تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون جديد للجمارك. وقالت عضو اللجنة ميرفت الكسان، إن وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك وبعض الجهات المختصة بقانون الجمارك الجديد، سيحضرون الاجتماع، غدا.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مصر تتقدم للمركز الـ93 في تقرير التنافسية العالمية

قال مجلس الوزراء، إن مصر حققت تحسنا في مؤشر التنافسية عام 2019 مقارنة بمؤشر 2018 لتحتل المركز الـ93 لعام 2019، مقارنة بالمركز الـ94 عام 2018، والمركز 100 عام 2017، والمركز 115 عام 2016، والمركز 116 عام 2015 والمركز 119 عام 2014 والمركز 118 عام 2013 والمركز 107 عام 2012 والمركز 94 عام 2011، جاء ذلك في الإنفوجراف الذي نشره المركز الإعلامي، اليوم السبت، على صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، وسلط فيه الضوء على التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في العديد من مؤشرات ومعايير التنافسية العالمية.
الذهب (2)

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب والجرام يفقد 7 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، لينخفض سعر الجرام بنحو 7 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 12 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.23 جنيه، ونحو 16.33 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.32 جنيه للبيع، و16.22 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء.
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

إطلاق تطبيق «شارك» للتوعية بالمشروعات التنموية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة بصدد إطلاق تطبيق المحمول "شارك" بشكل محدث ليكن بمثابة همزة الوصل مع المواطن، للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية، ومؤشرات أدائهما، مضيفة أنه يعد طريقة فعالة للتمكين من المتابعة الدورية، بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية. وأوضحت السعيد، أن التطبيق يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الشفافية في إتاحة المعلومات الخاصة ببرامج التنمية، ومؤشرات الأداء والمشروعات الاستراتيجية، فضلاً عن دوره في التوعية المجتمعية الموسعة بحجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة بشكل دوري.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط: 10.2 مليار دولار استثمارات مصر بإفريقيا

أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، حرص مصر الدائم في إطار اعتزازها بانتمائها الإفريقي على العمل والتنسيق مع باقي الدول الإفريقية لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الاستثمارات المصرية في إفريقيا خلال 2018 بلغت نحو 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي استثماراتها بالقارة إلى 10.2 مليار دولار، وتبلغ الاستثمارات الإفريقية في مصر حوالي 2.8 مليار دولار. وأوضحت، أن مصر تشارك بفاعلية في جهود تنفيذ أجندة تنمية إفريقيا 2063.
أيمن سليمان

من أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي؟

أصدر مجلس إدارة صندوق مصر السيادي قرارا بتعيين أيمن محمد سليمان مديرًا تنفيذيا لصندوق مصر السيادي لمدة 3 سنوات. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، ويكون رأسمال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، ورأسماله المصدر 5 مليارات جنيه، ويجوز زيادة رأسمال الصندوق نقدًا أو عينًا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي. قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

الحكومة تعلن المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي

أصدر مجلس إدارة صندوق مصر السيادي عقب اجتماعه أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورئيس مجلس إدارة الصندوق غير التنفيذى، قرارًا بتعيين أيمن محمد سليمان مديرًا تنفيذيا للصندوق السيادي "صندوق مصر" لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من اليوم 3 أكتوبر 2019. وأكدت وزيرة التخطيط أن اختيار المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي جاء بعد تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين، ضمت قامات وخبرات متميزة للمفاضلة بين المرشحين، حتى صدور قرار مجلس إدارة الصندوق.
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